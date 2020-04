Musei e realtà virtuale: gli Uffizi lanciano la passeggiata in 3D

Chi l’ha detto che per visitare gli Uffizi di Firenze bisogna trovarsi fisicamente nel capoluogo toscano? Uno dei musei più belli e frequentati del mondo ha a tal proposito lanciato ufficialmente lo scorso 22 aprile il suo tour digitale e finalmente la celebre galleria fiorentina potrà essere esplorata anche attraverso il proprio pc o il proprio smartphone. Volendo godere a pieno delle meraviglie ospitate in questo tempio cinquecentesco dell’arte, voluto da Cosimo I de’ Medici come sede degli uffici delle 13 magistrature fiorentine e progettato da Giorgio Vasari, i fortunati possessori di visori e dispositivi di realtà virtuale potranno proiettarsi nel museo con una profondità e una nitidezza unica, avendo realmente l’impressione di essere sul posto.

Soprattutto le ultime generazioni sono del resto avvezze a questo tipo di esperienze e i nuovi apparecchi in commercio come quelli sviluppati da Oculus VR, la branca della realtà virtuale di Facebook, già consentono di immergersi nell’arte e in questo mondo parallelo fatto non soltanto di giochi e momenti ludici ma anche di applicazione rivolte ad un pubblico adulto come Guided Meditation VR che guida ad esempio gli utenti in sessioni di meditazione aumentando l’isolamento dalla realtà circostante e aiutando così la concentrazione. Altre applicazioni come DeepStream VR invece stanno cercando di espandere al campo medico questo tipo di tecnologia e in questo caso le immagini proposte nello spazio virtuale vengono utilizzate per la terapia del dolore. Anche i casinò virtuali credono e investono in questo nuovo universo proponendo alternative intriganti alle classiche schermate di laptop e Smartphone immergendo gli utenti in un’atmosfera sempre più simile a una vera sala da gioco come PokerStars VR che con la sua applicazione tra puntate e fiches mette faccia a faccia gli assi del poker da un capo all’altro del mondo.

A proposito del nuovo intrigante servizio proposto dagli Uffizi, per accedervi basterà collegarsi all’homepage del museo e cliccare nella sezione ipervisioni. Con il tour virtuale si potranno visitare 10 ambienti presenti fisicamente al primo piano del museo che sono stati riprodotti fedelmente nel minimo dettaglio per la fruizione da remoto.

La selezione non è casuale e comprende un’area degli Uffizi poco nota al grande pubblico in quanto recentemente restaurata e riorganizzata dopo l’inaugurazione del maggio del 2019. Si potrà inoltre decidere di visitare questa porzione di Uffizi sia dall’alto, con una modalità denominata dollhouse o casa delle bambole, oppure sperimentare un tour all’interno simulando una passeggiata dal vivo come se si stesse camminando tra i quadri delle varie sale. Ognuna delle 55 opere visionabili è corredata da una didascalia e un link con i dettagli dell’oggetto inquadrato.

Tra le opere più interessanti in esposizione senz’altro La caduta degli angeli ribelli di Andrea Commodi, una bozza dell’affresco commissionato all’artista da Paolo V nel 1621 che avrebbe dovuto decorare la cappella del Quirinale. Opera mai completata dall’allievo di Michelangelo timoroso del confronto con il maestro e la sua opera più famosa, Il giudizio universale della Cappella Sistina. Nella Sala delle Dinastie (la numero 1, quella che apre il tour) si ritrovano i ritratti dei mecenati appartenenti alle famiglie dei Medici di Firenze e ai Della Rovere di Urbino che più di tutti contribuirono alla creazione del patrimonio artistico conservato nel Museo. Altri capolavori come La Venere di Urbino e La Flora di Tiziano sono esposti nella sala 6 dedicati ai maggiori capolavori del pittore veneto e accompagnati dalla misteriosa Fornarina di Sebastiano del Piombo. Anche la sala 5 raccoglie altre magistrali opere di Tiziano mentre a Giorgione è dedicata la sala numero 2. La talentuosa scuola veneta trova altri interpreti nella sala 8 con una selezione dedicata a Tintoretto e le sale 9 e 10 che raccolgono alcuni dei quadri più importanti del Veronese. A completare la spettacolare visita anche una particolare veduta su Firenze e sull’Arno godibile dalla sala 7, quella del naturalismo veneto nei quali spiccano La nuda di Bernardino Vicino e Il Ritratto postumo di Caterina corner come Santa Caterina d’Alessandria di Tiziano.