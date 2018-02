Napoli: nuovo video hard on line. L’appello di familiari e amici: “non diffondetelo”

Un nuovo spiacevole episodio di cyberbullismo vede protagonista una giovane mamma dell’area vesuviana. Circola ormai in rete un video hard che la vede protagonista.

“Non diffondetelo”

Questo è l’appello lanciato dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e da Gianni Simioli: “Non diffondete quel video perché la ragazza protagonista ha già tentato il suicidio e si rischia un’altra tragedia come quella di Tiziana Cantone”. Dopo l’appello, in diretta in trasmissione radiofonica “La radiazza”, diversi sono stati i messaggi da parte di chi ha visto il video o ne è entrato in possesso. Hanno tutti garantito che l’avrebbero cancellato.









Come Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli spiegano, amici e parenti hanno creato un videomessaggio nel tentativo di arrivare alle masse. L’obiettivo naturalmente è chiedere a chiunque venga in possesso del video, di non diffonderlo ulteriormente. La ragazza una volta saputo che il video che la vede protagonista ha iniziato a circolare, anche tra amici e parenti, ha tentato il suicidio. Serve la collaborazione di tutti per evitare un’ulteriore tragedia.

Si sono quindi schierati dalla parte di chi sta tentando invano di evitare che questo video si diffonda a macchia d’olio. Purtroppo a Napoli è già virale.

Il coraggio della ragazza

La stessa ragazza è intervenuta durante la trasmissione radiofonica, qui ha spiegato i motivi della sua disperazione. Oltre ciò che da soli possiamo comprendere, ha sottolineando che questo video potrebbe, anzi avrà, spiacevoli conseguenze sul suo lavoro e sulle sue figlie.









Ma il coraggio di questa giovane mamma non finisce qui. Ha denunciato la violenza alle forze dell’ordine. Lo stesso Francesco Emilio Borrelli ha parlato dell’accaduto con l’assessore regionale alle pari opportunità Chiara Marciani, che si è subito messa in contatto con la ragazza. L’obiettivo è capire come combattere e contrastare la diffusione di questo video. L’assessore naturalmente ha dato la piena disponibilità ad aiutare la ragazza. Il tutto è reso possibile dalle leggi regionali per combattere cyberbullismo e violenza di genere.

Un appello rivolto a donne e uomini: attenti ai pericoli del web

Premesso che non si vuole fare “di tutta l’erba un fascio” né diffondere sfiducia gratuita nei confronti del genere umano. Non vuole essere una riflessione maschilista né femminista, ma semplicemente una riflessione. Viviamo ormai in un’epoca in cui tutto è alla portata di tutti, un contesto in cui in pochi secondi un contenuto può diventare virale, vi si può accedere anche se ci si trova dall’altra parte del mondo. Viviamo una vera e propria crisi dei valori, in una società in cui tutto ci è concesso.

Indipendentemente da quella che è la personale visione delle cose bisogna tenere a mente che prevenire è sempre meglio che curare. Facciamola breve e semplice: non acconsentite, uomini o donne che siate, a farvi riprende né fotografare, a meno che non mettiate in conto che una cosa come quella accaduta a questa giovane mamma, o chi prima di lei, possa accadere anche a voi. Non fatelo perché purtroppo non ci sono “leggi regionali” che possono fermare la diffusione di ciò che viene messo in rete. Ammesso che venga eliminato dai siti su cui è stato pubblicato, chissà in quanti quel contenuto lo avranno già scaricato. Sarà la volta in cui il buon senso vincerà? Me lo auguro, ma non credo proprio.









Sicuramente c’è anche quella marginale circostanza in cui la videocamera è accesa, all’insaputa di uno dei presenti. Senza dubbio parlare è facile e nelle situazioni bisogna trovarcisi, ma altrettanto sicuro è che oggi la fiducia è una cosa labile che in troppe persone viene riposta. Anche se difficile scegliamo con cura le persone di cui ci circondiamo.

Valutate, valutiamo sempre quali possono essere le conseguenze delle nostre azioni. Tutto quello che è scritto, fotografato o registrato rimane per sempre e non è più “solo nostro”.

Jessica Di Vita