La giunta militare del Myanmar ha detto no alla migrazione lavorativa maschile all’estero. Il provvedimento, entrato in vigore il 3 maggio, ha suscitato grande scalpore e indignazione tra la popolazione. Molti vedono in questo divieto un tentativo di soffocare il dissenso e di impedire la fuga di uomini potenzialmente in grado di unirsi alle fila della resistenza contro il regime. Il divieto avrà conseguenze pesanti sull’economia del Myanmar, già duramente colpita dalle sanzioni internazionali e dalla paralisi del sistema produttivo. Le rimesse inviate dai lavoratori migranti rappresentavano una fonte di reddito vitale per molte famiglie e contribuivano in modo significativo al bilancio nazionale. La comunità internazionale deve intensificare la pressione sul regime affinché ponga fine alle violazioni dei diritti umani e ripristini la democrazia. Il futuro del Myanmar dipende dalla capacità della comunità internazionale di non piegarsi al volere dei militari e di sostenere le legittime aspirazioni del popolo birmano alla libertà e alla prosperità.

Un nuovo colpo alla libertà e all’economia del Paese martoriato dal colpo di stato.

La giunta militare al potere in Myanmar ha imposto una nuova restrizione draconiana: il divieto per gli uomini di emigrare per lavoro. Questo provvedimento, entrato in vigore il 3 maggio, rappresenta un duro colpo per la libertà di movimento e per le già precarie condizioni economiche del Paese, ulteriormente aggravate dal pugno di ferro dei militari dopo il colpo di stato del febbraio 2021.

La decisione, ufficialmente giustificata come necessaria per “verificare i processi di partenza e per altre questioni”, non ha mancato di suscitare scalpore e indignazione tra la popolazione. Molti vedono in questo divieto un tentativo di soffocare il dissenso e di impedire la fuga di uomini potenzialmente in grado di unirsi alle fila della resistenza contro il regime.

Un esodo di massa spinto dalla repressione e dalla crisi

Nelle settimane successive al colpo di stato, migliaia di persone, soprattutto giovani, hanno cercato di lasciare il Myanmar per sfuggire alla repressione militare e alla drammatica crisi economica che ha investito il Paese. L’introduzione della coscrizione obbligatoria, che ha reso passibili di reclutamento tutti gli uomini tra i 18 e i 55 anni, ha ulteriormente accelerato l’esodo, spingendo molti a cercare rifugio in Thailandia e in altri Paesi vicini.

Un duro colpo per l’economia

Il divieto di migrazione lavorativa maschile avrà conseguenze pesanti sull’economia del Myanmar, già duramente colpita dalle sanzioni internazionali e dalla paralisi del sistema produttivo causata dal caos politico. Le rimesse inviate dai lavoratori migranti rappresentavano una fonte di reddito vitale per molte famiglie e contribuivano in modo significativo al bilancio nazionale. La loro assenza acuirà la crisi economica e spingerà ancora di più la popolazione verso la povertà.

Un monito per la comunità internazionale

L’ennesimo atto repressivo della giunta militare del Myanmar non può rimanere senza risposta da parte della comunità internazionale. Occorre intensificare la pressione sul regime affinché ponga fine alle violazioni dei diritti umani e ripristini la democrazia. Il futuro del Myanmar dipende dalla capacità della comunità internazionale di non piegarsi al volere dei militari e di sostenere le legittime aspirazioni del popolo birmano alla libertà e alla prosperità.

Oltre il divieto: le prospettive per il futuro

Le conseguenze del divieto di migrazione lavorativa maschile sono ancora da valutare appieno. Tuttavia, è già chiaro che si tratta di un provvedimento che avrà un impatto devastante e significativo sulla vita di milioni di persone. La giunta militare, con le sue politiche repressive e miopi, sta condannando il Myanmar a un futuro di miseria e disperazione, senza via d’uscita. Solo un’azione decisa e concertata della comunità internazionale può fermare questa deriva e ridare speranza al popolo birmano.

Patricia Iori