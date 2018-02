Collezione Cavallini Sgarbi, in mostra i tesori dell’arte a Ferrara

Anticipata da un animato vernissage, viene ufficialmente aperta al pubblico oggi, 3 febbraio, la mostra dal titolo “La Collezione Cavallini Sgarbi. Da Niccolò dell’Arca a Gaetano Previati”. La rassegna mette in mostra 140 opere appartenenti alla collezione privata della famiglia di Vittorio Sgarbi, visitabile fino al 3 giugno 2018 al Castello Estense di Ferrara.

Una mostra per la città

Una mostra privata, quella dei Cavallini Sgarbi, ma che vuole anche essere un omaggio alla città. Iniziata più di 30 anni fa dalla madre Rina Cavallini e dal padre Giuseppe “Nino” Sgarbi, la passione per l’arte si è poi tramandata al figlio Vittorio che ha portato avanti l’acquisto di opere d’arte. Oggi sono circa 4.000 i pezzi presenti nella casa-museo di Ro, paesino dove Vittorio ed Elisabetta Sgarbi trascorsero l’infanzia.









Di queste opere, circa 140 possono essere visitate nelle 15 sale che le ospita nel Castello Estense. Gli onori di casa spettano a Elisabetta Sgarbi, che dedica la mostra ai genitori da poco scomparsi:

“La collezione torna a casa in un momento doloroso, a una settimana dalla morte di nostro padre Nino. A lui e mamma Rina, scomparsa nel 2015, sento di dedicare questa mostra, che li vede presenti in ogni sala. Mi auguro che questo sia un punto di partenza e non di arrivo per un rapporto sempre più profondo tra la collezione della casa di Ro e la città di Ferrara.”

Le 140 opere sono state appositamente selezionate per omaggiare Ferrara, città conosciuta per la metafisica di Giorgio De Chirico ma che vanta una tradizione pittorica di grande prestigio. Al vernissage ha partecipato anche il Ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, che nella città estense è di casa, che ricorda come:

“Ferrara ha l’ambizione di una grande capitale ma i suoi capolavori sono in giro per il mondo dopo la spogliazione estense del ‘600.”

Un’occasione dunque per riscoprire alcuni tesori dell’arte ferrarese e poterli ammirare nel monumento simbolo della città.









La “stanza delle meraviglie”

Il percorso espositivo, definito dal curatore Pietro Di Natale come un “museo dell’anima”, è concepito come un viaggio nella casa-museo della famiglia Cavallini Sgarbi. Superato una tenda, il visitatore si immergerà nell’intima ricostruzione dell’ambiente famigliare della casa-museo Cavallini Sgarbi. Un viaggio lungo la storia traboccante di ricordi e di aneddoti su ogni singola opera e che Sgarbi non si attarda a raccontare.

Superate le 15 sale rivestite di “rosso ferrarese” si giunge all’ultima, quella dei giochi, dove Vittorio ed Elisabetta giocavano da piccoli. Arricchito da una mostra importante e concepita come omaggio alla città, il Castello Estense, simbolo di Ferrara, si trasforma in una “stanza delle meraviglie”.

Essendo una rassegna in onore alla città non poteva mancare una sezione dedicata all’officina ferrarese con opere di Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino, Sebastiano Filippi detto il Bastianino e Carlo Bononi.

Tanti anche i capolavori del Seicento italiano, come il Ritratto di Francesco Righetti del Guercino o la Cleopatra di Artemisia Gentileschi; si possono ammirare anche il San Girolamo di Jusepe de Ribera o la Maddalena assistita dagli angeli di Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone.

Tuttavia sono due le opere cui Vittorio Sgarbi è più legato, ovvero il busto di San Domenico e l’Aquila in terracotta, entrambe sculture di Niccolò dell’Arca.

Nicolò Canazza