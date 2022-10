MUBI e non solo: anche il cinema d’autore sbarca in rete

Il mercato dello streaming audiovisivo è nelle mani di grandi operatori come Netflix e Prime Video, che pur proponendo una vasta scelta di titoli, di cui alcuni anche di grande qualità, non sempre riescono a soddisfare le ricerche dei cinefili più esigenti. Ecco allora che entrano in gioco piattaforme di nicchia ma estremamente interessanti per ciò che riguarda la selezione di film d’autore e documentari: in questo articolo ve ne proponiamo alcune da provare!

Il boom delle piattaforme di streaming

Lo streaming ha rivoluzionato in questi anni l’accesso ai contenuti di entertainment, portando su dispositivi fissi e mobili cinema, musica e classici del gioco rivisitati in chiave digitale e aprendo a un nuovo mercato in cui i gusti e i bisogni degli utenti vengono soddisfatti in maniera sempre più personalizzata.

In questo ampio contesto si muovono le piattaforme dedicate alla trasmissione di contenuti audiovisivi on demand, che hanno avuto il merito di rendere la fruizione di film, serie TV e altre tipologie di programmi molto più semplice e personalizzata, dal momento che ciascun utente può scegliere in qualsiasi momento di guardare ciò che desidera senza doversi attenere a una programmazione stabilita dall’emittente televisiva.

I dati registrati in questi anni hanno dimostrato quanto gli utenti apprezzino questa nuova modalità di accesso ai contenuti, tanto che i maggiori player globali come Netflix, Prime Video e Disney+ hanno ampiamente superato i 100 milioni di abbonati in tutto il mondo spartendosi anche in Italia la quasi totalità del mercato. Accanto a queste famose proposte trovano spazio tuttavia anche altre interessanti piattaforme, più di nicchia ma proprio per questo motivo assolutamente da non perdere, come nel caso degli operatori che si focalizzano sul cinema d’autore.

Un film nuovo ogni giorno su MUBI

MUBI è una delle piattaforme più utilizzate dagli amanti del cinema d’autore, grazie all’ampio catalogo di contenuti e ad alcune caratteristiche che la rendono molto interessante. Concentrata sul mondo dei film, dei cortometraggi e dei documentari indipendenti, MUBI si presenta infatti non soltanto come un servizio di streaming ma anche come una vivace community, in cui confrontarsi e discutere delle pellicole guardate.

La selezione di MUBI spazia dai titoli pluripremiati nelle rassegne internazionali ai film diretti da registi emergenti, con proposte provenienti dal passato e uscite recenti tutte da scoprire. MUBI, inoltre, presenta ogni giorno un film nuovo in esclusiva, selezionato dagli esperti che lavorano dietro le quinte del servizio. Il costo di MUBI è di 11,99 €/mese, con possibilità di prova gratuita di 7 giorni e risparmio del 33% in caso di abbonamento annuale.

Film indipendenti e cult su Indiecinema

Per chi vuole superare le classiche proposte delle piattaforme commerciali, Indiecinema è un’alternativa molto interessante che mette a disposizione centinaia di film indipendenti, cult e d’autore, oltre a documentari e tanti altri contenuti di valore. Tutto può essere gestito comodamente con un semplice abbonamento, che permette di utilizzare la piattaforma su qualsiasi tipo di dispositivo senza alcuna pubblicità, a soli 6,99 €/mese o 59,99 €/anno, anche in questo caso con possibilità di free trial di 7 giorni.

Insomma, una sorta di cineclub virtuale in cui entrare in contatto con il meglio del cinema indipendente sfruttando tutte le potenzialità delle nuove tecnologie digitali.

MioCinema, il cinema si trasferisce a casa

MioCinema è una delle iniziative più recenti per ciò che riguarda il cinema d’autore in streaming: nata dalla collaborazione tra Lucky Red, My Movies e Circuito Cinema, la piattaforma mira a supportare le tradizionali sale (che ricevono il 40% degli incassi) e a fungere da soluzione complementare a queste per soddisfare la sete di cinema degli appassionati.

MioCinema propone, in sostanza, una catalogo ampio e variegato di film di qualità che possono essere fruiti anche sfruttando promozioni legate alla propria sala di riferimento, spaziando tra grandi classici del passato e anteprime esclusive. A differenza delle precedenti, MioCinema non prevede l’obbligo di sottoscrivere un abbonamento per guardare i contenuti ma permette di acquistare la visione dei singoli titoli, disponibili per 30 giorni dal pagamento o 48 ore dopo il primo play.

