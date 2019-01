Napoli – bomba esplosa nella pizzeria di Gino Sorbillo

Nella notte del 15 Gennaio è stata fatta esplodere una bomba all’ingresso della famosa pizzeria, danneggiando due porte blindate. Il guardiano notturno, che si trovava a pochi passi dall’ingresso al momento dell’accaduto, non è stato ferito. Gli ingenti danni riportati al locale ammontano a diverse migliaia di euro.

La pizzeria di Gino Sorbillo appartiene a una delle famiglie di pizzaioli più antiche di Napoli, fondata dai nonni dell’attuale proprietario, Gino Sorbillo. La pizzeria, che riporta il suo nome, è famosa in tutto il mondo e la tradizionale ricetta della sua pizza è diventato ormai un famoso brand.

Nella notte della Primavera 2012 un incendio di probabile natura dolosa ha quasi distrutto la pizzeria, colpendo il piano terra e parte del primo piano. Il locale ha riaperto un mese dopo l’accaduto.

Ad oggi Gino Sorbillo si dice amareggiato e dispiaciuto per gli abitanti di Napoli. Subito dopo l’accaduto il pizzaiolo ha dichiarato: “Abbiamo riempito Napoli con il nostro lavoro, il nostro talento, il turismo. Ci siamo adoperati attraverso rete e social per comunicare una città diversa, forse hanno voluto attaccare un simbolo di questa rinascita, questa bomba è un messaggio di intimidazione verso gli altri che hanno anche una minore capacità di rialzarsi rispetto a me. Non c’è stato alcun segnale, avrei denunciato subito, collaboro con le forze dell’ordine e sono anche un presidio per il territorio. Lavoro lì da 24 anni”.