Musei italiani record, ma la medaglia ha anche un’altra faccia

Il 2017 sembra essere stato un anno da record per i musei italiani.

Il ministro Dario Franceschini ha presentato i dati dell’Ufficio statistica del Mibact sui risultati raggiunti dai musei statali nel corso dell’anno appena concluso. Dati che segnano un “nuovo record per i musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro“. L’incremento rispetto al 2016 è stato di circa 5 milioni di visitatori e 20 milioni di euro.









Al primo posto dei luoghi più visitati si conferma il Colosseo con oltre 7 milioni di visitatori, seguito da Pompei, Uffizi, Accademia di Firenze e Castel Sant’Angelo. Un “bilancio eccezionale” frutto della riforma dei musei italiani, secondo Franceschini.









“I musei e i siti archeologici italiani stanno vivendo un momento di rinnovata vitalità e al successo dei visitatori e degli incassi corrisponde una nuova centralità nella vita culturale nazionale, un rafforzamento della ricerca e della produzione scientifica“

ha dichiarato il ministro della Cultura.









Franceschini ha poi fatto notare come la “rinascita di Pompei” sia stata un traino importante per la Campania. La regione si è confermata stabilmente al secondo posto nella classifica delle regioni più virtuose.

Al ministro ha fatto eco il segretario del PD, Matteo Renzi. Commentando in un tweet i dati 2017 sui musei italiani, Renzi ha affermato:

“Un risultato straordinario, ottenuto grazie alla decisione di investire finalmente sulla cultura. Perché non è vero, come dice la destra, che con la cultura non si mangia“.

Tutto questo alla vigilia del primo appuntamento del 2018 di #domenicalmuseo. Si tratta di un’iniziativa del Mibact in vigore da luglio 2014 che prevede l’ingresso gratuito al patrimonio culturale statale ogni prima domenica del mese. Domani, 7 gennaio, saranno 420 i siti statali gratuiti.

I retroscena dei beni culturali

È tutto rose e fiori nel mondo dei beni culturali? Assolutamente no!

L’ultimo crollo a Pompei rappresenta una metafora perfettamente calzante della situazione del settore dei beni culturali. Il muro pertinente alla cosiddetta Casa della Caccia ai Tori è crollato appena dieci giorni fa. Un crollo che non è stato neanche segnalato immediatamente dal personale preposto. D’altra parte poco importa visto che, come ha affermato il soprintendente Massimo Osanna, “il muro è intatto e si può ricollocare in sito“.

Un sospiro di sollievo per Franceschini che di lì a un paio di giorni avrebbe dovuto essere proprio a Pompei per l’inaugurazione di tre domus. E come avrebbe fatto altrimenti a dire che da “simbolo di difficoltà” Pompei è divenuta “simbolo di rinascita“?

Scandalo scampato, insomma, o forse no? “Pompei è una bella storia italiana” ha detto il ministro della Cultura e contemporaneamente divampa la polemica per le modalità di selezione del personale nell’ambito del Grande progetto Pompei, 500mila euro annui dal 2018. Mai parole furono tanto calzanti a quanto pare.

La norma è stata approvata dalla commissione bilancio della Camera dei deputati il 15 dicembre. Consente la stabilizzazione della segreteria tecnica del progetto Pompei attraverso una procedura concorsuale. Sono i termini della procedura però a far parlare di un “tentativo di stabilizzazioni ad personam” e del rischio di assunzioni senza concorso che creerebbero “un precedente gravissimo“.

Fuga dai beni culturali

I professionisti dei beni culturali con la cultura e con i loro studi ancora non mangiano o se va bene stanno comunque a dieta, caro Renzi. E lo hanno capito bene gli studenti universitari che, nella culla del patrimonio storico-artistico, fuggono dalle facoltà dedicate al Turismo e ai Beni Culturali.

Una fuga frutto anche dell’ormai storica disattenzione della politica verso settori che all’estero sono invece coccolati e privilegiati. Specchio di un Paese, l’Italia, che “manca di valorizzare il suo capitale primario: quel patrimonio turistico-culturale che il mondo ci invidia“.

Gli sbocchi occupazionali sono pochi e, quando ci sono, spesso mancano le tutele minime garantite. Il volontariato sta diventando un serio problema nel mondo dei beni culturali, si sta innescando “una pericolosa concorrenza al ribasso sulla pelle del patrimonio culturale“.

Il problema del patrimonio culturale italiano non sta nei numeri: il numero dei visitatori cresce nonostante la forte carenza di servizi connessi perché l’Italia di per sé è la garanzia. Il vero problema sta nella mentalità e nella (spesso mancata) professionalità di chi gestisce il nostro bene più prezioso.

Chiara Alla