Finalmente Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra si sono uniti per chiedere al Governo un cambio di rotta sulla situazione in Palestina. A Gaza stanno avvenendo crimini contro l’umanità e il governo italiano si comporta da vigliacco.

Ieri una conferenza stampa ha visto riuniti allo stesso tavolo i leader dell’opposizione per presentare una mozione congiunta sulla situazione in Palestina.

Apre Angelo Bonelli, coportavoce dei Verdi

Non è più possibile vedere senza agire.

Bonelli accenna alla distruzione dei centri sanitari, delle violenze sessuali sulle donne Palestinesi.

I leader sollecitano un dibattito in parlamento per condannare le violenze inaudite che accadono a Gaza e la costante delegittimazione della Corte Penale Internazionale.

Sia Spagna che Francia hanno riconosciuto stato di Palestina, le opposizioni chiedono altrettanto, invece che dare copertura politica e militare. Un atto significativo oltre ad altre richieste ben più concrete.

Interviene Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle e sottolinea come i crimini contro l’umanità che stanno avvenendo a Gaza si perpetuano da 1 anno e mezzo

Sistematico sterminio, abbiamo superato ormai le 50.000 vittime accertate, ma non è escluso che ne scopriremo molte di più, di cui moltissimi donne e bambini, circa 15.000

Conte imputa al governo Meloni un comportamento vigliacco, ricordando la posizione storica dell’Italia che si è astenuta due volte durante l’Assemblea dell’Onu che chiedeva il cessate il fuoco. Se per Meloni il governo Netanyahu è un governo amico Conte si chiede

Ma può essere un governo amico responsabile di cotanto sterminio?

Quindi Conte propone l’assoluto embargo di armi ad Israele.

Il governo ci ha preso in giro, ha detto che non lo avrebbe fatto, in verità ha continuato a fornire armi, nonostante ci sia l’obbligo di fermare le forniture per legge difronte a crimini contro l’umanità. Il diritto umano internazionale sta venendo continuamente calpestato e l’Italia si sta accodando. Lo dobbiamo preservare, come nel caso Almasri, come per la Corte Penale Internazionale.

Nicola Fratoianni ,segretario di Sinistra Italiana dice che ormai sente di ritrovarsi davanti a un atto che ci ha rubato le parole, non si riesce a tenere il passo rispetto ai crimini di guerra di cui veniamo a sapere e le risposte del governo sono ipocrite.

Chiediamo sanzioni al governo Netanyahu, mentre rade al suolo Gaza prosegue la pulizia etnica in Cisgiordania, siamo di fronte ormai a una dichiarazione esplicita di cancellazione del popolo palestinese

Fratoianni sottolinea anche che le opposizioni chiedono la sospensione dell’accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Sospensione dovuta proprio in base all’art. 2 dell’accordo stesso che prevede che venga sospeso in caso di violazione dei diritti umani.

Fratoianni accenna anche alla propaganda mediatica in atto che accusa di antisemitismo le persone solo perchè vogliono proteggere i diritti umani che vengono lesi in Palestina.







Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico sostiene che Gaza sia ripiombata nel silenzio e che il loro intervento vuole riaprire il dibattito in parlamento e nel paese.

Tra il 17 e il 18 marzo Israele ha interrotto la tregua. I civili hanno ricominciato a morire. Non possiamo accettare il doppio standard. In Europa non abbiamo sentito mai una voce che si levasse con altrettanta forza (che per l’Ucraina) per chiedere il cessate il fuoco o portare gli aiuti umanitari. Quello a cui stiamo assistendo è il tentativo da parte del governo Netanyahu di estrema destra di mettere in atto un vero disegno di deportazione forzata dei palestinesi da Gaza e dalla Cisgiordania. Le violenze non si sono mai fermante neanche durante la tregua.

Schlein racconta che quello che li ha più colpiti e li ha fatti decidere per la necessità di una mozione congiunta è stato le immagini delle ambulanze bombardate e la scoperta che gli operatori sanitari sono stati trucidati con colpi di pistola alla testa, nonostante il tentativo di Israele di insabbiare il fatto.

Tutto questo avviene con l’avvallo dell’amministrazione americana di Donal Trump. Il governo italiano si è chiuso ancora più nel silenzio.

Gli obiettivi urgenti per la Palestina

Le opposizioni hanno redatto un testo dove sono sintetizzate le richieste improcrastinabili e i loro impegni

Riconoscere lo stato di Palestina come stato democratico e sovrano e promuoverne il riconoscimento anche da parte di tutta l’Unione Europea

come stato democratico e sovrano e promuoverne il riconoscimento anche da parte Esigere in tutte le sedi internazionali e multilaterali il cessate il fuoco immediato in Palestina, la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hams, la fornitura di aiuti umanitari , il rispetto della tregua in Libano e il pieno rispetto del diritto internazionale

in tutte le sedi internazionali e multilaterali il in Palestina, la nelle mani di Hams, la fornitura di , il rispetto della e il pieno Sostenere il cosiddetto “Piano arabo” per la ricostruzione e la futura amministrazione di Gaza, condannando qualsiasi piano di espulsione dei palestinesi da Gaza e Cisgiordania

il cosiddetto e la futura amministrazione di Gaza, condannando qualsiasi piano di espulsione dei palestinesi da Gaza e Cisgiordania Sospendere immediatamente forniture , autorizzazioni e compravendita di armi con Israele

immediatamente , autorizzazioni e compravendita di Sostenere in sede europea l’adozione di sanzioni nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale

in sede europea l’adozione di nei confronti del per la sistematica Esigere la fine dell’occupazione militare illegale dei territori palestinesi in Cisgiordania e l’illegale creazione e sostegno di insediamenti israeliani

illegale dei in Cisgiordania e l’illegale creazione e sostegno di insediamenti israeliani Promuovere la sospensione dell’accordo di associazione EU-Israele per le ripetute violazioni del diritto internazionale

di associazione per le ripetute violazioni del diritto internazionale Dare piena attuazione ai mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu e Gallant

emessi dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Sostenere in tutti i consessi europei ed internazionali la legittimità della Corte Penale Internazionale

Questa mozione politica unitaria è un atto dovuto, in notevole ritardo, ma un primo importantissimo passo per la difesa dei diritti umani e del diritto internazionale e per la politica del nostro paese.

Federica Sozzi