È morto ieri a soli 39 anni Miguel Uribe Turbay, senatore candidato alle prossime elezioni presidenziali in Colombia: 2 mesi fa era stato vittima di un violento attentato durante un comizio nella capitale ed è rimasto per tutto questo tempo ricoverato in terapia intensiva, senza dare segni di reali miglioramenti. Questo avvenimento è l’ennesimo caso di violenza politica e potrebbe avere delle ripercussioni significative sul panorama politico e sociale del Paese.

È morto Miguel Uribe Turbay, politico conservatore del Partito Centro Democratico che ambiva alla Presidenza nel 2026 e che agli inizi di giugno era stato attaccato da colpi di arma da fuoco mentre usciva da un evento politico a Bogotà.

Ricoverato alla Fundación Santa Fe de Bogotá, fu sottoposto a una serie complessi interventi ma a causa di una grave emorragia cerebrale il suo caso clinico è degenerato rapidamente.

Una lunga tradizione politica

Uribe Turbay, candidato alle elezioni presidenziali in Colombia del 2026, proveniva da una delle famiglie più importanti del panorama politico colombiano: nipote dell’ex presidente Julio César Turbay Ayala (che ha governato il Paese dal 1978 al 1982) e del leader del Partito Liberale Rodrigo Uribe Echavarría, è anche figlio della giornalista Diana Turbay, assassinata nel 1991 in seguito un fallito tentativo di salvataggio dopo il suo rapimento da parte da un gruppo di narcotrafficanti legati a Pablo Escobar.

Miguel Uribe Turbay, che vanta un curriculum accademico di eccellenza, a soli 25 anni è diventato consigliere comunale di Bogotá nel 2012 e qualificandosi in breve tempo come uno dei principali oppositori di Gustavo Petro, il primo Presidente di sinistra del Paese.

In seguito ha ricoperto anche il ruolo di Presidente del Consiglio comunale e di Segretario di Governo presso il sindaco della capitale, entrando poi nel Senato nel 2022 dove è stato tra i politici più giovani e tra i più votati di sempre. Nell’ottobre 2024 ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla Presidenza.

Uribe Turbay aveva molto a cuore le tematiche relative al contrasto alla criminalità organizzata e alla riforma della giustizia, sostenendo inoltre politiche economiche di tipo liberale (in particolare l'attrazione di investimenti esteri).









Il dibattito sull’attentato

2 mesi fa, quando il candidato presidenziale stava parlando a un gruppo di sostenitori durante un evento politico al Parco El Golfito, un assalitore ha esploso più colpi d’arma da fuoco che lo hanno raggiunto provocando ferire gravissime.

Le forze dell’ordine hanno arrestato vari sospettati, tra cui il presunto mandante dell’attentato José Arteaga Hernandez, ma resta ancora da far luce su molti aspetti. Secondo le indagini, a far fuoco sul senatore sarebbe stato un minorenne, una circostanza che contribuisce a complicare ulteriormente il dibattito circa l’agguanto.

Il movente non è stato ancora identificato chiaramente ma si suppone che abbia a che vedere con l’impegno di Uribe Turbay nella lotta al narcotraffico e la sua grande rilevanza politica, probabilmente con lo scopo di gettare il Paese nello scompiglio in vista delle presidenziali del 2026. C’è poi addirittura chi incolpa i dissidenti delle FARC e il mondo della guerriglia popolare.

L’attacco è stato condannato duramente dal Presidente Gustavo Petro, suscitando reazioni di dolore e sconforto anche tra la popolazione colombiana e gli altri leader mondiali.

Un evento che continuerà a perseguitare la politica colombiana

L’attentato a Miguel Uribe Turbay non ha solamente riacceso il dibattito circa la violenza politica nel Paese ma contribuirà anche ad aumentare la polarizzazione dell’elettorato in vista delle prossime elezioni.

La preoccupazione principale è che questo avvenimento possa essere strumentalizzato dalle destre per incolpare e delegittimare l’amministrazione Petro, definendolo come un tentativo antidemocratico di reprimere le voci dell’opposizione e banalizzando così il discorso politico.

La sua morte però è anche un grande colpo per la stessa destra, che dovrà riorganizzarsi e trovare una nuova figura carismatica capace di sconfiggere i candidati più progressisti il prossimo maggio.

Ma tutto ciò mette in luce anche l’ipocrisia dell’opinione pubblica, subito pronta a puntare il dito contro la sinistra e a santificare chiunque appoggi lo status-quo liberale: infatti, lo stesso Uribe Turbay – che incarnava la massima espressione dell’elitarismo – non era estraneo alle controversie in quanto durante i suoi incarichi si è spesso opposto alle riforme sociali sostenendo invece la militarizzazione ed è stato tra coloro che hanno colpevolizzato la vittima di femminicidio Rosa Elvira Cely.

Con Miguel Uribe Turbay muore anche una prestigiosa generazione politica ma continua a crescere un clima di violenza e incertezza.

Sara Coico