Nonostante una lieve flessione numerica, i morti sul lavoro continuano a rappresentare una delle più gravi emergenze sociali del nostro Paese. I dati diffusi recentemente dall’INAIL confermano una realtà che non può essere ignorata: nel primo semestre del 2025 sono state presentate 357 denunce di infortunio mortale. Solo una in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Una differenza così esigua non rappresenta alcun motivo di sollievo né di ottimismo. Al contrario, suggerisce una drammatica stabilità, un problema strutturale che resta irrisolto nonostante le campagne di sensibilizzazione, le promesse politiche e le normative vigenti.

Infortuni “in itinere”: una crescita preoccupante

Particolarmente significativo è l’aumento delle vittime “in itinere”, cioè coloro che perdono la vita nel tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro. Secondo quanto riportato dall’INAIL, queste morti sono cresciute di oltre il 32% rispetto al 2024. Un dato che non solo aggrava il bilancio complessivo, ma pone l’accento su un’altra dimensione della sicurezza lavorativa: quella legata alla mobilità. In un contesto in cui sempre più lavoratori devono affrontare lunghi spostamenti quotidiani, spesso in condizioni precarie o stressanti, l’incidenza degli incidenti stradali correlati all’attività professionale diventa un elemento cruciale dell’analisi.

Il fenomeno degli infortuni “in itinere” riflette anche trasformazioni più ampie: la diffusione del pendolarismo, la crescente flessibilità lavorativa, le nuove forme di occupazione legate a piattaforme digitali e alla gig economy. Aumentano infatti i lavoratori che si muovono in scooter, in bici o addirittura a piedi per recarsi al lavoro, spesso in condizioni di scarsa sicurezza. È evidente che, per affrontare seriamente questa piaga, occorre un approccio integrato che includa politiche di mobilità sostenibile, investimenti nelle infrastrutture e riforme organizzative nei luoghi di lavoro.

Stabilità apparente: numeri che celano una crisi

A un’analisi superficiale, la sostanziale parità tra i dati del 2024 e quelli del 2025 potrebbe sembrare un segnale di contenimento. Tuttavia, osservando l’andamento dell’ultimo quinquennio e confrontando il tasso di mortalità con quello pre-pandemico, emerge un quadro preoccupante. L’incidenza dei decessi è passata da 1,45 ogni 100mila occupati (dato Istat di giugno 2019) a 1,47 nel 2025: un incremento dell’1,4%. È un segnale inequivocabile che la situazione, lungi dal migliorare, tende a cristallizzarsi su livelli inaccettabili.

In altre parole, nonostante i progressi tecnologici, la crescente attenzione mediatica e le iniziative legislative, il numero di morti sul lavoro non subisce una decisa inversione di tendenza. Al contrario, si assiste a una pericolosa normalizzazione del fenomeno, come se si trattasse di un prezzo inevitabile da pagare al funzionamento dell’economia. Questo atteggiamento fatalista rischia di minare le fondamenta stesse di una società civile e giusta.

Il rispetto delle norme sulla sicurezza, l’investimento nella formazione dei dipendenti, l’adozione di protocolli rigidi e aggiornati: sono tutte azioni che non dovrebbero mai essere considerate un onere, ma un dovere morale e giuridico. Tuttavia, troppo spesso si assiste a una deresponsabilizzazione diffusa, a una sorta di tacita accettazione del rischio come “componente naturale” dell’attività lavorativa.

In alcuni settori, come l’edilizia, la logistica e l’agricoltura, la situazione è ancora più critica. La presenza di lavoro irregolare, l’elevato tasso di ricambio della manodopera e la difficoltà nel garantire controlli sistematici rendono questi ambiti particolarmente esposti agli incidenti. Eppure, nonostante la gravità della situazione, la risposta delle istituzioni resta spesso frammentaria e poco incisiva.







La prevenzione: nodo irrisolto del sistema

Perché, nonostante le denunce e i piani di intervento, i numeri non calano in maniera significativa? La risposta è complessa, ma si può tentare di tracciarne alcune cause fondamentali.

In primo luogo, molti protocolli di sicurezza sono ancora percepiti come meri adempimenti burocratici, più orientati alla tutela legale dell’azienda che alla reale salvaguardia dei lavoratori. In secondo luogo, le ispezioni sono spesso insufficienti, a causa della cronica carenza di personale negli enti preposti ai controlli. Infine, manca una cultura diffusa della prevenzione: troppo spesso la formazione è scarsa o inadeguata, soprattutto per i lavoratori più giovani o stranieri.

Il governo ha recentemente annunciato una revisione delle norme sulla sicurezza e un piano straordinario per rafforzare i controlli, ma resta da vedere se si tratterà di misure efficaci o di annunci privi di reale attuazione.

Il lavoro non deve uccidere

Morire di lavoro, in un Paese avanzato come l’Italia, è un’assurdità che non dovrebbe più trovare spazio nella cronaca quotidiana. Eppure, ogni anno centinaia di famiglie vengono spezzate da una telefonata improvvisa, da una notizia improvvisa che racconta l’ennesima tragedia avvenuta “sul posto”. È un prezzo che non può più essere accettato con rassegnazione.

Patricia Iori