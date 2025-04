Mario Vargas Llosa, tra i massimi esponenti della narrativa latinoamericana, si è spento a Lima all’età di 89 anni. A comunicarne la scomparsa è stato il figlio Álvaro attraverso i social, precisando che lo scrittore è morto serenamente, circondato dai suoi cari. Le esequie si terranno in forma privata, secondo le sue ultime volontà, e il corpo sarà cremato. Con lui se ne va una voce fondamentale della cultura mondiale, ma resta il suo vasto lascito letterario che continua a parlare al presente.

Un autore dalla doppia anima: scrittore e intellettuale impegnato

Nato nel 1936 a Arequipa, in Perù, Mario Vargas Llosa non fu solo romanziere. La sua figura è sempre stata fortemente legata all’impegno civile, politico e culturale. Dopo una fase giovanile influenzata da ideali marxisti e da un’ammirazione per Fidel Castro, prese presto le distanze da quelle posizioni, sviluppando un pensiero di stampo liberale che lo portò nel 1990 a candidarsi alla presidenza del Perù.

Sostenuto da una coalizione di centro-destra, fu sconfitto da Alberto Fujimori, che avrebbe poi instaurato un regime autoritario. Dopo la delusione politica, Mario Vargas Llosa si trasferì in Spagna, dove ricevette la cittadinanza nel 1993 e divenne una figura di riferimento nel dibattito culturale.

La rivoluzione silenziosa della sua narrativa

Con la sua opera, Mario Vargas Llosa ha rivoluzionato il modo di raccontare il Sud America, fondendo stile realistico, sperimentazione narrativa e analisi sociopolitica. Il suo esordio nel mondo della letteratura avvenne nel 1959 con la raccolta di racconti I capi. Tuttavia, fu La città e i cani (1963) a consacrarlo: ambientato in un collegio militare di Lima, il romanzo fu al centro di polemiche e venne addirittura bruciato in piazza in Perù, ma riscosse ampio successo in Europa. A seguire, La casa verde (1966) e Conversazione nella cattedrale (1969) rafforzarono il suo status di scrittore innovativo, in grado di coniugare trama e impegno civile.

Tra commedia e giallo: l’evoluzione dello stile

Negli anni Settanta Vargas Llosa si discostò dallo stile cupo dei primi lavori per sperimentare registri più leggeri e ironici. Pantaleón e le visitatrici (1973), che narra con toni grotteschi le vicende di un gruppo di soldati in Amazzonia, e La zia Julia e lo scribacchino (1977), con il suo umorismo bizzarro, ne sono esempi significativi. Negli anni successivi, affrontò anche il genere giallo, come in Chi ha ucciso Palomino Molero? (1986), romanzo a sfondo sociale, e Il narratore ambulante (1987). Con Elogio della matrigna (1988), entrò nel territorio del romanzo erotico, aggiungendo un ulteriore tassello alla sua poliedrica produzione.







Il Nobel e gli ultimi anni

Nel 2010, Mario Vargas Llosa ricevette il massimo riconoscimento possibile per uno scrittore: il Premio Nobel per la Letteratura. L’Accademia Svedese gli attribuì il riconoscimento per “la sua mappatura delle strutture del potere e le immagini incisive con cui ha dipinto la resistenza, la rivolta e la sconfitta dell’uomo”. L’onorificenza coronava una carriera già costellata di premi prestigiosi come il Cervantes, il Principe delle Asturie e il Grinzane-Cavour. Tra le sue ultime opere si ricordano Il sogno del Celta (2011), biografia romanzata dell’irlandese Roger Casement, La civiltà dello spettacolo (2013), saggio critico sull’appiattimento culturale contemporaneo, Crocevia (2016), Il richiamo della tribù (2019) e Tempi duri (2020).

Negli ultimi anni, Mario Vargas Llosa non aveva abbandonato il dibattito politico. Le sue posizioni, apertamente conservatrici, hanno spesso fatto discutere. Nel 2021 sostenne la candidatura di Keiko Fujimori, figlia dell’ex dittatore peruviano, mentre l’anno seguente appoggiò Jair Bolsonaro alle presidenziali in Brasile. Scelte che confermavano la coerenza con la sua visione liberale, ma che divisero l’opinione pubblica. Il suo impegno come editorialista su testate come El País ha rappresentato un punto di riferimento per lettori e intellettuali.

Amicizie, rotture e leggende

Non meno celebre della sua opera fu la sua burrascosa amicizia con Gabriel García Márquez. I due, inizialmente molto legati, si separarono ideologicamente negli anni Settanta, a causa delle rispettive posizioni politiche su Cuba. La rottura fu clamorosa: nel 1976 Mario Vargas Llosa colpì con un pugno García Márquez durante una lite, episodio rimasto famoso anche grazie alla foto dell’occhio nero dello scrittore colombiano.

Solo molti anni dopo, nel 2007, giunse un timido riavvicinamento, quando Vargas Llosa firmò la prefazione alla nuova edizione di Cent’anni di solitudine.

Con la sua morte, il mondo perde uno dei suoi narratori più profondi e originali. Mario Vargas Llosa ha saputo raccontare il suo tempo con una lucidità tagliente, mescolando finzione e realtà, dramma e ironia. Dalle strade polverose del Perù agli scenari politici internazionali, la sua voce ha attraversato decenni di storia, trasformandosi in memoria collettiva. La letteratura mondiale resta orfana di uno dei suoi padri più autorevoli, ma le sue parole continueranno a vivere in ogni pagina.

Lucrezia Agliani