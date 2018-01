È morto Hugh Masekela, padre del jazz sudafricano

La famiglia di Hugh Masekela, considerato il padre del jazz in Sudafrica, ha annunciato oggi, 23 gennaio, la morte del leggendario musicista all’età di settantotto anni a Johannesburg: l’uomo si era battuto a lungo contro il cancro alla prostata che l’aveva colpito nel 2008.

La famiglia del musicista ha scritto in un post:

“Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro alla prostata, se n’è andato in modo pacifico a Johannesburg, in Sudafrica, circondato dalla famiglia. Padre amoroso, fratello, nonno e amico. I nostri cuori soffrono per la perdita. Il contributo globale e attivista di Hugh e la sua partecipazione nell’ambito della musica, del teatro e dell’arte in generale sono nelle menti e nella memoria di milioni di persone…”.









La salute di Hugh Masekela era peggiorata molto l’anno scorso, tanto che l’artista non fu in grado di partecipare all’Hugh Masekela Heritage Festival, evento che porta il suo nome e che si tiene a inizio novembre a Soweto, il ghetto nero di Johannesburg.

Masekela, trombettista, cornettista, compositore e cantante, aveva una grande reputazione internazionale: durante i suoi cinquant’anni di carriera ha pubblicato una quarantina di album dallo stile inconfondibile.

Il musicista ha partecipato a diverse Giornate Internazionali di Jazz organizzate dall’UNESCO e a un’infinità di festival jazz in tutto il mondo, come quello di Monterey (California, USA) del 1967, dove ha suonato al fianco di figure come Jimi Hendrix o Janis Joplin.

Fu anche uno degli artisti più importanti all’inaugurazione della Coppa del Mondo 2010, tenutasi nella Repubblica Sudafricana.









Hugh Masekela è stato sposato negli anni sessanta con la famosissima Miriam Makeba (1932-2008): cantante, attrice e attivista, è stata una dei più importanti rappresentanti della lotta contro il regime di “apartheid” al di fuori dei confini del Sudafrica.

Hugh Masekela è stato coinvolto nella lotta contro l’apartheid quando era ancora molto giovane, grazie all’influenza del padre Trevor Huddleston, anti-segregazione e attivista.

Huddleston lo aiutò anche a intraprendere la strada della musica: la sua prima tromba fu acquistata proprio dal padre, che ha contribuito anche alla sua ammissione nella Huddleston Jazz Band, la prima orchestra giovanile in Sudafrica.

In un’intervista Hugh Masekela aveva dichiarato a questo proposito:

“Quando la mia generazione è cresciuta, c’erano già in atto mille espedienti di lotta contro la classe dirigente. Quello che la gente non sa sull’oppressione è che chi è oppresso lavora e s’impegna molto di più: mentre cresci, ti viene continuamente detto che tu non sei abbastanza intelligente o veloce. Ma tutti noi ragazzini di allora siamo cresciuti con la voglia di battere il sistema“.

Le restrizioni contro il jazz, considerato dal governo sudafricano come un’espressione della resistenza, obbligarono Hugh Masekela all’esilio all’età di ventuno anni, prima a Londra e poi a New York (dove conobbe Miles Davis, John Coltrane, Dizzy Gillespie e Louis Armstrong tra i vari): il musicista rimase lontano dal proprio paese fino al 1990, quando tornò in Sudafrica dopo trenta lunghi anni.

Nel 1982 partecipò alla Conferenza culturale di Resistenza tenutasi in Botswana e organizzata dal National Congress (ANC), che governa il Sudafrica dall’avvento della democrazia nel 1994.









Uno dei suoi successi più memorabili, “Bring Him Back Home”, lanciato nel 1986, divenne la colonna sonora del tour mondiale di Nelson Mandela (protagonista della canzone) dopo il suo rilascio dalla prigione e l’inno internazionale per il movimento anti-apartheid.

La famiglia di Hugh Masekela ha detto che fornirà i dettagli del funerale nei prossimi giorni: sicuramente saranno molte le persone che vorranno partecipare, per onorare la memoria, l’impegno politico e soprattutto la musica di questo grande artista.

Fadua Al Fagoush