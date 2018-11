Mtv Emas 2018, Bilbao è pronta per lo show di questa sera

Mancano pochissime ore all’inizio dell’ultima edizione degli MTV EMAS 2018, i premi europei della musica, che si terranno stasera a Bilbao, in Spagna.

Tanti e super attesi sono gli artisti che si esibiranno live al Bilbao Exhibition Centre. Lo show sarà trasmesso dalle 20:00 su MTV Music in lingua inglese, e vedrà protagonista la bellissima attrice e cantante Hailee Steinfeld che, oltre ad esibirsi per la categoria Best Pop, darà il benvenuto ai suoi colleghi.

Tra le celebrities più attese ci sono le Little Mix, Bebe Rexha, il dj e producer David Guetta, insieme a Jason Derulo e alla regina indiscussa dell’hip hop Nicki Minaj (nominata per Best Hip Hop e Best Look) e alla stellina multi-premiata Halsey.

Sono stati già annunciati, nelle previews trasmesse su Mtv nei giorni scorsi, la rock band americana Panic! At the Disco, la talentuosissima Alessia Cara e Janet Jackson, che farà coppia artistica con Daddy Yankee.

La sorella del Re del Pop ha collezionato nella sua carriera ben 160 milioni di dischi venduti e 6 Grammy Awards – e molteplici altri premi – e riceverà il Global Icon Award per il 2018. La decisione è stata presa da Bruce Gillmer, Global head of music and talent, il quale riconosce nella Jackson una grande professionalità camaleontica da oltre 30 anni.

Sarà una puntata ricchissima di professionalità globali che vedrà la partecipazione dei Bastille accompagnati da Marshmello, per l’esecuzione dal vivo di Happier, in vetta alle classifiche da diverse settimane. Il dj statunitense rimarrà sul palco anche per Friends, collaborazione nata con Anne-Marie, disco platino in USA, UK e triplo platino in Canada.

I premi degli Mtv EMAS 2018 saranno consegnati da diverse star tra cui Lindsay Lohan, Anitta, Ashlee Simpson, Diego Luna e Micheal Peña (protagonisti della fiction crime Narcos: Mexico, che andrà in onda tra pochissimo su Netflix).

Gli artisti che sono in attesa di ricevere un premio sono sicuramente Camila Cabello, ex membro delle Fith Harmony, che vanta ben sei nominations: tra cui Best Song e Best Video (per Havana featuring con Young Thung) e Best Artist assieme alla collega Ariana Grande e Post Malone.

A seguire per la corsa al premio ci saranno anche Drake e Dua Lipa per la Best Artist, Shawn Mendes con quattro nomination per il Best Local Act.

A rappresentare il tricolore per il Best Italian Act si sono scontrati sulle percentuali di voto Annalisa, Calcutta, Ghali, Liberato e Shade.

Per la primissima volta è in lizza un nuovissimo premio: MTV Ema Generation Change Award, dedicato ai giovani che stanno cambiando il mondo dando nuovi spunti di riflessione. In lista ci sono cinque ragazzi, under 26, che sono stati scelti per ricevere questo riconoscimento.

Maria Carola Leone