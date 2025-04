Una scossa rilevante attraversa il panorama digitale europeo: la Commissione Europea ha annunciato l’imposizione delle prime sanzioni economiche nell’ambito del Digital Markets Act (DMA), il regolamento entrato in vigore per promuovere una maggiore equità e competitività nel settore digitale. Infatti, sono state multate le multinazionali Apple e Meta per comportamenti considerati lesivi della libera concorrenza: 500 milioni di euro per l’azienda di Cupertino e 200 milioni per il colosso dei social network.

Una svolta nella politica digitale europea

L’intervento della Commissione rappresenta un momento cruciale nell’applicazione concreta del DMA, un regolamento ambizioso che mira a porre limiti alle pratiche anticoncorrenziali dei cosiddetti gatekeeper, ovvero le grandi piattaforme digitali che fungono da intermediari indispensabili tra utenti e imprese. Queste aziende, per il loro potere di mercato, sono soggette a obblighi stringenti volti a garantire una maggiore apertura e libertà nel mercato digitale europeo.

Secondo quanto stabilito dal regolamento, i gatekeeper non possono più impedire agli sviluppatori e ai fornitori di servizi digitali di indirizzare i propri utenti verso alternative esterne alle loro piattaforme. È proprio su questo principio che si è fondata la decisione di Bruxelles di sanzionare Apple.

Il caso Apple: restrizioni controverse nell’App Store

Al centro della contestazione contro Apple vi è la struttura dell’App Store, da anni oggetto di critiche da parte degli sviluppatori e delle autorità antitrust. La Commissione ha rilevato che le regole imposte dalla compagnia californiana violano esplicitamente il DMA, in quanto impediscono agli sviluppatori di applicazioni di informare liberamente i consumatori su opzioni di acquisto esterne al sistema Apple.

Nel dettaglio, Apple è accusata di ostacolare la possibilità per le app di comunicare offerte, abbonamenti o contenuti disponibili a condizioni migliori su siti web o piattaforme terze. Tale comportamento, secondo la Commissione, privilegia indebitamente l’ecosistema Apple, disincentivando la concorrenza e limitando la libertà di scelta dei consumatori.

Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: “Il DMA non è solo una normativa teorica. Le grandi piattaforme digitali devono adattarsi a un nuovo modo di operare, più trasparente e aperto. Le regole del gioco sono cambiate e ora tutti devono rispettarle”.







Meta nel mirino per pratiche scorrette legate alla pubblicità

Anche Meta, azienda madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, è stata colpita da una sanzione significativa, sebbene inferiore rispetto a quella imposta ad Apple. La multa di 200 milioni di euro riguarda pratiche considerate contrarie allo spirito del DMA in merito alla raccolta e all’uso dei dati personali degli utenti per fini pubblicitari.

Secondo la Commissione, Meta avrebbe imposto modalità di consenso poco trasparenti per quanto riguarda la profilazione degli utenti. In particolare, gli utenti non sarebbero stati messi in condizione di comprendere chiaramente l’estensione del trattamento dei propri dati né avrebbero avuto alternative praticabili all’accettazione della pubblicità personalizzata, condizione necessaria per utilizzare pienamente i servizi offerti dalla piattaforma.

Bruxelles ha ricordato come tali pratiche vadano a svantaggio non solo degli utenti finali, ma anche dei concorrenti minori, che non dispongono dello stesso volume di dati aggregati e quindi si trovano in condizioni di inferiorità nel mercato della pubblicità online.

Le conseguenze delle sanzioni e gli obblighi futuri

La Commissione ha dato ad Apple tempo fino alla fine di giugno per conformarsi pienamente al DMA e rivedere le proprie politiche commerciali in relazione all’App Store. In caso contrario, le sanzioni potrebbero essere incrementate fino a raggiungere il 10% del fatturato annuo globale della società, una cifra che potrebbe superare i 30 miliardi di euro.

Anche per Meta sono stati previsti termini stringenti per modificare i meccanismi di consenso e per rendere più trasparenti le pratiche di raccolta dati. Le due aziende dovranno inoltre fornire rapporti dettagliati e aggiornati sull’implementazione delle misure richieste, e saranno soggette a verifiche periodiche da parte delle autorità europee.

Una nuova era di regolamentazione digitale

Le decisioni annunciate a Bruxelles non rappresentano solo un atto punitivo, ma si inseriscono in una visione più ampia di riforma del settore digitale europeo. Il DMA è stato pensato come un punto di svolta per riequilibrare il rapporto di forza tra le grandi piattaforme tecnologiche e gli altri attori del mercato, incluse le PMI digitali europee.

L’obiettivo è quello di costruire un ecosistema digitale più competitivo, in cui l’innovazione non sia soffocata da posizioni dominanti consolidate. La Commissione ha ribadito l’importanza di promuovere la pluralità di soluzioni e la libertà di scelta per gli utenti, evitando che pochi attori possano determinare unilateralmente le dinamiche di mercato.

Reazioni dal mondo politico e industriale

Diverse associazioni di categoria e gruppi di sviluppatori hanno espresso soddisfazione per l’azione decisa della Commissione, definendola “un segnale chiaro che l’Europa non intende più tollerare abusi di potere nel digitale”.

Anche alcune forze politiche europee hanno accolto positivamente le sanzioni, ritenendole il primo passo concreto verso un’applicazione rigorosa del DMA. Tuttavia, voci critiche non sono mancate, in particolare da parte di alcuni analisti statunitensi che vedono nel provvedimento un’azione protezionista che potrebbe inasprire le relazioni transatlantiche in ambito tecnologico.

Le contromosse delle Big Tech

Apple ha fatto sapere, attraverso un comunicato, di essere “profondamente in disaccordo” con la decisione della Commissione e ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso. L’azienda sostiene di aver già intrapreso diverse iniziative per rendere l’App Store più aperto e trasparente, e ritiene che le sanzioni ignorino tali sforzi.

Anche Meta ha contestato la multa, sostenendo che le sue politiche sulla privacy sono in linea con le normative europee e che ogni modifica richiesta sarà valutata con attenzione, senza però compromettere la qualità dell’esperienza utente.