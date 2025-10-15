Nonostante alcuni timidi segnali positivi, la strada verso una riduzione sostanziale della mortalità sulle strade italiane appare ancora lunga e accidentata. Il recente rapporto dell’Istat, pubblicato nel 2024, fornisce una fotografia aggiornata e dettagliata della situazione della sicurezza stradale in Italia, rivelando che il numero delle vittime è leggermente diminuito rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, i dati suggeriscono che il ritmo del progresso non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati a livello europeo.

L’Unione Europea e il traguardo del 2030

Nel quadro delle politiche comunitarie, la sicurezza stradale è da anni una priorità strategica. La Commissione Europea ha stabilito un traguardo chiaro: dimezzare il numero di morti per incidenti stradali entro il 2030, utilizzando il 2019 come anno di riferimento. Questa direttiva rientra in un più ampio piano d’azione per la mobilità sostenibile e la protezione degli utenti della strada, con un’attenzione crescente verso i soggetti più vulnerabili, come pedoni, ciclisti e motociclisti.

Le cifre del 2024: una riduzione marginale

Secondo i dati ufficiali diffusi dall’Istat, nel 2024 si sono registrati 3.030 decessi sulle strade italiane. Rispetto all’anno precedente, il calo è stato estremamente contenuto, pari allo 0,3%. Tuttavia, se il confronto si estende al 2019, l’anno preso come punto di riferimento dalla Commissione Europea, la diminuzione risulta più significativa, attestandosi al 4,5%.

Questi numeri, per quanto incoraggianti a prima vista, devono essere letti con cautela. Il lieve miglioramento rispetto al 2023 segnala una sostanziale stagnazione nella lotta contro la mortalità stradale. Solo se confrontati con un intervallo temporale più ampio – come quello che va dal 2019 al 2024 – si intravede una modesta tendenza al ribasso, che però non è sufficiente per sostenere un percorso virtuoso verso l’obiettivo europeo.

Un cambiamento troppo lento

L’andamento della mortalità stradale in Italia mostra un problema strutturale: il calo dei decessi avviene a un ritmo troppo lento per ritenersi soddisfacente. Se la tendenza degli ultimi cinque anni dovesse confermarsi invariata, il traguardo del dimezzamento dei morti al 2030 risulterebbe irraggiungibile. In altre parole, il Paese dovrebbe imprimere una decisa accelerazione alle politiche di prevenzione e sicurezza, introducendo misure più efficaci e stringenti.

Il rallentamento nella riduzione degli incidenti mortali è dovuto a diversi fattori: l’inefficienza di alcune infrastrutture, la scarsa manutenzione di tratti stradali cruciali, comportamenti di guida pericolosi – come l’uso del cellulare al volante o l’eccesso di velocità – e una cultura della sicurezza ancora troppo debole in molte aree del Paese.







I soggetti più esposti: pedoni e utenti deboli

Un altro elemento preoccupante che emerge dal rapporto Istat è la persistente vulnerabilità di alcune categorie di utenti della strada. In particolare, pedoni, ciclisti e motociclisti continuano a rappresentare una quota elevata delle vittime, con un’incidenza superiore rispetto ad altri Paesi europei.

L’urbanizzazione crescente, unita alla promozione della mobilità dolce, ha portato a un aumento degli spostamenti a piedi o in bicicletta, spesso senza un adeguato adeguamento delle infrastrutture cittadine. In molte città italiane, piste ciclabili e attraversamenti pedonali sicuri sono ancora carenti o mal segnalati, esponendo gli utenti più fragili a gravi rischi.

Le principali cause degli incidenti

Il fattore umano continua a essere la principale causa degli incidenti stradali. Distrazione alla guida, spesso dovuta all’utilizzo di dispositivi elettronici, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e mancato rispetto dei limiti di velocità sono tra le cause più ricorrenti. A queste si aggiungono carenze strutturali, come segnaletica inadeguata, illuminazione insufficiente o condizioni del manto stradale precarie.

Le misure adottate finora

Spesso i provvedimenti non sono accompagnati da un piano di lungo termine, né da un monitoraggio costante dei risultati ottenuti. Inoltre, la frammentazione delle competenze tra enti locali, regioni e governo centrale rende difficile l’attuazione coordinata di strategie su scala nazionale.

Per avvicinarsi concretamente all’obiettivo europeo del 2030, l’Italia dovrà affrontare una serie di sfide complesse. Anzitutto, sarà necessario rivedere le politiche di mobilità urbana e interurbana, incentivando non solo il trasporto pubblico, ma anche la creazione di spazi sicuri per gli utenti più vulnerabili.

L’educazione stradale dovrà diventare un pilastro del sistema scolastico fin dalla giovane età, con l’obiettivo di creare una cultura della sicurezza radicata nel tempo. Parallelamente, l’adozione di tecnologie avanzate – come i sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e le infrastrutture intelligenti – potrà giocare un ruolo chiave nella prevenzione degli incidenti.

Fondamentale sarà anche il rafforzamento dei controlli su strada, sia attraverso presidi fisici che tramite strumenti digitali, come telecamere e sensori intelligenti. L’inasprimento delle sanzioni per comportamenti pericolosi, inoltre, potrebbe fungere da deterrente efficace.

Inoltre, sarà importante che i dati sulla sicurezza stradale vengano resi accessibili in modo trasparente e costante.

