È di pochi giorni fa la notizia del ritrovamento in Messico, nei dintorni di Chilapa, di cinque cadaveri smembrati, probabilmente dal Cartello dei cannibali: la polizia ha trovato i corpi all’interno di alcune borse di plastica a bordo di un Suv abbandonato lungo un sentiero di campagna e le condizioni dei cadaveri squartati renderanno molto difficili le identificazioni.

Gli avvocati delle famiglie dei tre italiani scomparsi in Messico quasi un mese e mezzo fa, Ferrandino e Falleti, hanno già iniziato le procedure legali internazionali per richiedere l’esame del DNA sui resti dei corpi smembrati, da comparare con i codici genetici di Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino.

Questo macabro ritrovamento ha riposto di nuovo l’attenzione sul Cartél Jalisco Nueva Generación, anche conosciuto come il Cartello dei cannibali: un’organizzazione criminale che in Messico delinque nel traffico di droga (in particolare di metanfetamina ma anche di eroina, cocaina e marijuana), guidata da “El Mencho”, il narcotrafficante più ricercato dalle autorità messicane.









Pare che sia stato proprio il Cartello dei cannibali, con l’aiuto di alcuni poliziotti corrotti, ad aver sequestrato e forse ucciso i tre italiani tra Ciudad Guzman, Tecalitlan e la Tierra del Diablo; ora, a rendere ancora più atroce l’attesa di notizie da parte dei loro cari, si viene a sapere che la gang è famosa per i rituali di iniziazione legati al cannibalismo e che il feroce soprannome ha un’origine ben precisa.

La Procura locale già l’estate scorsa, dopo aver interrogato due ragazzini arrestati in una retata della polizia federale, aveva denunciato l’uso di rituali che prevedevano atti di cannibalismo all’interno del Cartél Jalisco Nueva Generación: i sedicenni, hanno ammesso di essere entrati nel Cartello dei cannibali dopo aver superato un rito d’iniziazione, che consisteva nel mangiare carne umana appartenente ad alcuni membri del clan rivale.

I due giovani affiliati hanno dichiarato tra le lacrime:

“Ci obbligarono prima a ingoiare delle pillole eccitanti (anfetamine, ndr), poi a fumare da una pipa del crack. Subito dopo ci misero in mano un coltellaccio da macellaio: dovemmo tagliare a pezzi parti di cadavere e poi ingoiarne le carni.”.









Le famiglie di Raffaele Russo e del figlio Antonio e del nipote Vincenzo Cimmino, hanno chiesto al Governo italiano di mandare una task force in Messico visto il coinvolgimento sia del Cartello dei cannibali che della polizia locale messicana: l’Interpol, l’organizzazione internazionale della polizia criminale, sta cercando di superare gli ostacoli posti dalla legislazione internazionale per scendere in campo.

Il Governo e la Procura dello stato di Jalisco assicurano di voler risolvere il caso al più presto, anche perché sta compromettendo l’ immagine del paese, fattore che pare preoccupare ancora di più del tema dei desaparecidos; a tale proposito Victor Diaz Contreras, sindaco di Tecalitlan, ha detto, con scarsa empatia:

“Qui siamo persone perbene. Questa storia ci ha messo in cattiva luce con l’Italia. E proprio alla vigilia del festival dei Mariachi.”.

Fausto Mancilla, procuratore regionale di Jalisco, afferma che altri quattro complici sono ricercati (tra cui Don Ángel, referente dei narcotrafficanti della zona) e che nutre ancora la speranza di ritrovare con vita i tre uomini, “Perché non ci sono prove che siano morti.”.

I tre napoletani erano spariti in Messico il 31 gennaio scorso: Raffaele era scomparso dopo essere uscito per fare il giro di consegne, mentre il figlio Antonio e il nipote Vincenzo sono svaniti nel nulla qualche ora dopo, durante le ricerche dell’uomo.

Prima di sparire però, Antonio e Vincenzo avevano inviato dei messaggi ai familiari, dove raccontavano di essere stati fermati dalla polizia: nelle settimane successive alla sparizione dei tre napoletani, sono stati indagati trentaré poliziotti (ora isolati con la scusa di un addestramento) e quattro sono stati arrestati, perché avrebbero ammesso di averli venduti alla criminalità per circa 43 euro, fatto in seguito ritrattato per aver confessato, a detta loro, sotto tortura.

Secondo gli inquirenti, il motivo del sequestro potrebbe essere il coinvolgimento della famiglia di napoletani in una truffa, che consisteva nell’acquisto e rivendita di macchinari elettronici prodotti in Cina, falsificati e fatti passare per legittimi prodotti di marche quali Bosch, Caterpillar e Yamaha.

I tre italiani, sempre secondo gli inquirenti, avrebbero fatto un grave errore di calcolo vendendo la merce scadente anche al Cartello dei cannibali e pagandone in seguito le terribili conseguenze.

Il coinvolgimento della polizia nel sequestro è stato giustificato da una fonte investigativa con queste parole:

“Qui vige la legge «plata o plomo»: o prendi i soldi dai narcos, e lavori per loro, o prendi il piombo. I poliziotti municipali guadagnano meno di 200 euro al mese, e quindi è facile convincerli. Lavorano tutti per i cartelli.”.









Probabilmente chi dice no sparisce o viene ucciso, come forse è successo anche al capo della polizia municipale di Tecalitlan, Hugo Martinez Muniz, e al suo vice, entrambi spariti nel nulla come i tre napoletani.

C’è da indignarsi, ma non da stupirsi: le cifre ufficiali, ma approssimative perché non tengono conto delle mancate denunce, parlano di duecentomila vittime in dieci anni solo della guerra tra due gang rivali, il Cartello dei cannibali e la banda antagonista “Las Zetas”, e di venticinquemila omicidi avvenuti unicamente nell’anno 2017.

Fadua Al Fagoush