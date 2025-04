La Whitney Plantation, situata in Louisiana, è una delle poche realtà museali negli Stati Uniti a porre al centro del proprio racconto la schiavitù e la vita delle persone che l’hanno subita. Nonostante l’importanza storica e culturale di questo luogo, due finanziamenti federali destinati al museo sono stati revocati dall’Institute of Museum and Library Services (IMLS), agenzia governativa preposta al sostegno di biblioteche e musei su tutto il territorio statunitense.

La Whitney Plantation colpita dai tagli dell’amministrazione Trump

La scelta di interrompere questi fondi è strettamente connessa all’orientamento politico dell’attuale amministrazione americana. Il governo guidato da Donald Trump ha intrapreso una campagna di revisione drastica delle politiche culturali e sociali, mirando in particolare a ridurre le iniziative che promuovono diversità, equità e inclusione.

Questo cambio di rotta si è manifestato anche attraverso l’eliminazione o la modifica di contenuti ufficiali online, dove sono scomparsi riferimenti a figure storiche afroamericane e indigene di grande rilevanza, come Harriet Tubman o i codificatori nativi americani della Seconda guerra mondiale. Alcuni di questi contenuti sono stati ripristinati in seguito a forti proteste da parte dell’opinione pubblica.







Nel dettaglio, uno dei due finanziamenti revocati era già stato in parte utilizzato, mentre il secondo, del valore di circa 55.000 dollari, avrebbe dovuto finanziare una mostra incentrata sulle forme di resistenza messe in atto dagli schiavi nelle piantagioni. La mostra era prevista per il gennaio 2026, dopo tre anni di lavoro e progettazione da parte del museo e dei suoi partner, tra cui l’Università di New Orleans e il progetto di ricerca Freedom on the Move.

Il taglio ai fondi è stato ufficializzato in una comunicazione interna dell’IMLS, firmata dal direttore ad interim Keith Sonderling. Nella lettera, si dichiara che il progetto non risponde più alle priorità dell’agenzia e non è più considerato in linea con l’interesse del paese. La motivazione risiede in un ordine esecutivo firmato da Trump il 14 marzo 2025, con cui si ordina la riduzione al minimo delle attività non previste espressamente dalla legge, incluse molte delle funzioni storicamente svolte dall’IMLS.

I tagli alla cultura minacciano la memoria della schiavitù

Questa decisione non colpisce solo la Whitney Plantation, ma rappresenta un colpo duro per molte istituzioni culturali in tutta la nazione. Biblioteche, archivi e altri musei temono ora per la continuità dei propri progetti, poiché la maggior parte dei dipendenti dell’agenzia è stata messa in congedo amministrativo, rendendo difficile l’operatività e la distribuzione dei fondi ancora attivi.

Fondata nel 2014, la Whitney Plantation è stata la prima ex piantagione trasformata in un museo dedicato esclusivamente alla memoria della schiavitù negli Stati Uniti. A differenza di molte altre piantagioni, spesso convertite in location per matrimoni o attrazioni turistiche che ignorano volutamente il passato, questo museo offre una narrazione cruda e autentica della vita degli schiavi. Il sito conserva oltre una dozzina di edifici storici, molti dei quali inseriti nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici, e si trova su un terreno che è stato attivo nella produzione agricola – in particolare zucchero, indaco e riso – dal 1752 fino al 1975.

La rimozione dei fondi a un’istituzione che svolge un lavoro così importante nel campo della memoria storica solleva interrogativi profondi sul ruolo della cultura nel panorama politico contemporaneo. In un’epoca in cui le questioni legate al razzismo strutturale e alla giustizia sociale sono ancora estremamente attuali, colpire una voce che racconta la storia degli oppressi appare, agli occhi di molti, come un tentativo di silenziamento.

L’appello contro la revoca dei finanziamenti dovrà essere presentato entro il 12 maggio. Intanto, cresce la preoccupazione tra storici, educatori e attivisti culturali, che vedono in questi tagli non solo una perdita economica, ma una minaccia concreta alla conservazione e alla diffusione della verità storica.

Elena Caccioppoli