E’ morta Dolores O’Riordan, cantante dei Cranberries

E’ morta Dolores O’Riordan, la cantante del famoso gruppo irlandese “The Cranberries“. La notizia è stata diffusa dalla sua agente Lindsey Holmes con una nota ripresa dai media irlandesi.

















L’artista aveva 46 anni. Si legge nella nota: “La cantante della band irlandese The Cranberries si trovava a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli.

I familiari sono distrutti nell’aver appreso la notizia e hanno chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento molto difficile”.











Nata a Limerick, era cresciuta a Ballybricken, settima di sette fratelli. I suoi genitori Terence ed Eileen O’Riordan le diedero un’educazione cattolica. Nel 1994 sposò Don Burton, tour manager dei Duran Duran e padre dei suoi tre figli Taylor Baxter, Molly Leigh e Dakota Rain. I due divorziarono nel 2014 dopo 20 vent’anni passati assieme.

Nel mese di novembre aveva registrato la sigla di Angela’s Christmas, cortometraggio animato trasmesso su RTÉ 1 per la vigilia di Natale. Al momento si ignorano le cause del suo decesso.

Icona del Britpop negli anni ’90, ecco una delle sui canzoni più belle assieme ai Cranberries

Michele Lamonaca