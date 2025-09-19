C’è un premio che riesce a mettere in luce, con ironia e rigore, gli studi più eccentrici, originali e talvolta assurdi: gli Ig Nobel. Durante l’ultima cerimonia annuale, svoltasi con il consueto spirito giocoso presso la Boston University, a suscitare particolare curiosità è stato un singolare esperimento giapponese che ha visto protagoniste le mucche a strisce come le zebre. Infatti, è stato dimostrato che dipingere le mucche a strisce può confonde i tafani e ridurre così i loro morsi.

Un palcoscenico per la scienza fuori dagli schemi

Il riconoscimento, un gioco di parole tra il termine inglese “ignoble” (ignobile) e “Nobel”, viene attribuito ogni anno a studi che “prima fanno ridere, poi fanno pensare”. La manifestazione è ormai una tradizione consolidata, tanto da attirare l’attenzione di ex premi Nobel, ricercatori, studenti e appassionati di scienza. L’atmosfera non è quella austera delle cerimonie accademiche, ma piuttosto quella di una festa del pensiero creativo, dove l’umorismo si fonde con la curiosità intellettuale.

Durante l’evento, non sono mancati momenti esilaranti. Il team giapponese, protagonista della ricerca sul camuffamento zebrato dei bovini, è salito sul palco con una scenografia degna di una performance teatrale. Alcuni dei ricercatori reggevano cartelli raffiguranti tafani stilizzati, mentre il capogruppo si è tolto la giacca per rivelare una camicia a righe bianche e nere, emulando perfettamente la pelliccia di una zebra. La messa in scena ha mostrato con leggerezza il fulcro della ricerca: le strisce possono confondere gli insetti?

Lo studio: perché dipingere le mucche a strisce?

L’idea si basa su una semplice osservazione zoologica: le zebre, nonostante vivano in ambienti ricchi di insetti, sembrano essere meno infastidite dai morsi di tafani e altri ditteri rispetto ad altri ungulati. Questo ha portato i ricercatori a domandarsi se il manto zebrato potesse avere un ruolo attivo nella protezione contro i parassiti volanti. Da qui l’intuizione: cosa succederebbe se lo stesso pattern venisse applicato ad altri animali?

Per testare l’ipotesi, il gruppo di ricerca ha scelto alcune vacche da allevamento e le ha suddivise in tre gruppi: uno dipinto con strisce bianche e nere in stile zebrato, uno con strisce monocromatiche e un altro lasciato con il manto naturale. I risultati dell’esperimento sono stati sorprendenti: gli esemplari “zebrati” hanno subito in media il 50% in meno di morsi rispetto alle loro controparti normali. Gli insetti sembravano disorientati dalle strisce, atterrando con minore frequenza sul corpo degli animali.

L’effetto ottico che confonde i tafani

Alla base del fenomeno ci sarebbe un meccanismo legato alla visione degli insetti. I tafani e molti altri parassiti alati si orientano attraverso segnali visivi specifici, soprattutto contrasti di luce e ombra che indicano la presenza di un corpo da colpire. Le strisce bianche e nere creano un’interferenza visiva che confonde il loro sistema di localizzazione. Alcune teorie suggeriscono anche che il manto zebrato potrebbe alterare la polarizzazione della luce riflessa dal corpo, rendendo l’animale meno “visibile” agli occhi dei tafani.

Un premio che fa riflettere oltre il sorriso

Sebbene la premiazione degli Ig Nobel sia spesso accompagnata da risate e perplessità, molte delle ricerche premiate in passato hanno avuto ricadute concrete nella vita quotidiana o nella scienza applicata. Il caso delle vacche zebrato è emblematico: dietro l’apparente eccentricità, si cela una soluzione potenziale a un problema reale dell’agricoltura e dell’allevamento. I morsi degli insetti, infatti, non solo causano disagio agli animali, ma possono anche essere vettori di malattie, influire sulla produzione di latte e carne, e comportare perdite economiche significative.

La ricerca giapponese mostra quindi come l’osservazione della natura e un pizzico di creatività possano generare approcci innovativi, anche nei settori più tradizionali. Inoltre, la possibilità di adottare metodi fisici e visivi per allontanare i parassiti potrebbe ridurre la dipendenza da pesticidi, contribuendo alla tutela dell’ambiente e della salute degli animali.







Chi c’è dietro la scoperta?

Il team giapponese, composto da ricercatori provenienti da diverse università e istituti scientifici, ha lavorato con rigore metodologico pur mantenendo uno spirito aperto alla sperimentazione non convenzionale. I nomi dei ricercatori non sono ancora diventati famosi a livello internazionale, ma l’assegnazione dell’Ig Nobel ha portato nuova attenzione al loro lavoro, stimolando l’interesse anche di altri studiosi nel campo dell’etologia, dell’agronomia e della medicina veterinaria.

Inoltre, la loro partecipazione alla cerimonia con spirito ironico e autoironico riflette un approccio positivo alla scienza, che non rinnega la serietà del metodo, ma che non ha paura di mostrarsi al pubblico con un volto più umano e accessibile.

