Moreno Salvetti torna al centro delle polemiche: è l’autista che lascia a piedi i profughi

L’autista che non ha fatto salire i profughi sulla corriera di Trentino Trasporti rischia oggi il posto di lavoro. Infatti, nei giorni scorsi, è partito nei confronti di Moreno Salvetti un procedimento disciplinare che può arrivare al licenziamento, senza contare che rischia di dover risarcire la Trentino Trasporti per danni all’immagine della società.

Moreno Salvetti 42 anni, è il protagonista di questa vergognosa vicenda. Oltre a fare l’autista è consigliere comunale di Avio, assessore fino all’estate scorsa, “braccio destro” del sindaco. Un uomo conosciuto grazie ad un’infelice pubblicazione su Facebook, con cui augurò al presidente Ugo Rossi di fare la stessa fine dell’orsa Kj2. Espressione che lo costrinse, nell’agosto scorso, a dimettersi dalla Giunta comunale.









Oggi di nuovo al centro di polemiche, era alla guida del torpedone che ha più volte saltato una fermata, perché? Ad aspettare il mezzo c’erano degli extracomunitari. L’accusa è quella di razzismo, sostanzialmente queste persone non meritavano di salire sul mezzo pubblico. Il motivo di questa decisione: “erano neri”. Beh sono stati questi neri, stanchi di essere continuamente discriminati, a segnalare la questione. L’azienda e gli uffici dell’assessorato ai trasporti si sono subito attivati per cercare conferma della mancata fermata. Conferma che non tarda ad arrivare, infatti il sistema satellitare è in grado di indicare con precisione data e ora di ogni evento su un mezzo pubblico.

In sua difesa…

Il sindacato UIL Trasporti: “Ha agito in buona fede, non hanno fatto cenni per chiedere la fermata”.

La neo-deputata della Lega Nord Vanessa Cattoi afferma: “Solidarietà all’autista di Trentino Trasporti che rischia il licenziamento. Scelte come queste da parte dell’azienda rischiano di alimentare ulteriormente l’insofferenza dei cittadini nei confronti della presenza di migranti. Negli ultimi tempi è diventata rischiosa la professione dell’autista di bus che troppo spesso, come accaduto nei mesi scorsi, si ritrova in condizione di pericolo e di aggressioni e insicurezza sia per lui sia per i fruitori del servizio stesso. Auspichiamo vengano invece attuati i provvedimenti necessari che consentano agli autisti ed agli utilizzatori del servizio di avere maggiori garanzie di sicurezza sui pullman. Invitiamo quindi l’azienda Trentino Trasporti a non procedere al licenziamento del dipendente che fino ad allora ha svolto il proprio servizio regolarmente”.









Purtroppo nel 2018 ci si trova ancora a parlare di neri, bianchi e gialli. Nel 2018 un mezzo pubblico non si ferma perché chissà cosa potrebbero fare questi uomini. Forse spostarsi dal punto A al punto B? Invece no, è premura della neo-deputata sottolineare come questo mestiere oggi sia rischioso. Vero, verissimo, ma qual è il nesso con la vicenda? Non c’è. Sempre lei afferma che licenziare quest’uomo servirebbe solo ad “alimentare l’insofferenza dei cittadini nei confronti dei migranti”. Se chi è in politica facesse il proprio lavoro, se smettesse di rubare ai cittadini per arricchire se stesso, l’Italia potrebbe permettersi di essere un paese molto più accogliente. Quindi ecco la soluzione: agite piuttosto che cercare un capo espiatorio per nascondere che nessuno fa più niente per l’Italia.

Jessica Di Vita