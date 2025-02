Morgan Ortagus è stata nominata dal Presidente Donald Trump vice inviata speciale per la pace in Medio Oriente, dove giocherà un ruolo chiave nella negoziazione degli accordi tra Libano e Israele. Le sue posizioni apertamente filo-sioniste e le sue osservazioni su Hezbollah durante l’ultima visita in Libano incarnano perfettamente la strategia imperialista degli USA nella regione, oltre a suscitare numerosi dilemmi circa la stabilità in Medio Oriente e i rapporti futuri tra i vari Paesi coinvolti.

Morgan Ortagus, 42 anni, è stata di recente nominata dall’amministrazione Trump come “Deputy Special Envoy for the Middle East” sotto l’egida di Steve Witkoff, sostituendo l’advisor di Biden Amos Hochstein.

Nonostante abbia spesso criticato aspramente l’operato dell’attuale Presidente degli Stati Uniti, Ortagus gode di ampi consensi tra i repubblicani e vanta una solida esperienza in campo politico: ha infatti lavorato prima come addetta stampa per la campagna del Senato dell’ex Vice Consigliere per la Sicurezza Nazionale K.T. McFarland e in seguito ha ricoperto i ruoli di funzionaria degli affari pubblici presso l’USAID e analista d’intelligence per il Dipartimento del Tesoro.

Una figura controversa

Morgan Ortagus è sicuramente un personaggio in grado di generare critiche e perplessità: convertitasi all’ebraismo, in passato ha più volte espresso il suo supporto alle truppe statunitensi in Iraq e sostenuto i programmi di espulsione dei migranti.

Fondatrice di POLARIS National Security, una società di consulenza per le relazioni internazionali legata ad Israele, ha criticato pesantemente il Partito Comunista Cinese (soprattutto in merito all’approccio nei confronti della tecnologia e al suo operato durante la pandemia di Covid-19), il governo iraniano e la Russia di Putin.

La nuova vice inviata speciale in Medio Oriente ha inoltre giocato un ruolo di punta negli accordi di Abramo del 2020 sulla normalizzazione dei rapporti tra Israele e i Paesi arabi, che non hanno portato una reale pace nella regione e soprattutto hanno deliberatamente ignorato la questione palestinese.

La visita a Beirut scatena le polemiche

Negli scorsi giorni, Ortagus ha prestato la sua prima visita ufficiale in Libano in qualità di vice inviata speciale, attirando numerose attenzioni a partire dalla suo anello con la Stella di David e dalla foto con un missile in mano che ha fatto il giro del web.

Le sue parole contro la presenza di Hezbollah nel territorio e il ringraziamento a Israele nel sconfiggere l’organizzazione paramilitare hanno infuocato l’opinione pubblica libanese, dando vita a proteste a Beirut e fuori dall’aeroporto della città.

«Hezbollah è stato sconfitto da Israele e siamo grati al nostro alleato per averlo fatto […] Tutti in questo governo si sono impegnati per porre fine alla corruzione e per assicurarsi che non faccia parte di questo governo in nessuna forma e che rimanga disarmata e sconfitta militarmente. Abbiamo stabilito delle linee rosse chiare dagli Stati Uniti per far sì che Hezbollah che non sarà in grado di terrorizzare il popolo libanese e questo include essere parte del governo. Quindi, la fine del regno del terrore di Hezbollah in Libano e nel mondo è finita.»

In risposta, il Ja’fari Mufti Sheikh Ahmad Qabalan ha dichiarato:

«Hezbollah non è stato sconfitto e non sarà sconfitto: non c’è potere sulla terra che possa eliminare Hezbollah. La sovranità appartiene solo al Libano e alle sue componenti nazionali, non all’America e ai suoi progetti esclusivi e distruttivi. Un governo senza il duo nazionale (Hezbollah e il Movimento Amal) spinge il Paese verso l’ignoto.»

Durante il suo discorso, Ortagus ha anche espresso un giudizio molto critico sulla Repubblica islamica dell’Iran, ribadendo l’impegno dell’amministrazione Trump nel combattere il terrorismo e nell’impedire che il Paese produca di un’arma nucleare.

La vice inviata speciale ha poi visitato i territori della Palestina occupata per esaminare i progressi nel cessate al fuoco, incontrando anche il ministro israeliano della Difesa Israel Katz. È però stata molto vaga sulla data effettiva del ritiro delle forze israeliane dal territorio libanese, nonostante fosse stata annunciata la proroga della scadenza al 18 febbraio.









L’era dell’imperialismo americano non è mai finita

Le dichiarazione della vice inviata speciale in Medio Oriente inaugurano l’era trumpiana della politica estera americana: cambiano le modalità e i toni forse sono più accesi ma gli Stati Uniti non intendono porre fine alla propria strategia imperialista nella regione.

Ortagus, che ha lavorato anche per Fox News, impersona perfettamente una grossa fetta dell’America repubblicana, dove si mescolano conservatorismo, religione e sostegno alle posizioni sioniste.

La scelta di un personaggio così divisivo come vice inviata speciale in Medio Oriente dimostra che gli Stati Uniti sono ben lontani dalla volontà di una reale pacificazione nella regione, fornendo ad Israele l’opportunità di agire indisturbato nel continuare a perpetrare violenze a danno del popolo palestinese.

Il fatto che Trump abbia “posato gli occhi” su Gaza e la sua proposta di sfollamento forzato per le persone palestinesi aprono uno scenario pericoloso, in cui la ridefinizione degli equilibri di potere si scontra con la necessità di affrontare le vere radici delle problematiche che da decenni sono fonte di instabilità nel Medio Oriente e ne erodono lo sviluppo pacifico dei diritti umani.

La foto col missile è esemplificativa delle reali intenzioni dietro la strategia statunitense, in cui violenza e spargimento di sangue diventano semplicemente i danni collaterali di un disegno politico dispotico e islamofobo.

Sara Coico