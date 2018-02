MWC 2018: Nokia sarà presente con 2 nuovi smartphone. Ecco quali

Al MWC 2018 (Mobile World Congress) HMD Global che ha licenza d’uso del marchio Nokia ha prodotto due nuovi dispositivi che saranno esposti alla fiera degli smartphone più grande al mondo a Barcellona. Secondo recent indiscrezioni via social, in particolare Twitter sarebbero Nokia 1 e Nokia 7 Plus i due smartphone in uscita in anteprima mondiale al MWC 2018.









Il primo smartphone che presenterà Nokia al MWC 2018 è, come anticipato, il Nokia 1, un prodotto caratterizzato da un design molto semplice e compatto, con cornici old style, però a livello di prestazioni non è lontanamente paragonabile al modello seguente.

Il sistema operativo prescelto per questo smartphone è Android Go, tipico per gli hardware di fascia bassa. Secondo alcune indiscrezioni il dispositivo dovrebbe avere 512 MB o 1 GB di Ram e una memoria interna inferiore agli 8 GB, sintomo di una pacatezza nella realizzazione per puntare le vere performance su altro, come il Nokia 7 Pus. Quest’ultimo riuscirà a diventare diretto concorrente di smartphone del calibro di Apple e Samsung?









Come sarà il Nokia 7 Plus al MWC 2018?

Arrivando ai dettagli tecnici, come è fatto il Nokia 7 Plus? Lo schermo dello smartphone avrà cornici sottili, il logo Nokia in alto a destra dello schermo, una super fotocamera frontale, di cui si pensa possa arrivare fino a 16 megapixel, che per chi non lo sapesse è tantissimo in termini di qualità e una doppia fotocamera sul retro ideata da Zeiss, probabilmente da 12 e 13 megapixel.









Il sistema Android One, classico, garantirà al Nokia 7 Plus ottime performance e ultimo dettaglio, ma non per importanza, il lettore di impronte digitali per sbloccare lo smartphone posto sul retro della scocca. L’hardware caratterizzato da processore Snapdragon 660, 4GB di Ram e 64 GB di memoria interna concludono il profilo dello smartphone top di gamma di Nokia. Al MWC 2018 vedremo se questi 2 device otterranno il successo meritato.

Jacopo Pellini