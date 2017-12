Buon compleanno, Cinecittà! I celeberrimi studi cinematografici italiani compiono ottant’anni e, per l’occasione, si è deciso di festeggiare in grande!









La società ha infatti organizzato una mostra fotografica, dal titolo “Cinecittà- Fatti e personaggi tra il cinema e la cronaca“, attiva fino al 7 maggio prossimo presso il Teatro 1 della sede della società cinematografica, a Roma, sulla via Tuscolana.

L’intento è, chiaramente, quello di celebrare lo straordinario lavoro realizzato da Cinecittà protrattosi ormai per ben otto decadi e la sua crescita rispetto alla sua istituzione, ma il risultato raggiunto è molto più alto.









Le fotografie presenti raccontano infatti l’evoluzione della società e del costume italiani, attraverso ritratti di personaggi iconici del Belpaese, da Fellini a Sophia Loren, da Anita Ekberg a Nanni Moretti, dalla Magnani a Visconti.

Ma non solo: la mostra ricorda anche momenti “forti” della nostra storia, come il rapimento di Aldo Moro e la strage di Capaci.

E poi ancora, ovviamente, la mostra non manca di celebrare i momenti che hanno segnato gli Studios: dalla posa della prima pietra della storica sede sulla via della Tuscolana (ad opera di Mussolini, nel gennaio del 1936) all’alacre lavoro dei muratori.

Con entusiasmo, il Presidente dell’Istituto Luce- Cinecittà, Roberto Cicutto, ha spiegato:

Da luglio, Cinecittà è tornata al pubblico. Vogliamo che diventi un luogo aperto, di approfondimento, divertimento e curiosità. E avremo sempre più esposizioni, workshop”.

In ossequio alla vocazione di narrativa sociale e culturale che da sempre anima il lavoro di Cinecittà e dell’Istituto Luce, la mostra è organizzata in collaborazione con l’ANSA. Del resto, come ancora evidenziato da Cicutto:

Sono entrambi due istituti custodi della storia. Ne è nata una mostra interessante e divertente, che mette in parallelo ciò che accadeva dentro e ‘fuori’ da queste mura”.

In 155 immagini gelosamente custodite negli archivi dell’Istituto Luce, insomma, l’esibizione condensa in maniera magistrale la nostra identità culturale, fornendo un notevole spaccato dei cambiamenti attraversati dalla nostra società. Da non perdere!









Lidia Fontanella