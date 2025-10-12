La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte di Anthony Ihaza Ehogono, il 35enne deceduto il 6 ottobre dopo essere stato colpito con una scarica di taser durante un intervento dei carabinieri nel quartiere Chiaia. Per questo, cinque carabinieri indagati, già iscritti nel registro con l’accusa di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi. Si tratta, spiegano gli inquirenti, di un atto dovuto necessario per consentire l’esecuzione dell’autopsia e la nomina di periti di parte.

L’esame autoptico, fissato per martedì, dovrà accertare se esista un nesso di causalità tra l’utilizzo del taser e il decesso dell’uomo, avvenuto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale. Solo i risultati medico-legali potranno chiarire se la morte sia stata conseguenza diretta della scarica elettrica o se siano intervenuti altri fattori.

L’intervento a Chiaia

L’episodio che ha coinvolto i cinque carabinieri indagati si è verificato nella mattinata di lunedì 6 ottobre nel quartiere Chiaia, una delle zone più centrali e frequentate di Napoli. I carabinieri erano stati chiamati per una segnalazione di lite in un’abitazione privata. Secondo le prime ricostruzioni, Ehogono si trovava in casa come ospite, arrivato la sera precedente insieme alla figlia della padrona di casa.

Quando i militari hanno bussato alla porta, sarebbe stato lui stesso ad aprire, apparendo – secondo quanto riferito dagli stessi carabinieri – nudo e in stato di forte agitazione. In base alla loro versione, l’uomo avrebbe reagito in modo violento, costringendoli a intervenire prima con uno spray urticante e poi con il taser, lo strumento elettrico di difesa in dotazione alle forze dell’ordine. Dopo essere stato immobilizzato, Ehogono avrebbe perso conoscenza poco dopo e sarebbe deceduto durante il tragitto verso l’ospedale.

Le ipotesi investigative

Oltre all’autopsia, la procura ha disposto anche una perizia tecnica sul taser utilizzato, che è stato sequestrato. Gli inquirenti intendono verificare se l’arma abbia funzionato correttamente e se la scarica elettrica sia stata compatibile con i protocolli previsti per l’uso di questo dispositivo.

Il fascicolo d’indagine è coordinato dalla sostituta procuratrice Barbara Aprea, che ha già ascoltato i testimoni presenti al momento dell’intervento. L’obiettivo è ricostruire in modo dettagliato la sequenza degli eventi e comprendere se i carabinieri abbiano agito in conformità con le procedure operative previste in casi di alterazione psicofisica dei soggetti coinvolti.







Il contesto: l’uso del taser nelle forze dell’ordine

Il taser, introdotto in dotazione alle forze dell’ordine italiane negli ultimi anni, è considerato uno strumento “non letale” volto a ridurre i rischi di colluttazione. Tuttavia, il suo impiego continua a suscitare dibattito, soprattutto in relazione ai casi in cui le persone colpite presentano condizioni di salute compromesse o si trovano in stato di forte alterazione fisica o psicologica, con molti casi di morte.

Proprio per questo, gli accertamenti della procura saranno orientati a stabilire se l’uso del dispositivo sia avvenuto nel rispetto delle linee guida operative e se la condizione di Ehogono – descritto come “confuso e aggressivo” – potesse giustificare il ricorso a una scarica elettrica.

L’aspetto giuridico: un “atto dovuto”

Fonti giudiziarie hanno chiarito che l’iscrizione nel registro dei cinque carabinieri indagati non implica un’accusa diretta di colpevolezza, ma rappresenta un passaggio tecnico previsto dalla legge. Questo permette ai militari di partecipare agli accertamenti irripetibili, come l’autopsia, nominando esperti di parte. Solo dopo l’esito degli esami medici e balistici sarà possibile determinare eventuali responsabilità.

Le reazioni politiche

La vicenda ha rapidamente suscitato reazioni politiche. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha espresso solidarietà ai cinque carabinieri indagati, scrivendo sui social: «Noi stiamo coi Carabinieri». Una presa di posizione che riflette la linea di difesa istituzionale dell’Arma, ma che ha anche acceso il dibattito sull’uso del taser e sulla tutela degli operatori delle forze dell’ordine in contesti di intervento critici.

In attesa dell’autopsia

L’attenzione ora è concentrata sugli accertamenti medico-legali che saranno eseguiti nei prossimi giorni. L’autopsia dovrà chiarire le cause esatte della morte di Anthony Ihaza Ehogono, un passaggio fondamentale per comprendere se la scarica elettrica abbia avuto un ruolo determinante o se il decesso sia riconducibile ad altre cause, come una crisi cardiaca o uno stato di alterazione fisiologica preesistente.

Nel frattempo, la procura continuerà a raccogliere testimonianze e referti, mantenendo aperta ogni ipotesi investigativa. I risultati preliminari dell’autopsia sono attesi entro la settimana, ma solo le analisi tossicologiche e le perizie tecniche potranno fornire un quadro definitivo.

Lucrezia Agliani