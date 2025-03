Nel panorama delle entrate comunali italiane, le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del Codice della strada rivestono una componente significativa. L’analisi dei dati, elaborata da Facile.it utilizzando il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (Siope), ha mostrato uno scenario complesso, in cui le multe stradali rappresentano una fonte di finanziamento importante per le casse comunali. Ma quanto incassano effettivamente i Comuni grazie a questa tipologia di entrate? Quali città italiane si trovano ai vertici di questa classifica?

Secondo i dati forniti, nel 2024, le città italiane che hanno registrato gli incassi più consistenti dalle multe stradali sono state Milano, Roma e Firenze. Questi tre capoluoghi, infatti, hanno visto flussi finanziari davvero rilevanti, con Milano che ha raggiunto oltre 204 milioni di euro, Roma con 145,8 milioni di euro, e Firenze con 61,6 milioni di euro. In questi numeri si riflette l’intensità del traffico, la dimensione demografica e le politiche di controllo del traffico urbano, che alimentano il volume delle sanzioni imposte.

Milano: la città che guida la classifica

Milano, capoluogo economico e commerciale del Paese, si conferma al primo posto per quanto riguarda gli incassi da multe stradali. Nel 2024, la città ha registrato oltre 204 milioni di euro derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Questa cifra non è casuale e rispecchia una serie di fattori, tra cui l’alta densità di traffico, il numero significativo di veicoli che circolano quotidianamente e le politiche di controllo della mobilità adottate dal Comune.

Negli ultimi anni, Milano ha intensificato le misure di monitoraggio e sanzionamento, implementando sistemi di telecamere e dispositivi tecnologici per il rilevamento automatico delle infrazioni. Le telecamere, ad esempio, sono sempre più utilizzate per rilevare infrazioni relative al passaggio con semaforo rosso, la sosta in zone vietate o l’ingresso in aree a traffico limitato. A questo si aggiungono le multe elevate per la violazione delle normative ambientali, come nel caso delle ZTL (Zone a Traffico Limitato) e delle restrizioni legate alla qualità dell’aria.

Non meno importante è il ruolo della “congestione” urbana. Milano è una città con una forte concentrazione di attività economiche e sociali, il che comporta una significativa presenza di veicoli in transito. Le multe, in questo contesto, sono anche un mezzo per cercare di regolare il flusso veicolare e migliorare la qualità della vita urbana, limitando il traffico nelle zone più congestionate.







Roma e la sua realtà di capitale

Roma, la capitale del Paese, occupa il secondo posto nella classifica, con un incasso superiore ai 145 milioni di euro. La situazione romana, sebbene simile a quella milanese per la presenza di un forte traffico e di numerosi veicoli, si distingue per la peculiarità di una città che deve gestire anche un ingente numero di turisti. Ogni giorno, infatti, la Capitale ospita milioni di visitatori, che contribuiscono in maniera significativa all’intensificazione del traffico e, di conseguenza, alle sanzioni stradali.

L’Amministrazione comunale di Roma ha da tempo puntato su politiche di controllo e di monitoraggio per ridurre il traffico nelle aree più critiche, come il Centro Storico e i quartieri limitrofi. L’uso della tecnologia, tra cui le telecamere per il monitoraggio del traffico, le sanzioni per le violazioni delle ZTL e le multe per la sosta in doppia fila, ha reso più efficace la raccolta delle multe, con un conseguente aumento delle entrate derivanti da questo tipo di sanzioni.

Roma, oltre ad affrontare problematiche legate alla viabilità e alla gestione del traffico, è anche alle prese con un altro fenomeno: quello dell’alta incidenza di veicoli non in regola con la revisione e la copertura assicurativa. Queste violazioni, in particolare, generano sanzioni che finiscono nelle casse comunali.

Firenze e l’ottimizzazione delle risorse

Firenze, pur con una dimensione demografica e traffico più contenuti rispetto a Milano e Roma, è riuscita a raggiungere una cifra significativa di incassi, con oltre 61 milioni di euro nel 2024. La città, famosa per la sua bellezza e il suo patrimonio storico, ha da tempo investito in soluzioni per limitare il traffico nelle zone più delicate, come il centro storico, che è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Le politiche di ZTL, affiancate da un aumento del controllo elettronico delle infrazioni, hanno contribuito notevolmente a questo risultato.

La concentrazione di turisti che ogni anno visitano Firenze rappresenta un’altra importante fonte di sanzioni. Spesso i visitatori non sono completamente informati sulle normative relative alla mobilità, e le multe vengono emesse anche per violazioni legate alla sosta irregolare o al transito nelle aree vietate.

Inoltre, Firenze ha adottato misure per contrastare il fenomeno delle emissioni inquinanti, incentivando l’uso di mezzi di trasporto più ecologici e monitorando rigorosamente l’accesso alle zone a traffico limitato, con multe salate per chi non rispetta le normative ambientali.

L’importanza delle entrate derivanti dalle multe

Gli incassi derivanti dalle sanzioni stradali rappresentano una risorsa fondamentale per le amministrazioni locali. Questi fondi, infatti, vengono spesso destinati alla manutenzione delle infrastrutture urbane, come strade, marciapiedi e semafori, e per finanziare progetti legati alla sicurezza stradale. In alcuni casi, le multe vengono utilizzate anche per sviluppare politiche di mobilità sostenibile, come il potenziamento dei trasporti pubblici o la creazione di piste ciclabili.

Tuttavia, il ricorso a queste entrate suscita anche delle riflessioni circa il loro impatto sul comportamento dei cittadini. Se da un lato l’efficacia delle sanzioni può contribuire a migliorare il rispetto delle norme e la sicurezza stradale, dall’altro la crescente incidenza delle multe genera interrogativi riguardo alla sostenibilità sociale ed economica di un sistema che si basa in larga parte su questo tipo di entrate.

Mentre i Comuni italiani si trovano a fare affidamento sulle multe per finanziare i loro bilanci, è importante interrogarsi sulle sfide future legate a questa fonte di entrate.