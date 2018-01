Tutti, almeno una volta, avranno sentito parlare del disastroso evento sismico che, nella notte tra il 14 ed il 15 gennaio 1968, colpì la Valle del Belice, tra Trapani, Agrigento e Palermo, causando, secondo alcune fonti, ben 400 vittime, oltre che un numero abnorme di sfollati.

Oggi, trascorsi cinquant’anni da quella tragedia, una mostra ne ripercorre i tratti, per non far cadere nel silenzio l’immane dolore provocato da quel terremoto.









La mostra è intitolata “1968/2018 PAUSA SISMICA. Cinquant’anni dal terremoto del Belice. Vicende e visioni“ ed è attiva a Palermo, a partire dal 27 gennaio e fino al 13 marzo 2018.

Organizzata dalla Fondazione Sant’Elia in collaborazione con il Comune di Gibellina e curata dalla Fondazione Orestiadi, l’esposizione raccoglie in sé numerose testimonianze di vario genere: si va dagli estratti dagli archivi RAI, agli scatti dei fotografi accorsi all’indomani della tragedia e poi nelle baraccopoli dove si rifugiò la popolazione, passando per il primo servizio del telegiornale dedicato alla tragedia, ma non solo.









Non mancano, infatti, anche tracce di speranza: le bozze per la ricostruzione della cittadina di Gibellina Nuova, dei monumenti, nonché le opere di numerosi artisti che si adoperarono per ridare nuova vita ad un territorio così fortemente piagato da quella tragica notte del 1968, rispondendo all’appello del sindaco Ludovico Corrao.









Le opere in mostra sono suddivise per sezioni, accompagnando i visitatori lungo un percorso che parte dalla cronaca per poi snodarsi lungo varie aree tematico- artistiche, dedicate ciascuna ad una forma espressiva: pittura, scultura, teatro, musica, architettura, poesia, installazioni contemporanee, video.

In questa sezione troviamo anche creazioni di nomi illustri, come Guttuso, Scialoja, Rotella e Schifano.

La mostra non è l’unico degli eventi dedicati quest’anno alla tragedia del Belice: già in occasione del 14 gennaio, infatti (dunque in concomitanza con l’anniversario), Mattarella aveva omaggiato i numerosissimi morti, feriti e sfollati visitando i luoghi del sisma.

Lidia Fontanella