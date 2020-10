Mortalità dovuta all’inquinamento: quello che non vediamo ci uccide

La mortalità dovuta all’inquinamento è altissima.

Siamo ormai abituati a pensare a tanti fattori di rischio, dalla droga, agli incidenti stradali, senza dimenticare, ovviamente, i virus, come quello del famigerato Covid19. Ma tendiamo sempre a sottovalutare la mortalità dovuta all’inquinamento.

I due istituti statunitensi Health Effects Institute e Institute for Health Metrics and Evaluation, nell’ambito del Global Burden of Disease hanno realizzato uno studio intitolato State of Global Air 2020.

I risultati sono davvero allarmanti.

È emerso che l’inquinamento atmosferico ha ucciso complessivamente 6,7 milioni di persone in tutto il mondo nel 2019, e che, lo stesso anno, le morti dovute all’inquinamento da ozono hanno subito un incremento del 16% rispetto al 2010.

Lo studio ha addirittura posto la mortalità dovuta all’inquinamento al quarto posto della classifica dei fattori di rischio.

Sul podio, ancor più mortali, ci sono solo il tabacco, la pressione alta e le cattive abitudini alimentari.

Naturalmente, i più deboli risultano ancor più a rischio. Nel 2019 quasi 500,000 neonati sono morti a causa dell’inquinamento. Quest’ultimo risulta inoltre essere la causa del 20% di morti durante il primo mese di vita. Come se non bastasse, l’esposizione delle gestanti all’inquinamento atmosferico è una delle maggiori cause di nascite premature e di neonati sottopeso.

Tra i piccoli i più colpiti sono i bambini indiani (116 mila morti all’anno) e quelli dell’Africa sub-sahariana (236 mila).

Attualmente, come è giusto che sia, siamo tutti concentrati sull’evitare i pericoli, spesso fatali, del nemico pubblico n°1, ovvero il Coronavirus.

Ma faremmo bene a non trascurare altri fattori. È infatti altissimo il rischio, come lo studio in oggetto ci dimostra, di subire danni dovuti ad altri fattori come l’inquinamento, ma non soltanto quello.

È anzi ancora più importante, proprio per l’impegno nella lotta al virus, limitare qualsiasi altra cosa che possa danneggiarci o indebolirci.

Conviene quindi ricordare i numeri di questo studio e ridurre il più possibile l’impatto ambientale delle nostre azioni. Come a dire: se non ci uccide il virus, evitiamo di farlo con le nostre mani.

Mariarosaria Clemente