MonteCrypto: The Bitcoin Enigma – se lo finisci, vinci un Bitcoin

La febbre “criptovalute” è ormai fuori controllo. Dopo gattini virtuali, la criptomoneta di Telegram e la quella con cui guadagnare guardando i video porno, ecco che anche i videogiochi vengono coinvolti nel mondo delle cryptocurrency. Infatti, è da oggi disponibile sul portale Steam un nuovo videogame, cioè MonteCrypto: The Bitcoin Enigma.

Soldi facili?

Gli sviluppatori (Gem Rose Accent) mettono in palio un bitcoin (BTC), il cui valore in moneta corrente corrisponde a circa 9.000 euro. In realtà, quindi, più che un videogioco sembra più simile a un concorso a premi. Non illudetevi, comunque, perché il gioco è composto da 24 enigmi che dovrete saper risolvere per ottenere la vincita. Ma non è finita qui. Anche se si tratta di un videogame single-player (giocatore singolo), è presente una modalità particolare di interazione con altri giocatori. Questo complica ulteriormente le cose, perché potrete lasciare dei bigliettini che potranno essere letti dagli altri giocatori. Questi bigliettini potranno essere usati per aiutare o depistare gli altri giocatori. Volete farvi un’idea di ciò che vi aspetta? Guardate questo video, allora.



















Chi sono questi benefattori?

Alla Gem Rose Accent hanno deciso di mantenere segrete le loro identità, al momento. Riveleranno la loro identità solo quando un fortunato (o bravo?) giocatore reclamerà il bitcoin che gli spetta. Chiunque essi siano, sembrano abbastanza sicuri del lavoro svolto. Infatti, nelle FAQ troverete l’ovvia domanda “Quanto è difficile il gioco?” alla quale gli sviluppatori rispondono:

Diremmo che è abbastanza semplice. Se sei un ASI [superintelligenza artificiale, NdA]. Altrimenti questo gioco sarà tra i più difficili tra quelli a cui hai mai giocato.









Sarete voi a risolvere MonteCrypto?

Insomma, se avete fiducia nelle vostre capacità, ve la cavate con l’inglese (il gioco non è disponibile in altre lingue) e volete provare a vincere 9.000 euro investendone poco meno di 2 (1,99 dollari), allora questo è il gioco che fa per voi. Avete deciso di comprare e provare a finire il gioco? Ecco per voi un piccolo aiuto: sempre nelle FAQ, gli sviluppatori hanno lasciato un piccolo indizio, suggerendo di controllare il codice sorgente…forse. Insomma, in bocca al lupo!

Davide Camarda