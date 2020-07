Morgan Bullock e la danza irlandese: l’unico colore è quello della passione

Morgan Bullock è una giovane ballerina di danza irlandese. Diversamente dalle altre tipiche ballerine di Irish Step Foot le sue origini sono afroamericane. Sin da bambina è attratta da questo particolare ballo ma qualcuno l’ha presto accusata di appropriazione culturale. Secondo alcuni lei non dovrebbe ballare la danza irlandese perché il colore della sua pelle è nero ed è diversa dalle altre danzatrici.

La ballerina Morgan Bullock ha ventun anni ed è originaria della Virginia, Stati Uniti. Si è innamorata della danza irlandese dal primo momento in cui l’ha vista in una recita. La dinamicità dei movimenti e i colori decisi degli abiti l’hanno travolta e ha voluto iscriversi ad un corso. Morgan ha dedicato dieci anni della sua vita a quella che ancora oggi è la sua passione. Attraverso la piattaforma TikTok ha diffuso i filmati delle sue esibizioni accompagnati da musiche moderne e questi sono diventati virali.









Le uniche gambe scure

Morgan Bullock si ritrova sempre ad essere l’unica del suo gruppo di ballo ad avere la pelle scura. Questa peculiarità risalta in maniera evidente tra le gambe dalla pelle chiara delle altre ragazze ed è inevitabile non accorgersene. Tuttavia la giovane ballerina si sente a suo agio perché è cresciuta sin da bambina in un’area prevalentemente “bianca”.

Appropriazione culturale o apprezzamento culturale?

L‘appropriazione culturale è un concetto antropologico nato negli Stati Uniti che prevede l’adozione di tratti tipici di un’altra cultura. Questo utilizzo culturale è considerato irrispettoso quando si imitano i tratti di una minoranza dominata o oppressa.

In questo caso la giovane ballerina è stata accusata di appropriazione culturale: secondo alcuni Morgan Bullock non dovrebbe ballare la tipica danza irlandese per via delle sue origini diverse, ma soprattutto per il colore della sua pelle.

Morgan, in un’intervista rilasciata alla BBC, ci tiene a specificare che c’è differenza tra appropriazione e apprezzamento culturale. Il suo è un naturale apprezzamento che riconosce e rispetta le radici di questa antica danza ed è un insulto definire la sua passione un’ appropriazione culturale.

La Irish Step Dance

La Irish Step Dance è uno stile di danza radicato nella tradizione irlandese dal 1800. E’ caratterizzata da una rigidità del busto e da rapidi e precisi movimenti delle gambe e dei piedi. E’ una danza prevalentemente femminile ormai eseguita in tutto il mondo. I vestiti indossati sono costosi e particolarmente vistosi. Si possono utilizzare scarpe dal tacco duro come quelle del ballo Tip Tap o scarpe più morbide.

Morgan è stata chiamata dal Riverdance

Il Riverdance è uno spettacolo teatrale di danza tradizionale nato in Irlanda 1994. Questa esibizione, oggi rappresentata in tutto il mondo, è l’obiettivo per ogni ballerina di Irish Step Dance. Morgan Bullock è stata chiamata dalla stessa organizzazione del Riverdance per partecipare allo spettacolo teatrale, realizzando così il suo sogno!

Cristina Meli