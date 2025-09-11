La morte di Charlie Kirk, avvenuta mercoledì in seguito a un attentato durante un comizio politico alla Utah Valley University, non solo sta già innescando l’ennesima lotta tra la sinistra radicale e i repubblicani MAGA americani ma rappresenta anche la più grande contraddizione della cultura della violenza armata. L’attivista conservatore, ucciso a colpi di arma da fuoco tra lo shock delle 3mila persone presenti, era un personaggio altamente controverso, disprezzato dal movimento femminista per le sue posizioni patriarcali sul ruolo della donna e osannato invece dalla destra per la sua lotta contro l’ondata woke.

L’attentato

La morte di Charlie Kirk è avvenuta mercoledì 10 settembre in un campus universitario dello Utah: l’attivista 31enne stava parlando all’evento organizzato da Turning Point USA mentre è stato colpito al collo da un proiettile, poi rivelatosi fatale.

Secondo quanto rivelato da Fox News, l’assassino è molto probabilmente un cecchino professionista, che si sarebbe appostato sul tetto di un edificio distante circa 180 metri dal luogo dell’evento politico.

L’attentatore non è ancora noto e la caccia all’uomo continua: due soggetti, in un primo momento indicati come sospettati, sono stati arrestati e successivamente rilasciati in quanto non avevano alcun legame con la sparatoria.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, che sta investigando sulla morte di Charlie Kirk insieme all’FBI, sostiene che si sia trattato di un attacco mirato, un’opinione condivisa da molti esponenti repubblicani i quali hanno parlato addirittura di “assassinio politico”.

Il video dell’attentato ha fatto in breve tempo il giro del web e non sono tardate ad arrivare parole di indignazione, sprezzo e cordoglio da parte delle principali figure politiche nazionali, primo fra tutti il Presidente Donald Trump il quale non ha esitato a strumentalizzare la vicenda addossando la colpa dell’omicidio alla sinistra radicale.









L’ascesa alla celebrità e le posizioni politiche

La morte di Charlie Kirk è avvenuta proprio all’apice della sua popolarità: grande sostenitore di Donald Trump e dell’agenda MAGA, Kirk ha iniziato ad occuparsi di campagne elettorali e attivismo già dai tempi delle scuole superiori.

Nel 2012 ha co-fondato l’organizzazione Turning Point USA, il più grande movimento di massa americano diretto ai giovani con lo scopo di promuovere i principi di responsabilità fiscale, libero mercato e governo limitato.

Nel 2016 ha sostenuto la campagna elettorale di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti (così come la sua rielezione) mentre dal 2020 ospitava il proprio podcast in radio,, The Charlie Kirk Show, che raggiunge i 500mila ascoltatori mensili.

Charlie Kirk ha acquisito un grande seguito sui social media, soprattutto tra i Millenials e la Gen Z, proprio per il suo modo di fare provocatorio e il suo supporto a varie teorie del complotto e posizioni no-vax . Oltre ad essere un fermo sostenitore di Israele, si opponeva ai diritti LGBTQ+ e a quella che lui definiva come “anarchia sessuale”,

Le sue critiche non hanno nemmeno risparmiato il movimento per i diritti civili e il BLM: infatti, ha affermato in più occasioni che l’immigrazione contribuiva a ridurre la demografia bianca in America e che la teoria critica della razza fosse un’ideologia illiberale fabbricata dalla sinistra.

Le posizioni più contrastate di Charlie Kirk sono però quelle che riguardavano il femminismo, la sua visione misogina e patriarcale delle donne e del nucleo familiare: oltre ad essere contrario all’aborto anche in caso di stupro su minori, sosteneva che le giovani donne avrebbero dovuto dare priorità alla maternità e al matrimonio rispetto alla carriera, affermando:

«Le donne single sui 30 anni che sono le più depresse, suicide, ansiose e sole nella storia americana perché c’è un orologio biologico che scatta e si rendono conto che non saranno in grado di avere figli, che non sono così desiderabili nel mercato degli appuntamenti e quindi iniziano a scagliarsi contro il resto della società votando democratico.»

Si riapre il dibattito sulla violenza armata

Mentre il Presidente Trump punta il dito alla sinistra radicale – colpevole di aver “paragonato meravigliosi americani ai nazisti e ai peggiori criminali di massa del mondo, una retorica che è direttamente responsabile del terrorismo che oggi stiamo vedendo nella nostra nazione” – la morte di Charlie Kirk rivela l’enorme paradosso di una cultura sempre più pericolosa e pervasiva come quella della violenza armata, che non risparmia nemmeno i suoi stessi sostenitori.

Kirk era infatti un inflessibile difensore del Secondo Emendamento e in passato aveva dichiarato che valeva la pena considerare alcune morti per arma da fuoco ogni anno per proteggere gli altri diritti individuali concessi da Dio.

Ora, la preoccupazione maggiore è che una personalità fascista, omofoba e sessista come quella di Charlie Kirk venga innalzata a martire della libertà in nome di una battaglia politico-culturale ingannevole, ignorando il vero fulcro della vicenda: i più di 40 mila morti all’anno negli USA per violenza armata, la quale non fa distinzione tra repubblicani e democratici.

L’opinione pubblica non deve più essere distolta dalle fabbricazioni dei conservatori volte ad affossare la sinistra e chi ha davvero a cuore i diritti umani: bisogna ora più che mai stabilire meccanismi e legislazioni efficaci di gun control che mettano fine alla proliferazione delle armi e a una cultura disumanizzante negli Stati Uniti.

Sara Coico