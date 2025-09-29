I Mondiali di ciclismo in Ruanda, in particolare a Kigali, ha consacrato il talento di Tadej Pogacar e segnato un traguardo storico per l’Africa, primo continente extraeuropeo ad accogliere la rassegna iridata. Ma dietro l’entusiasmo sportivo si celano questioni politiche e sociali che non possono essere ignorate: dalle accuse di autoritarismo al regime di Paul Kagame fino alla repressione delle opposizioni e al mancato rispetto dei diritti umani. La corsa, dunque, diventa anche lo specchio di un Paese che usa lo sport per ridefinire la propria immagine, dunque uno strumento di sportwashing.

Una vittoria che segna la storia

Tadej Pogacar ha scritto un’altra pagina memorabile dei Mondiali di ciclismo in Ruanda conquistando il titolo iridato a Kigali. Lo sloveno, già vincitore lo scorso anno a Zurigo, ha imposto la sua classe in una gara che molti hanno definito la più dura di sempre. Il percorso africano, con i suoi oltre 5.000 metri di dislivello, ha esaltato le qualità degli scalatori e sancito un primato: mai prima d’ora i Campionati Mondiali di ciclismo si erano disputati in Africa.

Il tracciato africano: tra salite e muri decisivi

Il percorso dei Mondiali di ciclismo in Ruanda traccia 267 chilometri e si è sviluppato attraverso un mix di circuito cittadino e tratti in linea, con passaggi che hanno messo a dura prova anche i più preparati. Dopo i nove giri iniziali nella capitale, iniziati ufficialmente lo scorso 21 settembre, i corridori hanno affrontato il Mont Kigali, salita simbolo del ciclismo locale lunga quasi 6 chilometri con pendenze medie vicine al 7%.

Il ritorno in circuito ha proposto due muri decisivi: il Kigali Golf, con rampe fino al 14%, e la Cote de Kimihurura, resa ancora più dura dal pavé. Il finale in leggera salita ha chiuso una corsa che ha premiato la resistenza e la lucidità tattica.

Alla vigilia erano due i nomi più attesi: Remco Evenepoel, campione olimpico e del mondo a cronometro, e Pogacar, reduce dal trionfo al Tour de France. Attorno a loro, un parterre di outsider: gli scalatori Ayuso e Del Toro, il britannico Pidcock, l’australiano Hindley e il danese Skjelmose. L’Italia, priva del giovane Pellizzari, ha puntato su Giulio Ciccone, supportato da una squadra solida, ma incapace di contrastare i big.

I Mondiali di ciclismo in Ruanda come vetrina

Al di là del valore sportivo, il Mondiale di Kigali ha rappresentato un evento epocale per il continente africano. Per il Ruanda, ospitare i migliori corridori del pianeta ha significato conquistare la ribalta internazionale. Non sono mancate però accuse di “sportwashing”: il presidente Paul Kagame, al potere dal 2000, è stato accusato di utilizzare lo sport per rafforzare la sua immagine e oscurare le critiche sul suo autoritarismo e sul coinvolgimento nei conflitti nella vicina Repubblica Democratica del Congo.

Già nei mesi precedenti si erano levate voci critiche. Alcuni paesi e associazioni umanitarie avevano ipotizzato un boicottaggio dei Mondiali di ciclismo in Ruanda, sottolineando il ruolo del Ruanda e di Kagame nel sostegno ai ribelli dell’M23 in Congo. Pressioni erano arrivate soprattutto dal Belgio, ex potenza coloniale, dove tifosi e attivisti avevano chiesto all’UCI di spostare la manifestazione. Anche la società belga Golazo, organizzatrice dell’evento, è stata accusata di legittimare il regime ruandese.

Il giornalista respinto e il controllo dell’immagine

Emblematico il caso del giornalista belga Stijn Vercruysse, al quale è stato negato l’ingresso nel Paese. Kigali ha motivato la decisione sostenendo che il reporter non fosse un inviato sportivo, ma un critico politico intenzionato a realizzare un’inchiesta sgradita. Un episodio che mostra come il governo abbia cercato in ogni modo di controllare il racconto del Mondiale, trasformandolo in una celebrazione priva di voci scomode.

Le ombre sul Ruanda e il regime di Kagame non riguardano solo i rapporti esterni. Pochi giorni prima della corsa, il Parlamento europeo aveva denunciato l’arresto dell’oppositrice Victoire Ingabire, incarcerata per la sua attività politica. Un episodio che conferma la difficoltà di esprimere dissenso in un Paese che nel World Press Freedom Index occupa una delle posizioni più basse al mondo. Nonostante ciò, la macchina organizzativa dei Mondiali è andata avanti senza intoppi.







Una capitale in festa

Kigali, intanto, si è trasformata in un grande palcoscenico. Strade nuove, bandiere ovunque e un’atmosfera che ha coinvolto migliaia di cittadini. Per l’occasione, le autorità hanno persino prolungato l’orario di apertura di bar e locali notturni, incoraggiando una festa collettiva che ha mescolato musica, cibo e sport. Le cronache locali hanno descritto un Paese unito e accogliente, presentando un’immagine di modernità e dinamismo.

Al di là delle polemiche, resta il fatto che per la prima volta un Mondiale di ciclismo si è svolto in Africa. Per molti atleti del continente è stato un sogno realizzato: tra loro Biniam Girmay, stella eritrea e simbolo del nuovo ciclismo africano. Anche le giovani promesse ruandesi, come Valentine Nzayisenga e Diane Ingabire, hanno trovato nel Mondiale l’occasione per mostrarsi al mondo.

Sport e politica, un intreccio inevitabile

Il successo organizzativo è indubbio: quasi 800 corridori provenienti da 108 paesi, un pubblico stimato in 300 milioni di spettatori e la certezza di aver scritto una pagina storica per il ciclismo. Ma dietro le medaglie e le bandiere resta la consapevolezza che lo sport, in questo caso, non sia stato mai del tutto separato dalla politica. Per Kagame il Mondiale è stato una vetrina, per l’Africa un’occasione di riscatto, per Pogacar la conferma del suo dominio.

Lo sport come velo sulle disuguaglianze

Il ciclismo ha trasformato Kigali in una vetrina globale, offrendo al Ruanda l’occasione di presentarsi come moderno e dinamico. Tuttavia, questa immagine patinata contrasta con la realtà di un Paese in cui libertà politiche e diritti civili restano fortemente limitati. Le critiche al governo Kagame, accusato di perseguitare oppositori e di avere un ruolo attivo nei conflitti nella vicina Repubblica Democratica del Congo, sono state oscurate dal clamore mediatico legato alla corsa.

L’organizzazione impeccabile e la festa collettiva nelle strade per i Mondiali di ciclismo in Ruanda hanno dato l’impressione di un Paese unito, ma hanno al tempo stesso messo in ombra le contraddizioni sociali interne: la disparità tra élite urbane e popolazione rurale, le difficoltà economiche di larga parte della cittadinanza e l’assenza di un dibattito politico pluralista. Il ciclismo, in questo senso, è stato usato come strumento di legittimazione del potere, spostando lo sguardo internazionale dal tema delle discriminazioni a quello della celebrazione sportiva.

Non si tratta di negare il valore storico di un Mondiale organizzato in Africa, né di sminuire la gioia dei tifosi e dei giovani atleti che hanno potuto sognare su un palcoscenico globale. Ma è necessario riconoscere che la narrazione sportiva rischia di diventare un’arma a doppio taglio: da un lato celebra il talento e l’inclusione, dall’altro rafforza il silenzio su questioni di giustizia sociale e diritti fondamentali, invisibili dietro l’entusiasmo delle medaglie.

Lucrezia Agliani