Molestie sessuali: nel mirino anche il mondo scientifico

Chiedete a qualcuno di portare un esempio di molestia sessuale ed egli potrebbe citare le richieste insistenti e ricattatorie di un professore a una studentessa. Ma questi episodi spaventosi rappresentano solo una piccola parte di un serio e diffuso problema di molestie nella scienza. Questo secondo un rapporto pubblicato questa settimana dalle Accademie Nazionali di Scienze, Ingegneria e Medicina. In due anni di lavoro, il rapporto descrive pervasive e dannose “molestie di genere”: comportamenti che sminuiscono le donne e le fanno sentire a disagio, inclusi commenti sessisti e battute umilianti. Tra il 17% e il 50% delle studentesse di medicina e scienze ha denunciato questo tipo di molestie in ampi sondaggi condotti da due importanti sistemi universitari in 36 campus.

Una piaga onnipresente

Afferma l’antropologa Kate Clancy dell’Università dell’Illinois di Urbana, autrice del rapporto:

“Stiamo cercando di portare alla ribalta il concetto di molestie di genere. La stragrande maggioranza delle molestie sessuali che si verificano riguarda l’ostilità sessista e il comportamento rozzo. E la letteratura sostiene che queste esperienze quotidiane possono avere conseguenze personali o professionali peggiori di cose come avances indesiderate.”

Decenni di insuccesso nel frenare le molestie sessuali, nonostante le leggi sui diritti civili che le rendono illegali, sottolineano la necessità di un cambiamento nella cultura, afferma il rapporto.

Ha detto la cardiologa Paula Johnson, presidente del Wellesley College in Massachusetts e co-presidente del comitato che ha scritto il rapporto:

“Stiamo affrontando questo problema da molto tempo. E non abbiamo fatto progressi. Il sistema legale da solo non è in realtà sufficiente per affrontare i problemi.”









Le mille facce della molestia

Gli autori affermano che le università adottano misure per riportare il numero di reclami per molestie che ricevono e le indagini che conducono. Esse usano consulenze basate su commissioni per impedire agli studenti di essere alla mercé di un unico molestatore e istituire modi alternativi e meno formali per segnalare reclami se non si desidera avviare un’indagine ufficiale.

Il rapporto ha rilevato che molti sondaggi non riescono a valutare rigorosamente le molestie sessuali. Si sono utilizzati i dati di ampie indagini condotte presso due importanti università: l’Università del Texas e la Pennsylvania State University, per descrivere i tipi di molestie sessuali rivolte agli studenti da docenti e personale. La più comune era “ostilità sessista”: scherzi umilianti o commenti sessisti (ad esempio, che le donne non sarebbero abbastanza intelligenti per avere successo nella scienza). Essi sono stati segnalati dal 25% delle studentesse di ingegneria e dal 50% delle studentesse di medicina nello stato del Texas.

Alla ricerca di un cambiamento culturale

L’incidenza delle studentesse che hanno subito un’attenzione sessuale indesiderata o una coercizione sessuale è stata più bassa. Varia sia in Texas che in Pennsylvania tra il 2% e il 5% per il primo e circa l’1% per il secondo. Ma il rapporto dichiara che un ambiente ostile rendono più probabili le attenzioni sessuali e le coercizioni indesiderate.

Il rapporto afferma che le donne nella scienza che vengono molestate potrebbero abbandonare le opportunità di leadership: per evitare i colpevoli, lasciare le loro istituzioni, o lasciare del tutto la scienza. Evidenzia inoltre l’inefficacia dell’onnipresente addestramento online sulle molestie sessuali. Prende inoltre atto di quanto sia probabile una massiccia sottostima delle molestie sessuali da parte di donne che temono giustamente le rappresaglie. Per mantenere i talenti delle donne nella scienza, scrivono gli autori, sarà necessario un vero cambiamento culturale piuttosto che un “rispetto simbolico” delle leggi sui diritti civili.

Roberto Bovolenta