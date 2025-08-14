Con una lettera aperta indirizzata ai governi dei Paesi membri, la Commissione paneuropea per il clima e la salute — organo istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella regione europea — ha lanciato un allarme relativo alla mortalità da caldo in aumento. Non si tratta soltanto di una minaccia ambientale, bensì di un’emergenza sanitaria a tutti gli effetti. L’appello chiede con urgenza una presa di coscienza politica e una risposta alla crescente vulnerabilità delle popolazioni di fronte agli eventi meteo estremi, sempre più frequenti e letali.

Il contenuto del messaggio è chiaro: l’Europa sta vivendo un aumento drammatico della mortalità legata al caldo, con oltre 100.000 decessi registrati negli ultimi due decenni. Secondo i dati forniti dalla stessa Commissione, si è osservato un incremento del 30% della mortalità da calore rispetto ai primi anni 2000. E le proiezioni per il futuro sono ancora più inquietanti.

Una realtà che non può più essere ignorata

Mentre gli effetti del cambiamento climatico si manifestano con sempre maggiore intensità attraverso ondate di calore, incendi boschivi, inondazioni e siccità, ciò che preoccupa gli esperti dell’OMS è la sottovalutazione delle ricadute sanitarie di tali fenomeni. L’approccio tradizionale, che considera il clima come una questione esclusivamente ambientale, sta dimostrando tutti i suoi limiti. Le temperature estreme stanno mettendo a dura prova i sistemi sanitari nazionali, in particolare quelli meno preparati a fronteggiare emergenze prolungate e ricorrenti.

Ospedali sovraccarichi, difficoltà nell’assistenza ai pazienti fragili, aggravamento di patologie croniche: tutto ciò rappresenta la quotidianità in molte regioni d’Europa durante i picchi climatici. I soggetti più colpiti sono anziani, bambini, persone con disabilità, malati cronici e individui in condizione di disagio socioeconomico.

Il caldo non uccide solo direttamente

Il calore eccessivo non si limita a causare colpi di calore o disidratazione. Le alte temperature agiscono come un moltiplicatore di rischio per numerose condizioni preesistenti: cardiovascolari, respiratorie, renali e persino mentali. Non è raro, nei periodi estivi più estremi, assistere a un aumento significativo dei ricoveri ospedalieri per ictus, infarti o crisi respiratorie.

Secondo gli epidemiologi, l’aumento della temperatura media globale altera l’equilibrio fisiologico delle persone vulnerabili, riducendo la loro capacità di adattamento. Inoltre, l’esposizione prolungata al calore influisce negativamente sulla salute mentale, aumentando stati d’ansia, insonnia e sintomi depressivi. In contesti urbani densamente popolati, il fenomeno delle “isole di calore” amplifica ulteriormente il rischio.

Un’Europa sempre più calda e impreparata

Le estati del 2022 e 2023 sono state tra le più calde mai registrate nel continente europeo, con temperature medie ben oltre la norma e picchi superiori ai 45 gradi in alcune aree mediterranee. E non si tratta più di eccezioni: secondo le previsioni climatiche, questi eventi saranno sempre più la regola.

Il rapporto della Commissione OMS mostra come molti Paesi non abbiano ancora integrato efficacemente la dimensione climatica nei propri sistemi sanitari.

Nella sua lettera, la Commissione paneuropea per il clima e la salute individua alcune direttrici fondamentali di intervento. In primis, la necessità di investire nella resilienza dei sistemi sanitari. Ciò significa rafforzare le infrastrutture ospedaliere, assicurare continuità nell’approvvigionamento energetico durante le crisi climatiche e potenziare la sorveglianza epidemiologica legata agli eventi meteorologici estremi.

Clima e salute: un binomio indivisibile

L’OMS ricorda che ogni politica climatica deve oggi considerare in modo esplicito le implicazioni per la salute pubblica. Interventi per la decarbonizzazione, la riduzione delle emissioni e la transizione energetica non sono solo misure ambientali, ma strumenti fondamentali per prevenire emergenze sanitarie future.

A tal proposito, il documento richiama anche la necessità di coordinamento tra settori diversi: salute, ambiente, trasporti, urbanistica.







La Commissione non dimentica di citare anche il tema delle disuguaglianze. Gli impatti sanitari della crisi climatica non colpiscono tutti allo stesso modo. Le fasce più vulnerabili della popolazione pagano il prezzo più alto, e spesso hanno minori strumenti per proteggersi. Questo vale tanto nei Paesi a basso reddito quanto in alcune aree marginalizzate delle nazioni più sviluppate.

Il tempo delle dichiarazioni è finito

Le parole non bastano più. Di fronte a un cambiamento climatico che avanza a ritmi sempre più veloci, i governi europei devono adottare misure immediate e strutturali. La mancata risposta a questa emergenza potrebbe avere conseguenze devastanti per intere generazioni.