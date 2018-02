Si freme d’attesa per il nuovo Monopoly. Amanti del gioco da tavolo preparatevi a ricevere una notizia sensazionale che cambierà per sempre la vostra vita e il vostro spirito ludico. Tanto più se durante le vostre performance amate sorprendere i vostri ignari avversari con qualche piccolo e innocente colpo basso.

Arriva la nuova versione del Monopoly, il balocco per grandi e piccini che ha appassionato le famiglie di tutto il pianeta sin dal 1935. Questa volta però sarà interamente dedicato agli imbroglioni.

Il nuovo Monopoly – Cheaters Edition verrà distribuito da Hasbro il prossimo autunno in tutti i negozi degli USA, Canada, Regno Unito e Australia al prezzo di $ 19.99 e sarà un caloroso omaggio al popolo dei truffaldini. Un bel compromesso per tutti quei furbetti costretti al banditismo e al gioco di ruolo per amor dell’illecito.

La nuova edizione

Considerevoli le differenze che separano la nuova versione da quella precedente, a cominciare dal chiaro invito a commettere scorrettezze. All’interno della confezione saranno infatti presenti ben 15 cheat- cards, paradiso inesplorato per tutti i malviventi dell’intrattenimento. Queste, piazzate cinque per turno, potranno essere o meno accolte dal giocatore. Per ogni colpo che va a segno si riceve una consistente ricompensa. Per ogni fallimento una penalità in denaro e una notte al fresco, con buona pace del pentito al quale verranno fatte indossare delle vere e proprie manette (incluse nella scatola). Ben nutrito l’harem dei sotterfugi: si va dal rubare soldi alla banca, a eliminare l’albergo di un altro giocatore sino a ricevere l’affitto per la proprietà di qualcun altro.

“Monopoli- Cheaters Edition è stata creata perché l’azienda ha deciso di abbracciare i fan meno onesti per incoraggiarli ad essere protagonisti assoluti” Jonathan Berekowitz – Vicepresidente Hasbro gaming.

Una novità che viene dal mercato

L’adattamento del gioco agli imbroglioni non nasce da un folle attacco d’estro, ma da un’attenta analisi dell’offerta. Era il mercato ad averne un disperato bisogno e l’offerta non ha potuto far altro che adattarsi. A dimostrarlo un vero e proprio studio condotto dalla stessa Hasbro su più di 2 mila giocatori, i quali per più della metà hanno mostrato una spiccata propensione all’inganno. Da qui l’idea di dargli pan per focaccia.

Ma le sorprese non finiscono qui, a cambiare saranno infatti anche altre peculiarità del famoso Monopoly quali l’introduzione del banchiere turnante ( così da rendere più semplici le operazioni di saccheggio) e il prezzo delle proprietà, fisso per alcuni e addirittura gratis per i più fortunati. Un cambiamento importante che aspetta solo di entrare nel cuore di tanti giocatori più o meno onesti.

L’Italia però dovrà ancora aspettare per poterlo stringere tra le mani: il continente europeo infatti non sembra essere ancora tra i piani della celebre fabbrica dei giocattoli. Non resta che attendere, e acquietare le faide da gioco in attesa che il nuovo Monopoly entri ancora una volta a far parte della nostra storia.

Monica Bertoldo