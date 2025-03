Era il 13 marzo 2024, il giorno del suo compleanno, quando il giovane con disabilità Patrick Guarnieri morì nella Casa Circondariale Castrogno di Teramo. Il ragazzo romanì con diverse disabilità certificate, tra cui la cleptomania e il disturbo dello spettro autistico, si trovava agli arresti domiciliari a causa di un furto dovuto alla sua condizione di cleptomane. Il pomeriggio del 13 marzo 2024 Patrick evase dai domiciliari e venne in seguito prelevato dalle forze dell’ordine. All’alba i suoi famigliari scoprirono della sua morte, avvenuta tra le mura del Castrogno.

Un anno fa la morte di Patrick, cosa è cambiato al Castrogno rispetto ad allora? Niente

La morte di Patrick Guarnieri è una di quelle storie che dovrebbe indignare sotto ogni punto di vista. Le discriminazioni, l’abuso della forza e l’occultamento della verità sono i cardini di questa vicenda, che hanno portato alla morte di un ragazzo con disabilità di soli 20 anni. In un sistema sociale in cui la detenzione dovrebbe valorizzare la funzione educativa più che la funzione punitiva, l’omertà su ciò che è successo tra le mura della casa circondariale Castrogno di Teramo è l’ennesimo fallimento in materia.

La morte del ragazzo, che la casa circondariale attribuisce ad un suicidio, ha suscitato moltissima indignazione sia per le modalità dell’arresto che per il totale disinteresse per la condizione di disabilità di Patrick. La presidente del Coordinamento Codice Rosso Adele Di Rocco, famigliare di Patrick, in una nota sottolinea:

Ieri è stata una giornata di grande commozione e ricordo, segnata da due importanti anniversari: il compleanno di Patrick Guarnieri e il primo anno dalla sua prematura scomparsa. Per onorare la sua memoria, si è tenuto un memoriale che ha visto una straordinaria partecipazione e unione da parte di amici, parenti, associazioni e istituzioni. Patrick era una persona incompatibile con il carcere a causa delle sue gravissime patologie. La sua detenzione ha rappresentato un’ingiustizia inaccettabile, e il suo tragico epilogo non può essere dimenticato: Patrick è stato ucciso in carcere. Il sistema ha fallito nel garantirgli la tutela e il rispetto che ogni essere umano merita. Il memoriale per Patrick un anno dopo la sua morte, tra indignazione e voglia di giustizia A distanza di un anno dalla morte di Patrick, non sono mancati i memoriali in ricordo del ragazzo, accompagnati dalla sete di giustizia di tutte le persone che gli hanno voluto bene in vita. La commemorazione di ieri a Mosciano Sant’Angelo ha rappresentato un momento di forte condivisione e vicinanza alla famiglia di Patrick, confermando quanto il ricordo sia ancora vivo e presente nella comunità. RELATED STORIES Dopo 24 anni di depistaggi il caso di Serena Mollicone torna in Corte D’Appello Albania, in vigore il “ban” di Tik Tok, 1,5 milioni gli utenti interessati Tra i partecipanti erano presenti le associazioni Asperger Abruzzo e Autismo Fuori dal Coro, che da sempre si impegnano nella tutela dei diritti delle persone autistiche, e il Garante per i detenuti della Regione Abruzzo, testimoniando un impegno concreto nella sensibilizzazione e nella giustizia sociale.



Il memoriale ha sottolineate l’amore delle persone per Patrick e quanto la sua storia abbia lasciato un segno indelebile nella sua comunità. I gesti d’affetto e le parole di conforto rivolti alla sua famiglia hanno ribadito un chiaro messaggio: non saranno mai lasciati da soli. In un contesto in cui il ricordo si intreccia con la volontà di costruire un futuro più giusto e inclusivo, la grande partecipazione all’evento dimostra che la memoria di Patrick continuerà a essere un faro di sensibilizzazione e solidarietà. Non ci fermeremo mai nella nostra lotta per la verità e la giustizia. Il tema dei diritti dei detenuti e la disumanità che guida la funzione carceraria La storia di Patrick è in divenire, i famigliari credono nel lavoro della Magistratura e sono fiduciosi che prima o poi otterranno verità e giustizia per il ragazzo. Nel frattempo, la delicatissima situazione umanitaria delle persone detenute in Italia continua a generare una forte indignazione in quella parte di società che può reputarsi civile. Dal Decreto Caivano al sovraffollamento carcerario, chi ha sbagliato non viene rieducato, ma piuttosto ghettizzato. Non serve uno scienziato per capire che in questo modo chi tornerà in libertà tornerà a delinquere.

In questo modo, l’Italia sta dimostrando che la valorizzazione della funzione educativa al posto della funzione punitiva non è minimamente presa in considerazione, basti pensare che la valenza pedagogica del carcere è affidata quasi esclusivamente alle associazioni di volontari.

Il disprezzo per la vita umana, che questo periodo storico sembra sottolineare ancora di più, si sta muovendo verso un punto di non ritorno e le proposte di divisione tra persone con disabilità e normodotati non fanno altro che alimentare questo clima di disparità e ingiustizia.

Proprio per questo, è necessario che chi ancora crede nei valori universali di umanità alzi la propria voce e risponda a chi vorrebbe creare una nuova società basata sulla disuguaglianza e sull’uso della forza per risolvere i conflitti. L’ingiustizia verso il singolo è l’ingiustizia verso tutti e i famigliari di Patrick meritano di sapere con certezza le dinamiche che hanno portato alla morte dell’amato ragazzo.

Aurora Colantonio