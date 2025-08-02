Sara Curtis, giovane promessa del nuoto italiano, sta conquistando un posto di rilievo nel panorama sportivo internazionale. Nata il 19 agosto 2006 a Savigliano, in provincia di Cuneo, Sara è figlia di un padre piemontese, Vincenzo, e di una madre di origine nigeriana, Helen. Sin da piccolissima è stata avviata al nuoto dai genitori, entrambi sportivi: la mamma gareggiava nell’atletica leggera e il papà è stato ciclista. La sua passione per l’acqua è nata presto: «Mi hanno buttato in piscina a due anni, a sei facevo già agonismo», ha raccontato la giovane atleta, il cui sorriso contagioso ha già conquistato il pubblico.

Sara Curtis non è solo una promessa del nuoto, ma un esempio di integrazione culturale, nata da due mondi diversi e fiera di entrambi: «Essere figlia di due culture è per me un grande arricchimento», ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Questa ricchezza culturale, tuttavia, è diventata recentemente oggetto di attacchi a sfondo razzista sui social network.

Attacchi razzisti: le risposte di Sara Curtis

Nonostante la giovane età e la brillante carriera, Sara Curtis è stata vittima di insulti razzisti sui social media. Alcuni commenti insinuavano che i suoi successi sportivi non fossero “veramente italiani” ma nigeriani, alimentando una polemica infondata e offensiva. Sara ha risposto con fermezza: «Questi commenti mi fanno ribrezzo. Chi li scrive dovrebbe conoscere la Costituzione italiana, che richiede almeno un genitore italiano per ottenere la cittadinanza», come affermava in un’intervista al Corriere della Sera.

La campionessa ha chiarito che le sue prestazioni non sono una reazione agli insulti, ma piuttosto una risposta alla propria delusione per la finale dei 100 stile libero. Sara Curtis invita a non fossilizzarsi su accuse di razzismo quando non ce ne sono, pur riconoscendo che il tema resta centrale nella società.

Il sostegno istituzionale e la lotta contro il razzismo

A difendere pubblicamente Sara Curtis è intervenuto anche Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto (FIN). Barelli ha espresso profondo disgusto per i commenti razzisti, ignoranti e violenti che appaiono sui social, anche a danno di Sara: «Questi insulti offendono la dignità e la civiltà».

Il presidente ha ricordato che Sara è cresciuta in Italia, formata nelle scuole italiane e educata al rispetto e ai valori sportivi da una famiglia meravigliosa. È un esempio non solo come atleta, ma come cittadina che rappresenta al meglio il Paese. .

Barelli ha anche sottolineato il suo impegno politico, come primo firmatario della proposta di legge sullo Ius Italiae, che riconosce la cittadinanza italiana ai minori stranieri regolari che studiano con profitto in Italia. Secondo lui, la cultura e l’educazione sono l’unico antidoto efficace contro il razzismo e il veicolo più potente per l’integrazione.







Le imprese sportive di Sara Curtis ai Mondiali e oltre

Ai Mondiali di nuoto a Singapore, Sara Curtis ha raggiunto risultati storici. È stata la prima donna italiana a partecipare alla finale dei 100 metri stile libero, una tappa significativa nella storia del nuoto italiano. Poco dopo, nei 50 stile libero, ha migliorato il primato italiano, confermandosi una delle atlete più promettenti del panorama nazionale.

La sua carriera è in costante crescita: lo scorso anno ha preso parte ai Giochi di Parigi, dove si è fermata in semifinale nei 50 stile libero, con un tempo di 24″77, poco distante dal suo record personale. Inoltre, ha contribuito alla qualificazione della staffetta 4×100, che ha raggiunto l’ottavo posto in finale. Sara combina quindi un talento cristallino a una disciplina rigorosa, sostenuta dalla sua famiglia e dalle società sportive a cui appartiene, tra cui il CS Roero e il Gruppo Sportivo dell’Esercito.

Il futuro di Sara: tra studio e sport

Oltre alla carriera sportiva, Sara Curtis è anche impegnata negli studi. Diplomata con il massimo dei voti, ha scelto di continuare il proprio percorso accademico alla Virginia University negli Stati Uniti, dove potrà combinare formazione universitaria e allenamenti di alto livello. Questo binomio, reso possibile anche grazie alla sinergia con la Federazione Italiana Nuoto, rappresenta un modello di eccellenza sportiva e formativa.

La sua storia è fatta di talento, ma soprattutto di passione, sacrificio e senso del dovere, valori che l’hanno portata a diventare un punto di riferimento per molti giovani italiani e non solo. Sara Curtis incarna l’idea che lo sport possa essere strumento di inclusione, unione e rappresentanza di una società multiculturale che non deve temere la diversità, ma celebrarla.

La vicenda di Sara Curtis ricorda quanto sia importante superare ogni barriera legata a origini, etnie o differenze culturali, valorizzando invece il talento e l’impegno individuale. Lo sport, con la sua forza unificante, deve essere uno spazio di inclusione e rispetto, dove ogni atleta è riconosciuto e apprezzato per ciò che è e per ciò che rappresenta. Combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione significa promuovere una società più giusta, aperta e solidale, in cui la diversità non è un ostacolo, ma una risorsa preziosa che arricchisce tutti noi.

Lucrezia Agliani