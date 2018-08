Inventata una nanomembrana che trasforma la pelle in un altoparlante

Siete inclini a dimenticare in giro le vostre cuffie? Allora, la nuova tecnologia indossabile che potrebbe trasformare la vostra pelle in un altoparlante dovrebbe sembrarvi musica per le vostre orecchie. Creata in parte per aiutare l’udito e il linguaggio alterato, la nuova “pelle intelligente” si potrà incorporare nelle orecchie. O, in alternativa, in un cerotto sulla gola. Un dispositivo simile, descritto nello studio, funge da microfono; esso potrà essere collegato a smartphone e computer per sbloccare i sistemi di sicurezza a comando vocale.

Per costruire gli altoparlanti e il microfono, che sono più sottili di un tatuaggio temporaneo, i ricercatori avevano bisogno di progettare un’elettronica abbastanza flessibile. Così flessibile da allungare e piegarsi con la pelle, senza perdere la capacità di condurre elettricità e calore, entrambi necessari per trasmettere segnali audio.









La pelle…parlante!

Dopo aver testato diversi materiali, gli scienziati hanno optato per griglie di minuscoli fili d’argento rivestiti con strati polimerici, elastici, trasparenti e in grado di condurre segnali sonori. Dopo aver ricevuto un segnale audio – elettrico da un lettore musicale, il minuscolo altoparlante riscalda la griglia fino a circa 33 ° C, che replica il modello audio modificando la pressione dell’aria circostante. Le nostre orecchie raccolgono questi cambiamenti nella pressione dell’aria come onde sonore.

Il microfono funziona al contrario, convertendo le onde sonore vocali in un segnale elettrico, che può quindi essere memorizzato e riprodotto da uno smartphone o un computer. È in grado di rilevare le onde sonore provenienti dalla bocca, ma può anche riconoscere le parole semplicemente dal brontolio delle corde vocali attraverso la pelle, il team riferisce oggi su Science Advances.

Aggeggi da “Mission: impossible”

I ricercatori hanno testato il microfono chiedendo a quattro persone di sbloccare uno smartphone con software di riconoscimento vocale; solo uno dei soggetti era l’utente registrato. Oltre 10 prove, il sistema è stato in grado di riconoscere la voce corretta più del 98% delle volte.

Il passo successivo, dicono i ricercatori, è quello di migliorare la qualità del suono e il volume degli altoparlanti, che sono silenziosi e metallici, così come l’accuratezza del microfono nel rilevare il parlato e distinguere tra voci diverse. Si cerca anche di inventare materiali migliori per la produzione di massa. Fino a quando gli altoparlanti della pelle non arriveranno sul mercato, assicuratevi di non dimenticare le vostre cuffie quando uscite!

Roberto Bovolenta