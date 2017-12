Il Museo delle Culture di Milano (Mudec), omaggia Frida Kahlo.

Dal 1 febbraio al 3 giugno 2018 il Mudec presenterà la mostra dal titolo: “Frida Kahlo. Oltre il mito“.

Per la prima volta, in Italia, saranno esposte in unica sede le due più importanti collezioni di Frida. In tutto, un centinaio di opere, tra dipinti, disegni e fotografie, prestati al Mudec da Città del Messico.

Le due collezioni provengono dal Museo Carmen Olmedo e dalla Jacques e Natasha Gelman Collection. Quest’ultima fu allestita dai coniugi Gelman, emigrati a Città del Messico dall’Est Europa, che conobbero personalmente la Kahlo, Rivera e il loro circolo.

Il curatore della mostra, Diego Sileo, ha studiato per anni l’Archivio della Casa Azul, venuto alla luce nel 2007. Il risultato delle ricerche promette un nuovo taglio alla mostra. Secondo Sileo, questo evento nasce, per paradosso, dalla profusione di omaggi all’artista messicana.

L’interesse morboso per la travagliata vita personale di Frida, afferma il curatore, non ha determinato una vera e propria analisi della sua pittura. Ad essere studiati, sono stati piuttosto il trauma dell’incidente, la conseguente sterilità, il rapporto con Diego Rivera.

“Nel migliore dei casi, la pittura della Kahlo è stata interpretata come un semplice riflesso delle sue vicissitudini personali, come un sintomo dei suoi conflitti e disequilibri interni“, dice Diego Sileo.









Tutto ciò ha portato ad una leggenda “servita solo ad offuscare l’effettiva conoscenza della sua opera“. Perciò, la mostra al Mudec si prefissa di squarciare il velo del mito, andando oltre la biografia.

Le ricerche nell’Archivio di Casa Azul sono servite a questo. La ricerca di un Io Universale verrà dibattuta. Soprattutto, verrà messa in primo piano la “messicanità” della Kahlo, certamente nota, ma evidentemente trascurata.

Dunque, sarà data lettura dei diari di Frida, certo, ma ci si focalizzerà anche sul territorio e sulle tradizioni precolombiane che alla pittura hanno fatto da substrato artistico.

La mostra si articolerà in cinque sezioni: Politica, Donna, Violenza, Natura, Morte.

A seguire, incontri con artisti messicani contemporanei e laboratori di pittura e tessitura, che coinvolgeranno visitatori di tutte le età.

(fonti: Mudec.it, Libreriamo.it).

Federica Di Rocco