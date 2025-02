La musica, linguaggio universale e specchio dell’anima, sta vivendo un’epoca di profonda crisi identitaria. Il proliferare dei talent show e la crescente omologazione stilistica stanno trasformando un’arte sacra in un’industria ripetitiva, dominata da logiche commerciali e da un sistema che premia la conformità anziché l’originalità. Da “Amici” di Maria de Filippi al Festival di Sanremo il passo è breve. L’odierna scena musicale si presenta come una parodia della grandezza del passato, un riflesso sbiadito di ciò che un tempo era espressione autentica dell’individualità artistica.

Maestri senza arte, giudici senza merito

I talent show, apparentemente principali trampolini di lancio per le nuove leve, rappresentano una delle piaghe più evidenti della musica italiana odierna. Dietro la patina luccicante di questi format, le carriere artistiche vengono costruite artificialmente e fondate su un giudizio critico affidato a maestri e giudici, la cui competenza musicale è, nella migliore delle ipotesi, discutibile.

Innumerevoli sono i casi di professori di canto che non forgiano con rigore i futuri artisti, ma si limitano a dispensare pareri soggettivi e talvolta superficiali. Basti pensare a Rudy Zerbi, figura cardine del talent show “Amici“, il quale ha ammesso pubblicamente di non possedere le competenze tecniche di un vero maestro di canto. Se chi educa all’arte non ha un solido retroterra culturale e musicale, su quali basi si eleva il giudizio espresso? E come si può pretendere che le nuove generazioni di cantanti siano all’altezza della grande tradizione italiana? La meritocrazia diventa illusoria e la crescita artistica degli allievi viene subordinata a scelte di produzione dettate dal profitto.

La musica, a questo punto, cessa di essere espressione libera e sincera e si tramuta in un meccanismo industriale che mette in risalto chi sa adattarsi ai trend, non chi sa innovare.

La saturazione del mercato: dai talent show al Festival di Sanremo

Oltre alla discutibile selezione dei giudici, vi è un altro elemento allarmante: la standardizzazione della musica. Gli artisti emergenti sembrano modellati da un’unica matrice, privi di identità, espressione di un’estetica musicale ripetitiva. Lo stile vocale, le sonorità, perfino i testi si conformano a uno schema precostituito che riduce la musica a un mero prodotto industriale. Le case discografiche, assetate di profitti, puntano su artisti che si somigliano tra loro, confezionando brani che rispettano rigide formule commerciali e che garantiscono vendite immediate senza margini di sperimentazione.

Il risultato? Un mercato discografico saturo, in cui ogni nuovo singolo – specie nel caso dei finalisti e dei vincitori dei talent show – suona come un’eco del precedente. L’assenza di varietà, la costruzione di testi banali e melodie semplicistiche, rendono la musica un panorama piatto, in cui le vere distinzioni non risiedono più nel contenuto artistico, ma nelle strategie di marketing.

Le case discografiche non cercano più voci uniche, ma figure facilmente commerciabili, pronte a inserirsi nel filone musicale maggiormente in tendenza. Se l’artista emergente non segue regole precise e rifugge dai canoni prescritti, rischia l’esclusione dal circuito discografico che conta.

Un tempo, per emergere, il cantante doveva affrontare un percorso tortuoso, fatto di gavetta, concerti nei locali, demo autoprodotti. Oggi, grazie ai talent show, può balzare dalle aule di una scuola televisiva ai palchi più prestigiosi, come quello del Teatro Ariston, senza aver mai realmente costruito una carriera.

Esempio lampante è quello di Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione di “Amici“, che, a partire dall’11 febbraio, si ritroverà a gareggiare con artisti di lungo corso al Festival di Sanremo 2025. Questo fenomeno, noto come “industry plant“, vede giovani talenti essere spinti artificialmente al successo, bypassando il naturale processo di maturazione artistica. L’industria discografica decide chi deve spiccare e chi no, basandosi su criteri che poco hanno a che fare con la qualità musicale e molto con la commerciabilità dell’artista.







La fine della magia del cantautorato

In questo scenario di decadenza per la musica, il cantautorato, fiore all’occhiello della tradizione italiana, appare relegato ai margini dell’industria discografica. Soprattutto dagli anni Settanta agli anni Novanta, anni che hanno segnato la storia della musica del nostro Paese, gli artisti erano portavoce di una narrazione poetica ed evocativa, capaci di raccontare un mondo interiore complesso e raffinato attraverso testi profondi e arrangiamenti ricercati.

Oggi, invece, l’approccio alla scrittura si è fatto superficiale, i testi si riducono a frasi banali e stereotipate, costruite su metriche elementari e ripetitive. Le sonorità si appiattiscono su una monotonia disarmante per conformarsi ai trend radiofonici e fungono da sottofondo privo di significato, utile solo a generare numeri sulle piattaforme di streaming.

Un segnale tangibile dell’involuzione della musica è emerso proprio in occasione del Festival di Sanremo 2025, quando l’Accademia della Crusca ha espresso un giudizio severo sui testi in gara. Il professor Lorenzo Coveri, illustre linguista, ha passato al setaccio i brani sanremesi, evidenziando una generale povertà espressiva. Lontani dalla ricchezza poetica del passato, molti testi si sono rivelati prevedibili.

Tuttavia, alcune eccezioni meritano di essere menzionate: Brunori Sas, con “L’albero delle noci”, ha ricevuto unanimi consensi per la sua scrittura letteraria e l’uso di immagini sofisticate, mentre Lucio Corsi, con “Volevo essere duro”, si è distinto per l’ironia e l’inventiva linguistica. D’altro canto, artisti come Francesco Gabbani e Fedez sono stati aspramente criticati: il primo per un testo poco innovativo, il secondo per l’impiego di un linguaggio cupo e forzato.

Dunque, ascoltiamo musica senz’anima che, da espressione del sentire umano, sta sfociando in un ingranaggio di un sistema che premia la banalità, favorisce l’omologazione e riduce l’arte sonora a un mero strumento di consumo. I talent show con i loro giudici dalla dubbia competenza, le case discografiche con la loro spietata selezione commerciale, gli artisti prefabbricati che approdano al Festival di Sanremo e bruciano in un istante la loro effimera celebrità: tutto questa sta svuotando la musica della sua essenza più pura.

Ciononostante, esistono ancora artisti che resistono, che lottano per la loro indipendenza creativa, che si rifiutano di interpretare un copione scritto da altri, ma che hanno qualcosa da dire e faticano a trovare spazio per farlo. Il pubblico, in questo processo, ha un ruolo determinante: scegliere con consapevolezza, rifiutare la mediocrità imposta dalle dinamiche dell’industria discografica, sostenere la qualità piuttosto che la ripetizione sterile.

Michela Rubino