La morte di Anna Chiti, diciassettenne studentessa del nautico di Venezia, ha scosso la città e acceso i riflettori su un sistema lavorativo che troppo spesso scarica il peso dell’irregolarità sui più giovani. In risposta al dramma, sindacati e associazioni studentesche hanno organizzato una manifestazione alla stazione ferroviaria di Venezia per chiedere giustizia. “Non possiamo considerare questa tragedia come un semplice incidente”, hanno dichiarato le voci della CGIL, proprio per denunciare un sistema di lavoro che in Italia è ormai, irrimediabilmente, marcio, tra mancata sicurezza, formazione, dignità e rispetto nei confronti di tutti i lavoratori e le lavoratrici.

Giovani e precari: i numeri di un’emergenza che è ormai regolarità

I dati più recenti dell’Inail, diffusi dalla Cgil in occasione della Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, parlano chiaro: a Venezia, tra il 2023 e il 2024, gli infortuni dei lavoratori under 18 – proprio come nel caso della giovane Anna Chiti – sono aumentati del 60%, passando da 106 a 171.

Un incremento preoccupante che fotografa l’esposizione crescente dei più giovani a contesti lavorativi irregolari e pericolosi. Nel solo settore terziario, che comprende turismo e servizi, gli incidenti superano quelli dell’industria: 3.416 contro 2.921. Un segnale evidente di quanto l’economia turistica veneziana sia spesso basata su lavori stagionali e mal retribuiti, con pochi controlli e formazione insufficiente.







Un incarico senza contratto

Secondo quanto emerso dalle indagini, Anna Chiti era salita a bordo del catamarano Calita per svolgere un periodo di prova, senza alcun contratto regolare. Era stata contattata tramite un’amica che aveva già lavorato con la stessa compagnia e si era proposta per un’esperienza estiva come interprete.

L’idea era quella di guadagnare qualcosa durante le vacanze, ma si è ritrovata da sola con lo skipper su un’imbarcazione impegnativa, mentre si svolgeva una festa privata per turisti stranieri. Il padre, Umberto Chiti, ha dichiarato: “Era lì per aiutare con la lingua, non per fare la marinaia. Quella barca richiedeva più personale”. Le parole del genitore esprimono tutta la frustrazione di chi cerca ancora risposte.

Il dramma di Anna Chiti si è consumato sabato pomeriggio nella darsena privata di Marina di Sant’Elena, a Venezia. Il catamarano stava rientrando da un’escursione in laguna con a bordo un gruppo di turisti, quando le condizioni del vento hanno reso complesso l’ormeggio. Le telecamere della marina hanno ripreso gli ultimi istanti prima della tragedia: Anna, con la cima in mano, stava tentando di scendere a terra per aiutare nella manovra. Ha perso l’equilibrio e, caduta in acqua, è rimasta impigliata con la corda che si è avvolta all’elica ancora in movimento. L’elica l’ha trascinata sott’acqua, impedendole ogni possibilità di salvezza. I tentativi di soccorso sono stati vani.

Le indagini e i dubbi irrisolti

La Procura di Venezia ha aperto un’indagine per omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, ma al momento non ci sono indagati. Il corpo di Anna Chiti sarà sottoposto ad autopsia per accertare la causa esatta del decesso e verificare la presenza di ferite da elica. La Capitaneria di porto ha già preparato un fascicolo, mentre il catamarano è stato sequestrato per accertamenti. Restano molti interrogativi: perché il motore era ancora acceso durante l’attracco? Chi aveva incaricato Anna di occuparsi della cima? E soprattutto, come è stato possibile che una minorenne si trovasse da sola a gestire un compito tanto delicato senza contratto né formazione?

Una città che sfrutta i suoi giovani

Il caso di Anna Chiti ha riacceso il dibattito sull’economia veneziana, sempre più incentrata su un turismo di massa che alimenta precarietà e lavoro nero. Un sistema che si basa sulla rendita e sullo sfruttamento, non sul lavoro né sulla possibilità di imparare e sviluppare effettivamente un mestiere. Anna sognava un futuro nel mondo del mare, studiava con passione al nautico e sperava che quella esperienza potesse aprirle le porte a una carriera. Invece, si è trasformata nel suo ultimo giorno. La sua morte è il simbolo di una generazione lasciata sola, in balia di un sistema che sacrifica la sicurezza per risparmiare sui costi.

Sono proprio gli studenti – e tutti quei giovani e giovanissimi che entrano nel mondo del lavoro durante l’adolescenza – che pagano il prezzo più alto della negligenza e dello sfruttamento sul posto di lavoro in Italia. Le nuove generazioni chiedono infatti più diritti, quelli necessari e appena sufficienti, per garantire rispetto e dignità, piuttosto che preferire profitto e sfruttamento capitalistico. Le necessità avanzate sono quelle che chiamano ad una riforma sistemica sulle condizioni di lavoro che escludano ogni forma di pericolo e precarietà, che preveda controlli su manutenzioni e sicurezza sul posto di lavoro, e ancora, che garantisca un lavoro stabile senza alcuna forma di pregiudizio.

La vicenda di Anna Chiti non è soltanto una tragedia personale e familiare, ma un grido d’allarme che riguarda l’intera società. Tra contratti inesistenti, mansioni improvvisate e assenza di tutele, si delinea una realtà pericolosa in cui troppi giovani vengono lasciati soli a fronteggiare rischi non calcolati. Le indagini dovranno fare luce su responsabilità e omissioni, ma la lezione più importante sarà quella di non accettare più che il lavoro, soprattutto quello dei più giovani, venga vissuto come una roulette russa.

Lucrezia Agliani