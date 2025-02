Muḥammad V, sultano del Marocco dal 1927 al 1961, viene ricordato come Giusto tra le Nazioni per il ruolo fondamentale avuto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si impegnò attivamente per proteggere la popolazione ebraica marocchina dall’onda d’urto del nazismo europeo.

Il secondo conflitto mondiale

Durante gli anni Trenta e Quaranta dello scorso secolo, caratterizzati dallo scoppio del secondo conflitto mondiale, il Regno del Marocco si trovava in una posizione alquanto delicata: da un lato, posto sotto il controllo francese con il regime di Vichy alla cui guida Philippe Pétain, alleato dei nazisti; dall’altro, con un sultano al potere che aveva il dovere morale di difendere il suo popolo.

Nel 1940, la Francia venne invasa dai nazisti e il regime di Vichy prese il controllo anche delle sue colonie e dei suoi protettorati, compreso il Marocco. In questo contesto, furono introdotte leggi antisemite che perseguitavano gli ebrei, alle quali Muḥammad V si oppose fermamente. Rifiutò di applicare le leggi discriminatorie nel suo paese e si distinse per la forte determinazione nel proteggere la popolazione di fede ebraica, negando qualsiasi tipo di collaborazione con Vichy e i nazisti.

Quando i funzionari francesi tentarono di imporre il distintivo giallo, simbolo di riconoscimento dei giudei, sul petto della popolazione ebraico-marocchina, il sultano rispose senza indugi:

« [in Marocco] ci sono musulmani e non musulmani, ma tutti, arabi, berberi, ebrei o cristiani sono marocchini».

Il riconoscimento come Giusto tra le Nazioni

Nel 1963, lo Yad Vashem, ente israeliano che si occupa della memoria dell’Olocausto, ha istituito il programma dei Giusti tra le Nazioni con l’obiettivo di onorare chi rischiò la propria vita per salvare gli ebrei dall’azione persecutoria nazista.

Questo titolo viene conferito sulla base di rigidi criteri a coloro che hanno messo a rischio la propria sicurezza senza alcun guadagno personale o spinti da motivazioni ideologiche, e soprattutto appare scontato che non debba trattarsi di persone di fede ebraica. Ad oggi circa 27.000 persone provenienti da cinquanta paesi diversi sono state riconosciute come Giusti tra le Nazioni.

L’espressione veniva già utilizzata nel X secolo dai rabbini per denotare tutti quegli uomini cristiani così meritevoli da divenire membri della Casa di Israele. Questo status si affermava non solo astenendosi dal compiere azioni di male, ma soprattutto compiendo attivamente del bene e applicando in modo concreto le leggi.

Nel 1980, Muḥammad V è stato insignito di questo titolo per il suo impegno nel salvare numerosi ebrei dalle persecuzioni naziste, utilizzando il suo potere legittimo e la sua autorità per proteggerli dalle leggi razziali imposte dai nazisti e dal regime di Vichy.

Testimonianze di un Eroe

Il prestigio di Muḥammad V è confermato da numerose testimonianze. Abraham Serfaty, intellettuale ebreo-marocchino, ha raccontato come il sovrano fermò l’applicazione delle leggi antisemite nel suo paese, rifiutandosi di discriminare gli ebrei marocchini e attuando una politica di protezione. Altri testimoni, come David Amar e Yacoub Benchekroun, hanno sottolineato che, il sultano pur non avendo un ruolo diretto nella vita quotidiana della comunità ebraica, autonoma e poco flessibile, divenne un simbolo potente nella lotta contro le politiche antisemite e un baluardo contro l’oppressione.

Il ricordo di quest’azione permane anche grazie ad una statua eretta in suo onore sul territorio dello Stato d’Israele, ad Ashkelon, nel 1986.

Chi salva una vita salva il mondo intero

Contrariamente a quello che si è portati a pensare a seguito delle vicende a cui stiamo assistendo quotidianamente, un gran numero di uomini e donne di fede islamica fa parte dell’elenco dei nomi dei Giusti tra le Nazioni. Purtroppo i conflitti legati alla questione israelo-palestinese rendono sempre più complessa la possibilità di tenere vive queste testimonianze di cooperazione tra le due comunità religiose. Fortunatamente ci arrivano in soccorso le parole dei libri sacri di queste due religioni, i quali riportano una frase dal grande impatto emotivo:

«Chi salva una vita salva il mondo intero».

Così recitano il Talmud e il Corano, testi sacri, rispettivamente, per la fede ebraica e islamica.

Due universi così lontani da risultare estremamente vicini.

Il primo uomo musulmano ad entrare a far parte dell’elenco dei Giusti tra le Nazioni è stato Muḥammad Helmy, un medico egiziano ricordato per aver prestato aiuto e nascosto una famiglia di fede ebraica nella Germania nazista. L’uomo fornì loro documenti falsi permettendoli di evitare la deportazione verso i campi di sterminio.

Difendere i diritti umani

La figura di Muḥammad V rappresenta, non solo per la storia del Marocco ma, in generale, tra le vicende della Seconda Guerra Mondiale, un esempio di leadership morale e di coraggio.

La sua azione resta un simbolo di resistenza contro l’oppressione, un faro per le generazioni future, ricordandoci l’importanza di difendere i diritti umani in ogni circostanza, senza mai voltare lo sguardo.

Sophia Spinelli