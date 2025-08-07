Due anni di carcere per uno schiaffo. È la pena inflitta dalla magistratura georgiana a Mzia Amaghlobeli, giornalista di lunga carriera e fondatrice delle testate indipendenti Batumelebi e Netgazeti, accusata di aver aggredito il capo della polizia di Batumi durante una manifestazione pacifica l’11 gennaio 2025, in Georgia. Una condanna che ha immediatamente sollevato un’ondata di indignazione tra organizzazioni internazionali, opposizioni politiche e attivisti per i diritti civili, che parlano apertamente di un attacco alla libertà di stampa e alla democrazia.

Una testata sotto attacco

Le conseguenze della vicenda non si limitano alla sfera personale della giornalista Mzia Amaghlobeli. Le autorità, in una mossa che sembra voler affondare definitivamente la testata Batumelebi, hanno congelato i conti bancari della redazione, mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza economica del giornale. Un tentativo di silenziare una delle poche voci indipendenti rimaste nel panorama mediatico georgiano, secondo molti osservatori.

Maltrattamenti e abusi in carcere

Durante la sua detenzione, Mzia Amaghlobeli ha denunciato una serie di gravi abusi subiti da parte delle forze dell’ordine. Non solo sarebbe stata insultata e sputata, ma anche privata di assistenza medica per le ferite riportate, costretta a stare per ore senza accesso a servizi igienici, e impedita di incontrare un legale. A peggiorare il quadro, l’aggravarsi delle sue condizioni di salute durante la detenzione preventiva, senza che venissero garantite le cure necessarie.

Il caso Mzia Amaghlobeli si inserisce in un clima politico segnato da una crescente repressione del dissenso. Già nel giugno 2025, quattro leader di partiti di opposizione erano stati condannati a pene detentive e all’interdizione dai pubblici uffici per essersi rifiutati di collaborare con una commissione parlamentare. La stessa commissione era accusata di essere uno strumento del partito al governo, Sogno Georgiano, per eliminare l’opposizione legata all’ex presidente Mikheil Saakashvili, anche lui incarcerato con accuse ritenute da molti motivate politicamente.

Le dichiarazioni di Amnesty International

A intervenire con durezza è stata anche Amnesty International. Denis Krivosheev, vicedirettore per l’Europa orientale e l’Asia centrale dell’organizzazione, ha dichiarato che il processo contro Mzia Amaghlobeli è stato macchiato da irregolarità e discriminazioni evidenti. “Gli agenti hanno ammesso in aula le violenze contro la giornalista, ma nessuno è stato indagato. Al contrario, le prove presentate dalla difesa sono state ignorate. La giustizia ha voltato lo sguardo altrove, lasciando spazio all’impunità”, ha affermato Krivosheev.

L’arresto della giornalista è avvenuto nel pieno delle proteste antigovernative scoppiate in Georgia nei mesi scorsi, a seguito delle contestate elezioni legislative. Mzia Amaghlobeli era già stata fermata in precedenza per aver attaccato un semplice adesivo del movimento di protesta. Il secondo arresto, quello sfociato nella condanna, è seguito a uno scontro verbale con alcuni agenti durante una manifestazione a Batumi. In quel contesto, Mzia Amaghlobeli avrebbe schiaffeggiato il capo della polizia, che secondo la sua testimonianza l’aveva insultata e minacciata con espressioni sessiste.







La politicizzazione della giustizia

Dietro questa vicenda, secondo numerosi attivisti e analisti, si cela una giustizia sempre più al servizio del potere. Il partito Sogno Georgiano, che governa il paese dal 2012 con un’impronta filorussa, ha più volte mostrato un atteggiamento ostile verso la stampa indipendente e i movimenti democratici. La condanna di Mzia Amaghlobeli è vista da molti come un messaggio intimidatorio rivolto a chiunque osi criticare il governo o rifiutarsi di allinearsi alle sue politiche autoritarie.

L’intervento della magistratura, usata in questo caso come strumento di repressione contro una voce critica, dimostra come il sistema giudiziario possa essere distorto a fini politici. Numerose ONG hanno segnalato anomalie nel processo: la corte ha ignorato prove a favore della giornalista, respinto richieste legittime della difesa e sottovalutato ammissioni di abuso da parte degli agenti coinvolti. Nonostante le denunce e le testimonianze raccolte, non è stata avviata alcuna indagine contro i responsabili dei maltrattamenti, alimentando un clima di impunità che mette a rischio i diritti civili più elementari.

Un segnale inquietante per la libertà di stampa

Il verdetto emesso dal tribunale di Batumi non colpisce solo una singola giornalista, ma l’intero ecosistema dell’informazione libera in Georgia. Quando l’azione giornalistica viene criminalizzata e chi denuncia abusi subisce a sua volta maltrattamenti senza che vi sia alcuna forma di tutela o garanzia, il rischio per la democrazia diventa reale. In un paese dove i giornalisti finiscono in carcere per aver resistito a provocazioni sessiste e violenze da parte della polizia, la libertà di stampa non è più solo minacciata: è in pericolo.

Parallelamente, le istituzioni hanno adottato misure punitive anche di tipo economico, come il blocco dei conti bancari della redazione Batumelebi, nel tentativo di soffocare ogni resistenza attraverso la pressione finanziaria. Queste azioni, che violano apertamente i principi dello Stato di diritto, compromettono la vitalità del dibattito pubblico e indeboliscono il pluralismo democratico. Il rischio è quello di vedere trasformata una società libera in un contesto sempre più autoritario, dove il dissenso non è più tollerato ma punito.

Lucrezia Agliani