Il Mostro 9: è questo il titolo della nona edizione della Mostra fotografica che si tiene alla Tag Tevere Art Gallery a Roma dal 10 al 14 febbraio. Il Mostro è dentro di te e ti spinge a pensare che le tue foto sono le migliori e che devi mostrarle a tutti. E’ questo il motto che coinvolge cinquanta fotografi che hanno voglia di mettersi in gioco e mostrare i loro lavori in una cornice culturale ed artistica contemporanea nella capitale.









Il Mostro è una mostra fotografica collettiva, curata da Luciano Corvaglia, aperta a tutti coloro che con il proprio talento, qualche trucco oppure semplicemente con un colpo di fortuna hanno realizzato scatti davvero incredibili. Foto con una luce particolare; il soggetto ritratto che assume una posa strana; un’angolatura originale; la spontaneità dell’attimo: tutto alla vista è una forma d’Arte. Foto come racconti, come storie, attraverso la scelta dell’immagine. Il Mostro ha un occhio attento e sensibile, sempre pronto e allerto per catturare e sviluppare un nuovo modo di osservare.

Il Mostro è dentro di te, fallo uscire!

Fotografi in Mostra:









Valeria Arduini Patrizio Battaglia Mario Belfiore Gianni Bertoldi Maritza Bianchini Alessandro Bortolozzo Romina Calini Michele Capuano Cristina Carchella Elisabeth Cataldo Alessandro Comandini Paolo Covino Luisa D’Aurizio Mauro Deca Irene De Marco Emanuele Dini Margherita Ferro Ernesto Fiorentino Kingeston Carmine Frigioni Lara Garofalo Sabrina Genovesi Valeria Gradizzi Sonia Granata Cristiano Guida Luca Ianniello Federico Leffe Alberto Ligori Silvia Mariani Giulio Mastrangelo Elena Morosini Dario Perricone Martino Pirella Stefano Restivo Claudia Rolando Alessandro Romagnoli Roberto Scordino Maria Sforza Mirko Sorrentino Giuseppe Sortino Sara Francesca Speciale Zhanna Stankovych Francesca Tagliaferri Caterina Taglienti Giuseppe Terilli César Vásquez Altamirano Manuela Verdi Odino Vignali Barbara Visca Evelina Volpetti Pierluigi Zolli

Il Mostro 9 – Tag Tevere Art Gallery – Via di S. Passera 25 – Roma

http://www.tevereartgallery.net/

Inaugurazione:

Sabato 10 Febbraio 2018 h. 19.30

Ingresso Gratuito

Durata della mostra:

Dal 10 al 14 Febbraio 2018 h 17.30 – h. 19.30

©Foto in copertina di Marcello Mencarini

Maggie Van Der Toorn