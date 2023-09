Nasce il bollino EcoEvent: un riconoscimento per manifestazioni sostenibili

Il bollino EcoEvent diventerà un simbolo di impegno ambientale per gli eventi in tutto il mondo. Riconosciuto e promosso da Plastic Free Onlus, un’organizzazione di volontariato che combatte l’inquinamento da plastica, questo distintivo rappresenta un forte impegno a favore della sostenibilità. La speranza è che, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti e ridurre l’impatto ambientale, sempre più manifestazioni abbracciano le cinque regole fondamentali del bollino EcoEvent.

Sempre più eventi si impegnano a diventare sostenibili dal punto di vista ambientale, cercando di ridurre l’impatto negativo sulla natura e sensibilizzando i partecipanti sulla questione dell’inquinamento da plastica. Un passo avanti in questa direzione è rappresentato dal “bollino EcoEvent Plastic Free”, un riconoscimento ideato da Plastic Free Onlus, un’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica.

Questo bollino rappresenta un simbolo di impegno per gli eventi che adottano pratiche ecologiche chiave:

Raccolta differenziata dei rifiuti: gli eventi dovrebbero promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti in tutte le aree, incoraggiando i partecipanti a gettare i rifiuti in contenitori appositamente separati. Utilizzo di bicchieri e stoviglie non in plastica: l’uso di bicchieri e stoviglie non in plastica è un passo importante per ridurre il consumo di plastica monouso. Eliminazione delle bottigliette d’acqua di plastica: l’uso di bottiglie d’acqua in plastica dovrebbe essere evitato. Gli organizzatori degli eventi possono invece promuovere l’uso di borracce riutilizzabili o soluzioni alternative per l’acqua potabile. Divieto di palloncini o lanterne in plastica: per evitare l’inquinamento atmosferico e marino, gli eventi dovrebbero astenersi dal liberare palloncini o lanterne in plastica nell’ambiente. Sensibilizzazione sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica: informare i partecipanti sugli impatti negativi dell’inquinamento da plastica e promuovere comportamenti sostenibili è essenziale per il successo di un EcoEvent.

Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, sottolinea che il bollino EcoEvent è un riconoscimento gratuito ma selettivo. Tutte le richieste verranno valutate per garantire che rispettino le cinque regole e i valori di Plastic Free. L’organizzazione offre anche supporto agli organizzatori per superare eventuali sfide e assicurarsi che l’evento sia veramente eco-sostenibile.

Oltre alla certificazione attraverso il bollino EcoEvent, Plastic Free sosterrà le iniziative da considerare extra, come la pulizia ambientale vicino all’evento, la creazione di spazi per il fumo con contenitori per i mozziconi, la raccolta fondi per l’associazione o la distribuzione di gadget a marchio Plastic Free. Questi sforzi combinati contribuiscono a promuovere un futuro più sostenibile per il nostro pianeta.