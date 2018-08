Mostre d’arte, ecco le più interessanti dell’autunno/inverno 2018-2019

Dopo un’estate di caldo e di vacanze è giunto il momento di ritornare alla vita di tutti i giorni. Sebbene la bella stagione non sia del tutto passata non sarebbe un’idea sgradita iniziare sin da subito a pianificare le attività da svolgere nel periodo autunnale e invernale. Una delle attività migliori per rompere la routine di tutti i giorni è dedicarsi alla cultura. E tra gli eventi culturali che sicuramente non mancano in Italia ci sono le mostre d’arte.

Se dunque la vostra intenzione è quella di dedicarvi alla visita delle mostre d’arte ecco qui un elenco degli eventi più interessanti organizzati nei musei italiani in programma nell’autunno/inverno del 2018 e 2019.









Le mostre d’arte del 2018-2019

L’autunno e inverno del 2018 e 2019 si rivelerà un periodo davvero ricco di eventi culturali in Italia. Si inizia il 21 settembre a Firenze dove, a Palazzo Strozzi, viene organizzata una mostra per celebrare l’estro di Marina Abramović. Lo spettatore, accompagnato durante la visita da un gruppo di performer, ripercorrerà la carriera dell’artista serba che ha rivoluzionato l’arte contemporanea. La mostra, ricca di dipinti, installazioni, filmati e fotografie, sarà visibile fino al 20 gennaio 2019.

Sempre il 21 settembre viene inaugurata al Centro Italiano per la Fotografia di Torino la mostra “CAMERA POP. La fotografia nella Pop Art di Andy Warhol, Schifano & Co.”. Curata dall’esperto di Pop Art Walter Guadagnini, la mostra presenta la trasformazione della fotografia in opera d’arte, processo culminato proprio negli anni ’60 con la celebre riproduzione a colori sgargianti del viso di Marylin Monroe ad opera di Warhol. La mostra è visitabile fino al 13 gennaio 2019.

Il 22 settembre apre la mostra “Courbet e la natura” al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Dopo più di cinquant’anni dall’ultima rassegna dedicata al maestro del realismo, torna in Italia Gustave Courbet. Il celebre paesaggista che considerava la natura la sua primaria fonte di ispirazione sarà presente con circa cinquanta tele che offriranno al visitatore gli incantevoli paesaggi naturali ritratti dall’artista. La mostra è allestita fino al 6 gennaio 2019.









Nel Palazzo Blu di Pisa, dall’11 ottobre al 17 febbraio 2019, si inaugura la mostra “Da Magritte a Duchamp. 1929: il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou”. Si tratta della prima volta che il Centre George Pompidou presta importanti capolavori di alcuni dei più grandi maestri del Novecento. La mostra include circa novanta opere di importanti esponenti del surrealismo come Magritte, Dalì, Duchamp, Picasso, Mirò, De Chirico, Giacometti e tanti altri.

A proposito di Picasso, al Palazzo Reale di Milano dal 18 ottobre al 17 febbraio 2019 viene allestita la mostra “Picasso. Metamorfosi”. La mostra offre una rassegna di 350 opere dell’artista spagnolo che ha da sempre prestato attenzione all’universo del fantastico: esoterismo, mitologia, bellezza ma anche guerra e violenza sono i temi che si mescolano nelle tele dell’eccentrico artista spagnolo.

Sempre per gli amanti dei temi surreali, alla Fondazione Ferrero di Alba apre la mostra “Dal nulla al sogno. Dada e Surrealismo dalla Collezione del Museo Boijmans Van Beuningen”. La mostra presenta un vero e proprio excursus nel fantastico: dal rinascimento alla moda, dalle stampe di Dürer fino agli artisti delle avanguardie storiche. La mostra è visitabile dal 27 ottobre al 25 febbraio 2019.









Infine, segnaliamo una chicca per i visitatori degli Uffizi. Dal 29 ottobre al 20 gennaio 2019 si potrà ammirare il celebre Codice Leicester di Leonardo da Vinci. Il pubblico potrà ammirare le 72 pagine del manoscritto che il grande scienziato scrisse fra il 1504 e il 1508 nel quale si concentrò sullo studio dell’acqua.

Nicolò Canazza