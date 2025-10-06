Un’ondata di piogge torrenziali, che ha provocano frane e inondazioni, ha devastato il Sud dell’Himalaya, causando decine di vittime e lasciando intere comunità isolate. In Nepal e India si scava tra il fango per cercare dispersi, mentre i governi locali lottano contro una crisi umanitaria aggravata dal cambiamento climatico.

Tragedia sulle montagne dell’Himalaya

Oltre sessanta persone hanno perso la vita tra Nepal e India in appena quarantotto ore, a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito la regione himalayana. Frane e inondazioni, oltre ai numerosi crolli di ponti, hanno cancellato interi villaggi, distrutto strade e linee ferroviarie, mentre centinaia di famiglie restano isolate e senza comunicazioni.

In Nepal il bilancio ufficiale è di 44 morti e cinque dispersi, mentre in India si contano almeno 20 vittime, concentrate soprattutto nella regione turistica di Darjeeling. Anche il vicino Bhutan è stato investito dalle inondazioni, e l’esercito indiano è intervenuto con elicotteri per le operazioni di evacuazione.

A Kathmandu, la capitale nepalese, i fiumi sono esondati travolgendo i quartieri periferici. Gli elicotteri militari sorvolano incessantemente la valle per portare aiuti e recuperare le persone bloccate sui tetti o nelle campagne allagate. Gli aeroporti e le stazioni ferroviarie sono paralizzati, proprio mentre migliaia di persone erano in viaggio per celebrare il Dashain, il più importante festival indù del paese.

Una stagione dei monsoni sempre più violenta

Gli esperti del Dipartimento meteorologico indiano hanno confermato che l’estate appena conclusa è stata una delle più piovose degli ultimi venticinque anni, con un aumento delle precipitazioni dell’8% rispetto alla media stagionale. È il secondo anno consecutivo in cui i monsoni si abbattono con forza anomala, lasciando dietro di sé distruzione e vittime.

Il Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle montagne di Kathmandu aveva già lanciato un allarme a giugno, avvertendo che l’aumento delle temperature e le piogge estreme avrebbero accresciuto il rischio di catastrofi idrogeologiche. I dati confermano il trend: in India, solo negli ultimi sei mesi, oltre 200 persone sono morte a causa di eventi climatici estremi, mentre 1.500 sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.

«L’intensità di questi monsoni è un chiaro segnale della crisi climatica», spiega un portavoce del Centro. «Le nostre montagne, già fragili, non riescono più a contenere l’acqua. Le frane e le colate di fango diventano inevitabili».

Le testimonianze dal disastro delle frane e inondazioni

Nelle strade di Kathmandu il fango ha ricoperto case, mercati e negozi. Rajan Khadga, un venditore di verdura di 38 anni, racconta la sua disperazione. Molti come lui hanno perso i risparmi di una vita e vivono ora in rifugi di fortuna, assistiti dalle squadre di emergenza.

La prima ministra del governo provvisorio nepalese, Sushila Karki, ha dichiarato che “tutte le agenzie ufficiali sono pronte a fornire aiuto”. Ha aggiunto: «La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Non vi lasceremo soli». Ma le operazioni di soccorso, ostacolate dal maltempo, sono state sospese durante la notte in alcune aree ancora isolate.

Anche il premier indiano Narendra Modi ha espresso il suo cordoglio: «Sono profondamente colpito dalle vite perdute. Garantiremo tutto l’aiuto possibile alle famiglie colpite». Intanto, il parlamentare Harsh V. Shringla ha descritto “intere zone montuose isolate dal resto del mondo, con strade spazzate via e villaggi irraggiungibili”.







Frane e inondazioni, strade interrotte e soccorsi impossibili

La provincia nepalese di Koshi, nel Nepal orientale, è stata una delle più colpite. Le autorità locali riportano 42 morti accertati solo in quella zona, tra cui cinque persone travolte da una frana a Manebhanjyang. Altre nove vittime sono state segnalate nei distretti di Pategaun, Deuma e Dhusuni.

L’esercito ha inviato elicotteri per i soccorsi, ma il fango e le piogge continue rendono difficile raggiungere le comunità montane.

In India, nello stato del Bengala Occidentale, le frane hanno devastato le aree di Darjeeling e Kalimpong. Le piogge incessanti hanno spazzato via i binari della ferrovia panoramica, patrimonio dell’UNESCO, e costretto alla chiusura decine di hotel turistici. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza e dispiegato unità dell’esercito per supportare le squadre di salvataggio.

Una crisi annunciata

Il disastro delle frane e inondazioni che hanno colpito Nepal e India è solo l’ultimo di una serie di eventi che mostrano quanto la regione himalayana sia vulnerabile alla crisi climatica. Gli studiosi ricordano che il rapido scioglimento dei ghiacciai e la deforestazione stanno aggravando la fragilità del territorio.

Negli ultimi dieci anni, l’Asia meridionale ha perso migliaia di vite a causa di inondazioni e frane, ma i piani di prevenzione restano frammentari e insufficienti.

«Senza investimenti strutturali nel controllo del territorio, continueremo a vedere tragedie di questa portata», ha dichiarato il climatologo indiano Anil Gupta. «Ogni anno si parla di ricostruire, ma non si affrontano le cause: il sovrasfruttamento del suolo, l’espansione urbana incontrollata e la mancanza di infrastrutture resilienti».

Il costo umano e la speranza

Mentre il bilancio delle vittime cresce di ora in ora, il dolore lascia spazio alla solidarietà. Volontari, organizzazioni umanitarie e semplici cittadini stanno collaborando per distribuire cibo, acqua e medicine. Nei templi e nelle scuole trasformate in rifugi, migliaia di famiglie cercano conforto.

Le autorità temono che le piogge possano riprendere nei prossimi giorni, ma sperano che gli allarmi meteo e le nuove tecnologie di monitoraggio possano limitare ulteriori perdite.

In un contesto segnato dalla distruzione, la voce dei sopravvissuti si leva come monito e richiesta di cambiamento.

Lucrezia Agliani