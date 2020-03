L’incapacità di cambiare

“I milanesi non avrebbero mai pensato di finire così” osserva Peter Gomez. “Dopo una lunga tradizione di sentirsi migliori degli altri, adesso vengono additati […] di essere fuorilegge e portatori di contagio.”

L’unico auspicio ambito in un simile cambio di ruolo (totalmente incolpevole, come osserva il suddetto) concerne l’esito dell’attuale pandemia: in generale, ci sia augura che la crisi possa promuovere/perpetuare coesione e solidarietà.

Gli studiosi stanno già analizzando “i comportamenti e i continui adattamenti dell’uomo […] e i repentini cambi di passo quando vi è costretto da una realtà che improvvisamente cambia assetto.” (Antonello Caporale).

Non è bastato Nietzsche ad aprirci gli occhi sul cristianesimo; siamo pur sempre la nazione in cui alberga il Vaticano. Non è bastata neppure la dittatura del Duce a renderci meno indisciplinati. L’incapacità di cambiare, raccontata da Tomasi di Lampedusa riferendosi alla Sicilia, assume di conseguenza contorni più ampi.

Uno sguardo al passato

Il divario tra il nord e il sud, dall’Unità alla Grande Guerra, fu relativamente contenuto (Treccani). La coscienza nazionale sbocciata ai tempi non durò a lungo, poiché già dal primo dopoguerra tornarono in scena le medesime disparità.

Col fascismo, il dislivello tra meridionali e settentrionali conobbe livelli altissimi. La politica di Mussolini ebbe gran parte delle responsabilità – tra l’altro, considerata la repressione della libertà di stampa, il nord probabilmente non si pose neppure il problema, interpretando il silenzio come stabilità e dando per scontate le apparenze.

La coesione si ripresentò soltanto col boom economico, sebbene preceduto da “profonde lacerazioni sociali.” (Enrico Fierro) L’articolo non intende analizzarne le cause, ma piuttosto propone esempi di come gli umori – o meglio le priorità, gli interessi, le tendenze – cambino con lo stesso ritmo con la quale variano i morti oggi in Italia. Poi, punto e daccapo.

“Il sonno è ciò che i siciliani vogliono“

Nel capolavoro “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa, la narrazione ambientata nel Risorgimento divenne anche pretesto per denudare la propria veduta sullo spirito siciliano.

Nell’opera, il suddetto sottintese che il passaggio dal regime borbonico al Regno d’Italia, successivo alla spedizione dei mille condotta da Garibaldi, fosse “l’ennesimo mutamento senza contenuti,” per via dell’inalterabilità caratteriale dei propri compaesani.

Riferendosi alla Sicilia, il filosofo Yorck Von Wartenburg parlò di “un’isola in cui niente è stabile se non il movimento, il non stabile, dove un giorno distrugge quanto l’altro ha costruito.” Ebbene, ancora una volta il discorso assume contorni più ampi.

“Stanco di curare la gente che non guariva, mi sono dato al cinema.”

Dino Risi, “stanco di curare la gente che non guariva,” si dette al cinema. Come osserva Alessandro Ticozzi, il regista non poté cogliere momento migliore per far film. Da buon psichiatra, Risi focalizzò l’attenzione sulla personalità “arrogante e arrivista” dell’italiano medio, “smanioso di cavalcare l’onda del boom economico del dopoguerra.”

Nei capolavori “Il Sorpasso” e “I mostri” il regista mise in scena “l’egoismo di una società che si è lasciata alle spalle le miserie del dopoguerra e conosce il benessere.”

I nuovi(ssimi) mostri, 2020

La società è stremata dal Coronavirus e dal blocco delle attività, ma non tutti lavorano per risolvere l’emergenza: c’è chi tifa rivolta. Qualcuno considera le tensioni sociali che attraversano l’Italia un’opportunità: è così che si spiegano le parole dei politici che soffiano sul fuoco dei disordini sociali.(Tommaso Rodano)

Il premier Conte insiste sul debito comune con l’UE; nel tavolo delle trattative i relativi paesi sono contrari, ad eccezione della Francia. “L’Europa smetta di essere egoista” ha dichiarato Macron.

“L’Europa che abbiamo sognato non esiste” ha detto la leader di Fratelli d’Italia, allorché il filosofo Massimo Cacciari si è chiesto quale fosse l’Europa che hanno sognato Salvini e la Meloni, poiché entrambi “hanno lavorato strenuamente per contribuire al (suo) dissolvimento.”

Il Presidente del Consiglio sarebbe un tiranno e un criminale; lo sostiene colei che prende i voti dei fasci, e che come priorità assoluta da politica sbatterebbe in carcere la Nannini, colpevole del gravissimo reato di maternità. La Meloni probabilmente preferirebbe Johnson (meno tirannico).

Più prevedibili d’un cinepanettone

Nell’ora più buia (Churchill) di cui ha parlato Conte, Renzi e Salvini progettano la caduta del governo e propongono nomi per sostituire il Presidente. Nessuno dice che “il governo Conte è infallibile e incriticabile perché tutto va bene” (Marco Travaglio). Non è il momento di mettere “benzina sul fuoco della rivolta popolare.”

Laddove i 5 Stelle e il PD si trovano finalmente d’accordo, optando per l’estensione del reddito di cittadinanza, Renzi col suo 2% s’oppone all’iniziativa (sebbene si tratti d’una percentuale quasi inesistente, essa incide comunque sulle decisioni del governo, poiché Italia Viva si trova all’opposizione soltanto di spirito).

Dopo aver riempito di vergogna il nostro paese, andando alla CNN per consigliare agli americani di non fare “gli stessi errori degli italiani” (sebbene l’Italia sia stata la prima potenza a fare lockdown dopo Wuhan) il neoscienzato Renzi propone di riaprire, malgrado le autorità competenti sostengano che si tratti di una follia.

Di Renzi basterà dire questo: pur di ricevere qualche forma di copertura mediatica, mentre il governo di cui fa parte impone il sacrificio di chiudere tutto, lui propone di “riaprire.”

(Rodano)

Nati tondi, moriranno tondi

La Meloni in principio si era mostrata disponibile a collaborare col governo (scelta saggia, data la delicata situazione nella quale versa il paese) ma non è più riuscita a contenersi, sparando fuori tutto lo sterco che si sforzava di tenere dentro il culo.

“Bisogna dare subito 1000 euro a chiunque ne faccia richiesta” esalta la candidata al Premio Nobel per la pace, pronta a levarsi le mutande per aiutare gli ultimi, mentre ribadisce l’avversione al reddito di cittadinanza. Alla faccia della crisi e della burocrazia…

La leader di Fratelli d’Italia ha attaccato il premier per “l’umiliazione dei buoni spesa e delle derrate alimentari,” prima di vantare Musumeci (eletto dal centro-destra) per aver stanziato 100 milioni per “le famiglie meno abbienti.”

“A favore di quelli siciliani, contraria se gli stessi provvedimenti vengono presi a Roma.” (Il Fatto Quotidiano) In altri termini: finché il governatore della Sicilia rimarrà di destra e sosterrà il partito della Meloni, potrà fare in maniera indisturbate le stesse cose che fa Conte. “La destra sa sempre distinguersi.”

Da John Nash a Matteo Salvini: il nuovo genio del millennio

L’articolo di Rodano recita:

Salvini ha liquidato i 400 milioni stanziati dal governo per i Comuni con un calcolo disarmante:

“Sono 7 euro a testa.” Come se quei soldi andassero divisi e consegnati individualmente a 60 milioni d’italiani.

In pratica, Salvini nel proprio conteggio ha incluso “Berlusconi, Briatore, i calciatori, i politici, i dentisti, i medici, gli avvocati, i ricchi imprenditori, eccetera.” (Emilio Mola).

“Una sciocchezza che pare concepita apposta per soffiare sulla collera di chi è in difficoltà,” aggiunge Rodano. “Agli italiani serve ben altro” insiste l’ex dipendente del McDonalds, che da Ministro dell’Interno ha fatto la differenza.

Gli avvelenatori di pozzi

Andrea Scanzi sostiene: “Renzi e Salvini non riescono ad attirare l’attenzione perché c’è qualcosa di più importante di loro.” Come ha dichiarato Antonio Padellaro, dovremmo fare a meno degli “avvelenatori di pozzi (che vogliono) confondere le idee del paese, come se non bastasse quello che sta succedendo.”

In tutto ciò, a differenza di chi attualmente sta trovando carburante narcisistico per le proprie posizioni anti-europeiste, esiste “la rabbia di chi ci ha creduto e di chi ci crede (all’Europa)” come ha detto Scanzi.

A priori dalla mancanza di solidarietà della quale ha parlato la Meloni, occorre evidenziare la mancanza di alternative all’infuori della ricostruzione sostenuta da tutta Europa.

La Lega di Salvini rimane in cima nei sondaggi, mentre la Meloni cresce notevolmente nei consensi: ad oggi la leader di Fratelli d’Italia risulta essere il personaggio politico preferito dagli italiano dopo Conte. Comunque, di recente Paolo Giordano ha scritto:

(Temo) che la paura passi invano, senza lasciarsi dietro un cambiamento.

La parola chiave per capire il dopo: l’indifferenza. (Furio Colombo)

Giordano Pulvirenti