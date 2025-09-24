L’estate del 2024 è stata la più calda mai registrata in Europa, un primato che si è tradotto in conseguenze drammatiche per la salute pubblica. Secondo le stime pubblicate su Nature Medicine, tra giugno e settembre si sarebbero verificati circa 62.775 morti per il caldo estremo, un dato impressionante che supera del 24% quello dell’anno precedente. Sebbene inferiore all’ondata del 2022, quando le vittime superarono quota 67mila, l’ultima stagione estiva conferma un trend in crescita che desta allarme tra gli esperti.

Italia in prima linea per i morti per il caldo in Europa

Il nostro Paese emerge purtroppo come quello più colpito: nel 2024 si contano circa 19.038 decessi legati alle alte temperature. Roma, Milano, Napoli e Torino figurano tra le dieci città europee con il più alto numero di morti per il caldo, segno di una vulnerabilità che accomuna gran parte delle metropoli del Mediterraneo. Nella sola Milano il caldo ha ucciso 1.156 persone, mentre a Roma se ne contano 835 e a Napoli 579. Numeri che posizionano l’Italia al vertice della triste classifica continentale, davanti a Spagna, Germania e Grecia.

Anche in altre grandi città d’Europa i bilanci sono stati severi: 630 vittime ad Atene, 409 a Parigi, 387 a Madrid, 360 a Bucarest e oltre 300 a Londra. In Germania, Francia e Regno Unito i decessi legati al caldo hanno superato quota mille, mentre nei Balcani si registrano tassi di mortalità tra i più elevati in rapporto alla popolazione. È la conferma che il fenomeno non conosce confini e che l’Europa meridionale, ma non solo, si trova in prima linea di fronte a un’emergenza sanitaria sempre più evidente.

Una minaccia invisibile, ma letale

Gli studiosi definiscono le ondate di calore “killer silenziosi”. La maggior parte delle vittime non muore all’aperto, ma nelle abitazioni e negli ospedali, dove il caldo aggrava patologie già presenti. Non si tratta solo di colpi di calore o disidratazione: le temperature elevate aumentano il rischio di insufficienze cardiache, problemi respiratori, complicazioni per chi soffre di diabete e persino disturbi psichiatrici. A essere più vulnerabili sono soprattutto gli anziani: l’85% delle vittime registrate aveva più di 65 anni.

Nonostante le cifre già allarmanti, gli esperti avvertono che il numero reale dei morti per il caldo potrebbe essere ancora più alto. Le cartelle cliniche spesso riportano come causa immediata problemi cardiaci o respiratori, senza collegarli direttamente al caldo. Tenendo conto delle variabili, il bilancio complessivo oscillerebbe infatti tra i 35mila e gli 85mila morti. Ciò dimostra come la crisi climatica abbia effetti sanitari più profondi e meno visibili di quanto si possa immaginare.







La scienza mette in guardia

Gli istituti di ricerca, dall’Imperial College alla School of Hygiene and Tropical Medicine di Londra, sottolineano che gran parte di questi decessi non si sarebbe verificata senza l’influenza del riscaldamento globale. Nelle 854 città europee monitorate, circa il 68% delle morti attribuite al caldo nel 2024 sono state direttamente connesse all’aumento delle temperature causato dall’uomo. Gli scienziati calcolano che, nello scenario peggiore, entro la fine del secolo il continente potrebbe contare fino a 2,3 milioni di morti da caldo estremo.

L’Europa è oggi il continente che si riscalda più velocemente, con un aumento delle temperature doppio rispetto alla media globale. Le estati record del 2022, del 2023 e del 2024 lo confermano. L’analisi dei ricercatori di Barcellona, che hanno elaborato i dati di 539 milioni di cittadini in 32 paesi, evidenzia come i valori estivi abbiano superato sistematicamente le medie climatologiche del periodo 1991-2020. E il trend non sembra destinato a fermarsi.

Sistemi di allerta e strategie di adattamento

Gli studiosi lavorano a sistemi di allerta precoce in grado di prevedere emergenze sanitarie con una settimana di anticipo. I risultati sono promettenti, soprattutto per l’Europa meridionale, ma restano ancora limiti di affidabilità a lungo termine. Parallelamente, gli esperti insistono sulla necessità di strategie di adattamento ambiziose: infrastrutture urbane più resilienti, maggiore verde pubblico, rafforzamento della sanità territoriale e campagne di prevenzione mirate alle fasce più vulnerabili.

Il nodo delle energie fossili

Alla base del problema resta il riscaldamento globale provocato dalle emissioni. Senza una drastica riduzione dei combustibili fossili, le estati europee diventeranno sempre più mortali. Le rinnovabili vengono indicate come la strada obbligata non solo per ridurre le emissioni, ma anche per tutelare la salute di milioni di cittadini. Nel frattempo, i governi sono chiamati a mettere in campo misure immediate per contenere gli effetti di un fenomeno che si fa di anno in anno più grave.

Il caldo estremo non è più un’emergenza occasionale, ma una realtà strutturale che sta ridisegnando la geografia della mortalità in Europa. L’Italia, insieme agli altri paesi mediterranei, paga il prezzo più alto, ma l’intero continente è in allerta. La scienza parla chiaro: senza una svolta energetica e politiche di adattamento rapide, i numeri sono destinati a crescere e a trasformare le estati europee in stagioni sempre più letali.

Lucrezia Agliani