“Senti u botto” disse al telefono Stefano Ganci, superkiller di Cosa Nostra, pochi istanti prima dell’esplosione in via d’Amelio. La strage che causò la morte di Paolo Borsellino. Il botto ora lo ha fatto il suo cuore e il cerchio inizia piano piano a chiudersi.

Stroncato da un infarto a 55 anni, muore negli ultimi giorni del 2017 il fedelissimo superkiller del grande boss di Cosa Nostra. Lo stragista stava scontando l’ergastolo a Parma, ma non in regime di 41 bis. Una gravissima insufficienza cardiaca l’ha costretto a una breve degenza in ospedale, ma a nulla sono valse le cure del personale medico, la morte è sopraggiunta a fine dicembre.

Chi era il superkiller

Stefano Ganci è stato accusato e condannato per l’omicidio del magistrato antimafia Rocco Chinnici, avvenuto nel 1983. Fu ucciso con un’automobile imbottita di esplosivo parcheggiata davanti alla propria abitazione. Morirono contemporaneamente Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, carabinieri componenti della scorta del magistrato, Federico il portiere dell’abitazione e Stefano Li Sacchi.

Ganci fu giudicato responsabile anche della morte del vicequestore Ninni Cassarà,ammazzato da nove uomini armati posizionati sopra un edificio di fronte alla sua abitazione. Muore con Cassarà anche Roberto Antiochia, agente della scorta. Stefano Ganci era in galera anche per la strage che coinvolse Paolo Borsellino, la quale non necessita di ulteriori informazioni per esser ricordata ancora con tanta rabbia e tristezza.









Così, l’amante degli esplosivi di Cosa Nostra è arrivato giovanissimo alla fine dei suoi giorni e la notizia è stata resa nota soltanto in queste ultime ore. La procura ha disposto – come da prassi – l’autopsia sul cadavere. Anche per lui niente funerali pubblici: è subito scattato il divieto categorico, disposto dal questore Renato Cortese. La salma sarà trasportata nei prossimi giorni in Sicilia, a Palermo, per eventuali commemorazioni private familiari.

Con Ganci muoiono e vengono sepolti altri segreti di Cosa Nostra.

Elisa Bianchedi