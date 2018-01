Il nonno del mondo si chiamava Francisco Nuñez Olivera: l’uomo più vecchio del mondo è morto oggi, martedì 30 gennaio, a 113 anni nella sua casa in provincia di Badajoz, in Estremadura (Spagna).

Francisco, conosciuto nella giovinezza come “Marchena” (per la sua somiglianza con il cantautore andaluso) e nella vecchiaia come “nonno del mondo”, era molto amato in paese e il sindaco del Comune di Bienvenida, Antonio Carmona, ha commentato la sua morte con un post su Facebook:

“È arrivato il giorno che non volevamo arrivasse: è morto Marchena a 113 anni. È morto in Bienvenida, il nostro paese, che lo ha visto nascere e che lo ha fatto conoscere al mondo. È morto circondato dall’affetto della sua famiglia e dall’ammirazione di tutti i suoi compaesani. Il consiglio comunale sta già considerando di dichiarare un giorno di lutto in onore del nostro Figlio Prediletto. Riposa in pace ‘nonno del mondo’, ci ricorderemo sempre di te”.









Il nonno del mondo era un agricoltore di professione e ha passato tutta la vita nella sua città natale, Bienvenida. Aveva combattuto due guerre: quella del Rif in Marocco e la guerra civile spagnola; Francisco era il più vecchio veterano di guerra nella storia della Spagna.

L’anziano godeva di ottima salute ed era definito come una persona semplice, con una vita tranquilla e abitudini regolari, come camminare o giocare.

Nel video girato l’anno scorso nel programma “El Hormiguero”, è la figlia ultraottantenne, che conviveva e curava il nonno del mondo, ad intervistare il padre: quando gli chiede qual è il segreto per arrivare alla sua età, Francisco le risponde: “Mangiare tanto e bene.. se non mangi cosa fai?”

Poi parlano dei ricordi della guerra in Africa (1925) e della “paura straordinaria” che avevano i soldati. Quando la figlia gli chiede se si ricorda di quando il primo uomo camminò sulla luna (Francisco aveva già 65 anni) e se sa cos’era la luna, l’anziano risponde di non ricordare molte cose e che la luna è come un sole.. poi guarda la figlia e le dice con ironia: “Tu stai peggio di me..”.









L’intervista si conclude con l’incontro tra il nonno del mondo, 112 anni nel video, ed una neonata di 10 giorni, Abril; durante le riprese l’uomo più vecchio del mondo le dà un consiglio per la vita:

“Ciò che bisogna avere è un cuore grande e nobile per difendersi da tutte le cose.”.

La longevità è condivisa da molti membri della famiglia del nonno del mondo, i Nuñez Olivera, che probabilmente oltre ai geni hanno in comune con lui le sane abitudini e l’ambiente in cui vivono: non è un caso se la famiglia risiede in un paese spagnolo.

La Spagna si distingue per l’aspettativa di vita in buona salute, secondo i recentissimi dati del rapporto presentato al World Economic Forum.









L’indice di crescita inclusiva è l’indicatore che valuta la crescita e lo sviluppo delle economie dal punto di vista di inclusione e sostenibilità e che analizza l’aspettativa di vita in buona salute, fornendo informazioni rilevanti sulla qualità della vita della popolazione.

Il paese meglio posizionato in questo indicatore è il Giappone, con quasi 75 anni di speranza di vita in buona salute; la Spagna raggiunge un’aspettativa di 72,4 anni, mentre l’Italia di 72,8 anni.

Non male per l’Italia quindi, visto che nell’indicatore generale di qualità della vita era finita alla ventiduesima posizione.. Forse perché la nostra aspettativa di vita in buona salute coincide più o meno l’età della pensione?

Fadua Al Fagoush